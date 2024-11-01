Europa prepara un despliegue militar en Groenlandia para frenar el pulso de Trump

Los aliados europeos han comenzado a diseñar una operación para blindar la isla ártica. Bajo liderazgo británico y con el apoyo de Alemania y Francia, se estudia ya el envío de tropas, buques de guerra y aviones para reforzar la presencia aliada en el extremo norte del Atlántico.
| etiquetas: groenlandia , trump , otan
Y el gasto, al completo a la cuenta de la OTAN.
Creo un problema para vender la solución 101.
Porque si algo de eso ocurre, ya pueden salir por patas los americanos de Rota, por ejemplo y los otros tantos miles que han comprado casas en Andalucía... porque me parece que mal iría la cosa.
El Trump será un cabronazo pero sabe como firzar que los demás hagan lo que quiere. Ya ha conseguido que gastemos en defensa y ahora tropas en Groenlandia
Operación Gromenauer