“Venga, hoy no pido café y pago la entrada de mi primer piso”, dice un joven tras ver varios vídeos de un influencer financiero de Youtube

“La gente no se hace rica porque desayuna, lo dice un empresario que se hizo dejando de tomar cafés”, comenta. Su plan, según ha explicado a la prensa, es usar los 3,80 euros que se ha ahorrado del desayuno de hoy y usarlos para invertir en vivienda, tal y como ha visto en el vídeo Hacerse rico es fácil PRUEBA ESTOS 7 PASOS ¡Te servirán el resto de tu vida! Este financiero los hizo y ahora está en Forbes de la cuenta de Youtube “mENTOR fiNANCI€RO”·

| etiquetas: finanzas , influencers , vivienda , riqueza
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
¿Un voto de "errónea"? xD

Quiero pensar que no se trata de alguien que sí se ha creído ese tipo de artículos y le molesta que se rían de ello.
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#2 ¡Es que es errónea!

Acabo de venir del banco y me dicen que con 1,60€ de entrada no me conceden la hipoteca.
StuartMcNight #6 StuartMcNight
#2 Mirate quien es el usuario. Puedes estar 100% seguro que es de los que se lo han creido.
neiviMuubs #3 neiviMuubs
Pero estos jóvenes pelan bien sus manzanas? fijo que con lo que tiran se podrian pagar parte de la hipoteca.
Aenedeerre #1 Aenedeerre
Y si ya deja el tabaco tiene para la segunda residencia en Baleares.
StuartMcNight #4 StuartMcNight
Pues aqui El Mundo Today patina porque es totalmente cierto.

Yo deje de tomarme tostadas de aguacate 6 meses y 2 meses sin pedir ningun Capuccino y ya pague la entrada de 3 pisos.
