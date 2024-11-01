“Venga, hoy no pido café y pago la entrada de mi primer piso”, dice un joven tras ver varios vídeos de un influencer financiero de Youtube

“La gente no se hace rica porque desayuna, lo dice un empresario que se hizo dejando de tomar cafés”, comenta. Su plan, según ha explicado a la prensa, es usar los 3,80 euros que se ha ahorrado del desayuno de hoy y usarlos para invertir en vivienda, tal y como ha visto en el vídeo Hacerse rico es fácil PRUEBA ESTOS 7 PASOS ¡Te servirán el resto de tu vida! Este financiero los hizo y ahora está en Forbes de la cuenta de Youtube “mENTOR fiNANCI€RO”·