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Andalucía Laica denuncia el nacionalcatolicismo de la Junta de Andalucía al imponer el patronazgo de una Virgen sobre los Servicios de Urgencias de Sevilla

Andalucía Laica denuncia el nacionalcatolicismo de la Junta de Andalucía al imponer el patronazgo de una Virgen sobre los Servicios de Urgencias de Sevilla

Resulta especialmente esperpéntico que servicios de alta especialización técnica y científica, cuyo cometido es salvar vidas mediante el conocimiento médico y la tecnología, sean encomendados a símbolos sobrenaturales que corresponden al ámbito de la fe. “La protección de los profesionales y de los pacientes no depende de patronazgos celestiales, sino de una financiación adecuada, de recursos materiales suficientes y de condiciones laborales dignas para el personal sanitario”...

| etiquetas: andalucía , aconfesionalidad , laicismo. religión , urgencias , 061
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6 comentarios
14 3 0 K 162 politica
javierchiclana #3 javierchiclana *
Del comunicado de la Junta de Andalucía: :palm:

A través de esta acta se proclama oficialmente a la Virgen como Patrona y Protectora de los servicios de urgencias y emergencias sanitarias de Sevilla, entendiendo este patronazgo como un vínculo de protección espiritual para los profesionales del servicio y de amparo para los pacientes atendidos que así lo deseen.

El documento recoge asimismo diversas líneas de colaboración entre ambas instituciones. Por parte de la Hermandad, se establece el…   » ver todo el comentario
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luspagnolu #5 luspagnolu
Qué vergüenza de meapilas hay en la Junta de Andalucía, de verdad. Bajo esa sonrisa cínica, Juanma Moreno no es más que otro lacayo de la iglesia católica.
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#6 soberao
#5 En este aspecto se diferencian poco del PSOE andaluz que también era muy de fotografiarse en romerias y procesiones: laicismo.org/los-ministros-banez-y-de-la-serna-pp-y-la-presidenta-anda
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nvcnnssr #4 nvcnnssr
Supongo que este es el tipo de recursos record del que presume Bonilla para la sanidad Andaluza
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Andreham #1 Andreham
Precio de patronazgo de una estatua de madera = Dos niños para el parroco y un par de sobres para mi

Precio de financiación adecuada = Muchos millones de euros

La decisión es obvia.
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#2 soberao
#1 Se mueren por un acto donde haya misa y puedan ir arregladitos como si fueran a una boda, un bautizo o un funeral. Y más ahora en Semana Santa que parece que la ciudad es suya y es el capillismo el que manda.
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menéame