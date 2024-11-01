·
37
meneos
182
clics
Mamá, yo de mayor quiero ser un fascista (Comparsa Los hijos de Cádiz)
Pasodoble "Mamá, yo de mayor quiero ser un fascista" interpretado por la comparsa Los hijos de Cádiz
fascismo
,
comparsa
,
hijos de cádiz
,
fran quintana
31
6
2
K
244
actualidad
5 comentarios
31
6
2
K
244
actualidad
#1
Mountains
Simplemente brutal.
4
K
71
#3
TipejoGuti
COAC 2026
Para quien quiera seguir el resto de los carnavales
Todos los pases en internet, la tele de Cádiz emite cada noche una sesión.
3
K
48
#2
angelitoMagno
Mirando el resultado de las últimas elecciones en Cadiz, gobierna el PP, pero por un solo concejal [1] y sin representación de VOX
[1] Si las izquierdas a la izquierda del PSOE no hubieran ido separadas, habría que ver que habría pasado ...
1
K
36
#4
Mountains
El año que Franco prohibió el carnaval en Cádiz y nada volvió a ser lo mismo hasta 1977
www.publico.es/politica/ano-franco-prohibio-carnaval-cadiz-volvio-1977
1
K
32
#5
wictor69
Deberia de enseñarse de forma obligada en los institutos
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
