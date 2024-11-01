·
122
meneos
722
clics
Paco Lobatón desgarra al confesar la tortura que sufrió en el franquismo y manda un recado a Ayuso
Paco Lobatón ha rememorado en 'Directo al grano' las torturas que recibió de Billy el Niño durante el franquismo en lo que hoy es la sede de la Comunidad de Madrid
|
etiquetas
:
ayuso
,
lobaton
,
memoria historica
,
madrid
63
59
1
K
424
actualidad
17 comentarios
63
59
1
K
424
actualidad
#9
Falangito
#7
Ese psicópata sería de tus mejores amigos ahora mismo. Compartís ideología al 100%
2
K
37
#16
Cincocuatrotres
#9
por decir que se aprovecha la noticia para manipular? Que bueno!
0
K
7
#17
Albarkas
#15
En principio los franquistas tenían como relevo a Carrero, pero después del fallo en la carrera espacial española, no les gustaban los que quedaban.
0
K
20
#8
baronluigi
¿Pero lo de las torturas no era invento de los Etarras?
1
K
20
#11
monsterboy
#8
Ni de etarras, ni de Marlaskas.
0
K
7
#14
pitercio
A esa hija del franquismo le da igual que salvajes retrasados torturasen a sus conciudadanos porque se considera de un grupo distinto y efectivamente lo es. Pertenece alde los parásitos sociales infecciosos, sin mérito alguno, que no recibieron más educación que la del medio mierda que necesita de la corrupción y el delito para prosperar.
0
K
12
#12
hormiga_cartonera
Cada día hay que estar más tonto para votar al PP.
0
K
8
#13
Olepoint
*
#12
No creo que sean tontos, son acomplejados, quieren creerse y que creámos que son de "la élite" y no de la masa de trabajadores, quieren hacernos creer que ellos son mejores, y no , son simples estúpidos e imbéciles acomplejados que por no reconocer que somos todos simples trabajadores y que ellos no se van a acercar a la élite en su puta vida tenemos que sufrir a la mafia del PP por sus votos.
0
K
7
#2
platypu
Como meter a franco, torturas, billi el niño, ayuso y la comunidad de madrid en la misma noticia? Sujetame el cubata
14
K
-42
#3
Pepepistolas
#2
Efectivamente, sopy de los que piensan que a la hdgp demadrid no habia que dedicarle ni una linea , pero parece que hay que llenar tv y periodicos con el vomito de la indigente intelectual de IDA para llenar espacio que da mucho juego .
0
K
6
#6
JOFRE
de la noticia:
Una entrevista que llega después del revuelo que se ha formado después de que Isabel Díaz Ayuso se niegue a poner una placa
que reconozca que la sede actual de la Comunidad de Madrid en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol como lugar de memoria democrática por ser un sitio en el que se produjeron torturas.
Por tanto, Paco Lobato no "manda ningun recado a Ayuso", dentro del contexto el periodista interpreta que es un mensaje para Ayuso, pero en ningún momento lo es, sino dentro del contexto actual lo vincula sin que paco lobato haga ninguna mención a ello.
yo si he leido la noticia y los videos y
#1
ha acertado y
#2
lo ha clavado
1
K
16
#10
monsterboy
#2
A ver, raro no es, es de las que piensa que con Franco se vivia mejor (al menos los suyos, que no tenian que andar con campañas electorales ni mierdas).
1
K
27
#1
Cincocuatrotres
No he visto el vídeo, le oí hace años relatando las hostias que le dio el psicópata, pero es una pasada como se aprovecha la maquinaria de manipulación para meterse con Ayuso, no he visto el vídeo pero seguro que Paco no manda ningún recado a Ayuso, contara lo que le pasó con este individuo que se fue de rositas
15
K
-63
#4
Veelicus
#1
"no he visto el vídeo pero seguro que Paco no manda ningún recado a Ayuso" y hablas tu de manipulacion... tremendo
13
K
157
#7
Cincocuatrotres
#4
le vi a Lobaton contando las hostias que le dio el psicópata, me impresionó, he oído muchos testimonios de torturados por este psicópata.
0
K
7
#15
thingoldedoriath
#4
Me ha emocionado que alguien haya hablado en un canal de TV de aquello que pasaba en 1972 (fue tres años antes de que muriera el viejo dictador... sus herederos políticos ya estaban planificando la forma de seguir en el poder tras su muerte...), porque los que éramos adolescentes y jóvenes estudiantes en aquellos años seguimos teniendo dificultades para confiar en los institutos policiales...
0
K
9
#5
fingulod
#1
Lo mismo si ves el video puedes comentar con más conocimiento de causa.
5
K
62
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
