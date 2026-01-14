Alemania se une a sus socios europeos con el despliegue de tropas en Groenlandia [ENG]

Alemania enviará 13 soldados a Groenlandia el jueves como parte de una misión de reconocimiento con otras naciones europeas, dijeron el miércoles el gobierno alemán y el Ministerio de Defensa, siguiendo las demandas del presidente Donald Trump que Washington tenga el control de la isla. La misión, que se realiza a petición de Dinamarca, se llevará a cabo de jueves a sábado, con el objetivo de explorar posibles contribuciones militares para reforzar la seguridad de la región, según un comunicado del Ministerio de Defensa.