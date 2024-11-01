Andalucía Laica denuncia el nacionalcatolicismo de la Junta de Andalucía al imponer el patronazgo de una Virgen sobre los Servicios de Urgencias de Sevilla

Resulta especialmente esperpéntico que servicios de alta especialización técnica y científica, cuyo cometido es salvar vidas mediante el conocimiento médico y la tecnología, sean encomendados a símbolos sobrenaturales que corresponden al ámbito de la fe. “La protección de los profesionales y de los pacientes no depende de patronazgos celestiales, sino de una financiación adecuada, de recursos materiales suficientes y de condiciones laborales dignas para el personal sanitario”...