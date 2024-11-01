Andalucía Laica denuncia el nacionalcatolicismo de la Junta de Andalucía al imponer el patronazgo de una Virgen sobre los Servicios de Urgencias de Sevilla

Resulta especialmente esperpéntico que servicios de alta especialización técnica y científica, cuyo cometido es salvar vidas mediante el conocimiento médico y la tecnología, sean encomendados a símbolos sobrenaturales que corresponden al ámbito de la fe. “La protección de los profesionales y de los pacientes no depende de patronazgos celestiales, sino de una financiación adecuada, de recursos materiales suficientes y de condiciones laborales dignas para el personal sanitario”...
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A través de esta acta se proclama oficialmente a la Virgen como Patrona y Protectora de los servicios de urgencias y emergencias sanitarias de Sevilla, entendiendo este patronazgo como un vínculo de protección espiritual para los profesionales del servicio y de amparo para los pacientes atendidos que así lo deseen.
El documento recoge asimismo diversas líneas de colaboración entre ambas instituciones. Por parte de la Hermandad, se establece el… » ver todo el comentario
Precio de financiación adecuada = Muchos millones de euros
La decisión es obvia.