Feijóo carga contra la población migrante: "Yo sí digo que sobra gente en España"

"Yo sí digo que sobra gente en España: quien viene a alterar nuestra convivencia, saltarse nuestras leyes o aprovecharse del esfuerzo del resto de ciudadanos. Quien viene a aportar es bienvenido, por supuesto."

kukusu
pues vete, cumples todos los requisitos.
10
ElmaEscobar
#1 y los palmeros de su partido que le acompañen
0
colipan
Tú y la mafia de a que estás al frente
4
MiguelDeUnamano
#2 La ha dejado a huevo el imbécil este. xD
5
StuartMcNight
Yo sí digo que sobra gente en España: quien viene a alterar nuestra convivencia, saltarse nuestras leyes o aprovecharse del esfuerzo del resto de ciudadanos.

Estoy totalmente de acuerdo contigo Alberto.

¿Para que dia tienes el billete de avion?
2
Dakaira
"Yo sí digo que sobra gente en España: quien viene a alterar nuestra convivencia,
(Como los nazis que hacen manadas para cazar personas) saltarse nuestras leyes (como por ejemplo robar espacios públicos para hacer la casa más grande) o aprovecharse del esfuerzo del resto de ciudadanos.(como nuestro partido con tropecientas causas abiertas por agenciarse dinero público) Quien viene a aportar es bienvenido, por supuesto."
1
Ysinembargosemueve
Él, y que se lleve a todos de la extremaderecha y derecha extrema.
1
HangTheRich
Si Feijoo, sobras tú
1
alfinal
Se refiere a los franceses, alemanes, suizos... que vienen sin la baliza V16 :troll:
1
Cincocuatrotres
Lo que piensa lo dice, donde está el problema
Vais a banear al que opina lo contrario?
1
Nasser
#7 el problema es que no piensa, solo tiene ocurrencias como buen pepero
0
Jointhouse_Blues
Cada día que pasa su discurso es más cercano al de vox.
0
StuartMcNight
#5 Les pasa que no se enteran. Cuanto mas se acercan a Vox, mas gana Vox. ¿Para que van a votar sus mendrugos a la derechita cobarde que finge ser extrema derecha pudiendo votar la extrema derechita cobarde pero gritona?
0
Nasser
Y el no sobra porque no quiere
0

