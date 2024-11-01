Feijóo dice que su hijo ve las películas de 'Torrente' y los tuiteros se llevan las manos a la cabeza: "Pero si tiene 9 años"

En las redes, muchos se han llevado las manos a la cabeza recordando que Torrente Presidente quizá no es la película más adecuada para un niño y que, de hecho, no está recomendada para menores de 16 años.
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Que alguien diga abeirtamente que deja a su hijo menor de 10 años ver contenido de mayores de 18, ya da una prueba de la catadura moral de esa persona.
Que tu lo defiendas, da tambien una prueba de la tuya.
Es una recomendación, como la de comer fruta o hacer deporte, pero no una obligación.
Este infraser pretente ser algun dia presidente, y no vale ni para vedel de la escalera.
Asique prefiero estar en el lado correcto de la historia.
Giro la carta la de la superioridad moral de la izquierda y bajo una de autocrítica.
Un poco duro el comentario.
Los viejos que defienden a un partido cuyo presidente da muestras constantes de no saber lo que dice, no tener claro lo que hace y aun peor de que le importe una mierda en ambos casos, los de derechas.
De hecho... vistos los precedentes de terceras fuerzas de ultraderecha con presidencia, ambas.
No se trata de ser monja o liberal, se trata de peliculas o dibujos o juegos diseñados para mayores de edad.
Que tu no lo entiendas, es indiferente. No vas a dirigir los designios de mas de 40 millones de españoles, incluidos los menores...
Parece que venía en el argumentario, madre de dios.