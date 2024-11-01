edición general
Europa prepara un despliegue militar en Groenlandia para frenar el pulso de Trump

Europa prepara un despliegue militar en Groenlandia para frenar el pulso de Trump

Los aliados europeos han comenzado a diseñar una operación para blindar la isla ártica. Bajo liderazgo británico y con el apoyo de Alemania y Francia, se estudia ya el envío de tropas, buques de guerra y aviones para reforzar la presencia aliada en el extremo norte del Atlántico.

#1 chavi
Me parece bien.
Y el gasto, al completo a la cuenta de la OTAN.
zorreame #7 zorreame
#1 Totalmente de acuerdo.
volandero #11 volandero
#1 Pero si la OTAN la costea igualmente Europa. EEUU paga como el 15%.
makinavaja #15 makinavaja
#1 #11 Por lo menos que EEUU pague una parte...
#25 Poligrafo
#15 Pero que lo que hay que hacer es echar a EEUU, montarnos algo nuestro y que les den...
Battlestar #17 Battlestar
#1 Que le comprará armas a Trump para defender a Groenlandia de Trump. :shit:

Creo un problema para vender la solución 101.
#10 HangTheRich
Liderazgo británico suena mal
klabervk #23 klabervk
#10 suena a operación caballo de troya de naranjito con la pérfida Albion.
#24 HangTheRich
#23 tal cual. Son los lamebolas del trompetas
Tarod #5 Tarod
Aunque militarmente no pintamos nada es importante la foto. Que trump tenga que “atacar”y echar a soldados europeos es mucho más complicado que si está vacío.
Spirito #8 Spirito *
¿Van a matar a los 200 militares que están en la base que EEUU tiene en Groenlandia, y ellos van a matar a algún europeo?

Porque si algo de eso ocurre, ya pueden salir por patas los americanos de Rota, por ejemplo y los otros tantos miles que han comprado casas en Andalucía... porque me parece que mal iría la cosa.
#14 soberao *
#8 Son capaces de meterle fuego a todo antes de irse o quedarse con la bahía al estilo de Gibraltar o como el sionismo en Palestina. Corriendo con lo puesto al estilo de Afganistán no creo.
ur_quan_master #9 ur_quan_master
Me había parecido algo serio hasta. Lo de "liderazgo británico"
#12 NoMeVeas
#9 jajajajajajaj es que estamos jodidos de partida, no se si por ineptitud o porque estamos vendidos de origen.
ACEC #19 ACEC *
"Bajo el liderazgo británico". ¿no son los británicos los que se coordinaron con Trump para piratear el petrolero con bandera rusa? ¿Es para defender la isla o para tomarla en nombre de la USA/OTAN?
cocolisto #2 cocolisto
Trineos ya tienen.
#21 mr._cortimer
Que Groenlandia invite a china a su territorio, a ver qué hace el cheto amargao
#3 Marisadoro
¿Orbán?
#13 VFR *
Y así es como Trump consigue lo que realmente quiere sin coste, tropas en Groenlandia.
El Trump será un cabronazo pero sabe como firzar que los demás hagan lo que quiere. Ya ha conseguido que gastemos en defensa y ahora tropas en Groenlandia
#16 SHC_1987
#13 eso mismo pienso yo, que Trump está troleando a media OTAN, para obligarles a gastar lo que se resistían xD
XtrMnIO #18 XtrMnIO
Si dejalos que los gringos nos roben Groenlandia, se acabó la esperanza de una Europa independiente, quedaríamos completamente descubiertos por la zona del Atlántico ante un posible ataque marítimo, desde ahí EEUU puede soplarnos la nuca con sus submarinos.
zorreame #4 zorreame
Será un puto paripé?
Operación Gromenauer
#20 luckyy
Si no hubieran hecho la guerra los neoliberales europeos a Rusia ahora podrían pedirles ayuda
vilgeits #22 vilgeits
Habria que poner bases chinas y rusas para evitar que lo invada.
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
Habrá que poner restricciones a los ciudadanos usanos en europa y que hacemos con las bases? Amen de hacer un boicot a usa como se hizo en verano con israel
