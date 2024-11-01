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Feijóo dice que su hijo ve las películas de 'Torrente' y los tuiteros se llevan las manos a la cabeza: "Pero si tiene 9 años"

Feijóo dice que su hijo ve las películas de 'Torrente' y los tuiteros se llevan las manos a la cabeza: "Pero si tiene 9 años"

En las redes, muchos se han llevado las manos a la cabeza recordando que Torrente Presidente quizá no es la película más adecuada para un niño y que, de hecho, no está recomendada para menores de 16 años.

| etiquetas: feijóo , torrente , películas , hijo
26 5 5 K 140 politica
33 comentarios
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Comentarios destacados:          
winstonsmithh #6 winstonsmithh
Feijóo dice una burrada por llevar la contraria a sus oponentes políticos y sus cloakeros le defienden
12 K 124
javibaz #17 javibaz
Su hijo no es mayor de edad porque no quiere.
5 K 71
angeloso #2 angeloso
No creo que el nene vea esas películas. Simplemente Feijó es imbécil y lo que toca esta semana es defender esta patochada.
5 K 44
#25 pepitoperez
#2 El problema es que esas declaraciones no son un riesgo para él porque, efectivamente, sushijo realmente no la ve. Pero seguro que en breve tendremos decenas de videos en redes sociales mostrando al niño viendo alguna película de la saga y el padre diciendo que ¡¡ no pasa nada !!!
0 K 8
#26 Eukherio
#2 Nah, tiene razón. El chaval se cae de la risa cuando ve a Torrente violando a una chica inconsciente, no recuerdo si en la tercera o en la segunda. Mañana lo veremos defendiendo que no es adecuado que salgan niños con dos padres en las de dibujos.
1 K 11
#11 Zamarro
#9 Cumplir una ley es ser moralista? La ley PROHIBE que los menores accedan a cierto contenido audiovisual creado para mayores de 18.
Que alguien diga abeirtamente que deja a su hijo menor de 10 años ver contenido de mayores de 18, ya da una prueba de la catadura moral de esa persona.
Que tu lo defiendas, da tambien una prueba de la tuya.
4 K 43
#28 poxemita
#11 ¿Que ley?

Es una recomendación, como la de comer fruta o hacer deporte, pero no una obligación.
0 K 11
Ovlak #16 Ovlak
#14 Es exactamente lo yo he dicho :palm:
1 K 28
#1 Zamarro
Es tonto, y cada dia que habla lo demuestra.
Este infraser pretente ser algun dia presidente, y no vale ni para vedel de la escalera.
3 K 26
Findeton #9 Findeton
#1 Los nuevos meapilas moralistas, la izquierda.
10 K -57
Ovlak #12 Ovlak
#3 #9 No hace falta ser un meapilas o una neomonja para comprender que hay contenidos poco o nada adecuados según el nivel de madurez, basta con superar a la ameba en la escala evolutiva.
7 K 71
Findeton #14 Findeton
#12 Ya volvemos al "los videojuegos fomentan matar gente". Lo dicho, neomonjas.
0 K 10
#15 Almirantecaraculo
#9 y #3 claro como ahora los vuestros defienden abiertamente la pederastia, es hora de que os vayáis quitando las caretas.
3 K 34
Findeton #21 Findeton
#15 ¿Los vuestros? ¿En qué bolsa de gente me estás metiendo? Yo jamás he votado al PP, ni a Ciudadanos, ni a Vox, ni a UPyD.
1 K 9
#27 Almirantecaraculo
#21 pero besas el suelo por donde pasa Milei, y Milei hace lo que sea por agradar a Trump y Bibi, sea matar o forzar niños.
Asique prefiero estar en el lado correcto de la historia.
Giro la carta la de la superioridad moral de la izquierda y bajo una de autocrítica.
Un poco duro el comentario.
2 K 18
Findeton #23 Findeton
#9 Las neomonjitas votando negativo en masa. Ohh qué bonito.
1 K 8
#24 malditopendejo
#9 igual al niño le mola hacerse pajillas con sus colegas....tiene todo el derecho.
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johel #30 johel *
#9 ¡mas falacias!
Los viejos que defienden a un partido cuyo presidente da muestras constantes de no saber lo que dice, no tener claro lo que hace y aun peor de que le importe una mierda en ambos casos, los de derechas.
1 K 18
#10 DotorMaster
#1 puessss... Sorpresa!! Va a ser presidente del gobierno.
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#19 Zamarro
#10 No lo veran tus ojos, esta a 2 telediarios de que le hagan un "Casado" xD
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#22 DotorMaster
#19 pues yo trataba de ser agorero, pero peor me lo pones xD
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johel #33 johel *
#10 Ten claro que si el gobierno de españa depende de vox, abascal presidente o Frijolito gillotinado.
De hecho... vistos los precedentes de terceras fuerzas de ultraderecha con presidencia, ambas.
0 K 11
#13 hdptest001
Me pregunto què sería de Público sin "los tuiteros {0x2122} " (los 4 o 5 que digan alguna tontería que les interese. Si no es que son ellos mismos que se ríen la gracia...).
1 K 21
Metabarón #18 Metabarón
A saber si Feijóo se refería a Torrente, o sabe siquiera cuál es, como cuando Bruce Sprinter.
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desfaenat #32 desfaenat
Servicios sociales debería hacerle una visita.
0 K 6
Meneador_Compulsivo #3 Meneador_Compulsivo
Feijóo dice que su hijo ve las películas de 'Torrente' y las neomonjas se llevan las manos a la cabeza.
6 K -23
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#3 no son adecuadas para niños pequeños...
6 K 60
pitercio #29 pitercio *
#4 No pasa nada, porque si está borracho luego no se acuerda.
1 K 28
#5 Zamarro
#3 ¿Tu le darias a tu hijo menor a ver south park, o algunos dibujos de hentai? ¿O le dejarias jugar al GTA teniendo 10 años?
No se trata de ser monja o liberal, se trata de peliculas o dibujos o juegos diseñados para mayores de edad.
3 K 39
#7 XXguiriXX
#3 Sólo lo dice para parecer major en los tiempos actuales.
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#8 CuiProdestHocBellum
#3 El crio tiene 9 años... Lo mejor que puede parir la derecha, futuro presidente del gobierno, no entiende que un crio de 9 años no tiene la edad para comprender y asimilar peliculas dirigidas a ADULTOS.

Que tu no lo entiendas, es indiferente. No vas a dirigir los designios de mas de 40 millones de españoles, incluidos los menores...
4 K 43
#20 Eukherio
#3 Yo la verdad es que cada vez os veo más confundidos a los de derechas con estos temas. Un día se insiste en que si salen gays en las pelis de dibujos se vuelve el niño maricón y al siguiente toca vender que ponerle a tu hijo de 9 años películas con putas, yonkis y pajas es de lo más normal del mundo. Qué risas se tiene que echar el chaval cuando ve a Santiago Segura llevándose al puticlub a Javier Cámara para que lo espabilen.
7 K 71
#31 xaxipiruli
#3 ¿ese es el nuevo término que van a utilizar los regres de aquí en adelante?.

Parece que venía en el argumentario, madre de dios.
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menéame