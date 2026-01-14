edición general
Alemania se une a sus socios europeos con el despliegue de tropas en Groenlandia [ENG]

Alemania enviará 13 soldados a Groenlandia el jueves como parte de una misión de reconocimiento con otras naciones europeas, dijeron el miércoles el gobierno alemán y el Ministerio de Defensa, siguiendo las demandas del presidente Donald Trump que Washington tenga el control de la isla. La misión, que se realiza a petición de Dinamarca, se llevará a cabo de jueves a sábado, con el objetivo de explorar posibles contribuciones militares para reforzar la seguridad de la región, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

Ransa #2 Ransa
13? Madre mía
Veelicus #4 Veelicus
#2 pero muy simpaticos
Dramaba #11 Dramaba
#4 No sé yo, siendo alemanes... :-D
#7 A_S
#2 los doce del patíbulo y el jefe :troll:
DaniTC #13 DaniTC
#2 el número de la buena suerte xD
#3 Beltza01
He mirado que no fuera de EMT.
#6 BurraPeideira_
Y estos con quién van, con Dinamarca o con la seguridad en el ártico?
#9 luckyy
#6 buena pregunta.
#8 minossabe
Va un pelotón a montarles la cantina a los yankees
-
Gry #5 Gry
"Hace un frío del carajo"
- fin del informe.
HeilHynkel #12 HeilHynkel *
#5

Der Saatkrähe fliegt tief.
karakol #1 karakol
Estos no se pierden ni una fiesta. :troll:
Metabarón #10 Metabarón
Llevan kit de supervivencia al menos?
