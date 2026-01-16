Feijóo carga contra la población migrante: "Yo sí digo que sobra gente en España"

"Yo sí digo que sobra gente en España: quien viene a alterar nuestra convivencia, saltarse nuestras leyes o aprovecharse del esfuerzo del resto de ciudadanos. Quien viene a aportar es bienvenido, por supuesto."
| etiquetas: feijoo , inmigración , discurso , ultraderecha
Estoy totalmente de acuerdo contigo Alberto.
¿Para que dia tienes el billete de avion?
(Como los nazis que hacen manadas para cazar personas) saltarse nuestras leyes (como por ejemplo robar espacios públicos para hacer la casa más grande) o aprovecharse del esfuerzo del resto de ciudadanos.(como nuestro partido con tropecientas causas abiertas por agenciarse dinero público) Quien viene a aportar es bienvenido, por supuesto."
Vais a banear al que opina lo contrario?