13
meneos
16
clics
España ganará este año 600.000 inmigrantes, un 50% más de lo esperado, lo que explica parte del alza del PIB
La llegada de más extranjeros de los que se preveía ha llevado a la AIReF a elevar su previsión de crecimiento de la economía española
españa
,
ganará
,
inmigrantes
,
alza
,
pib
13
0
0
K
181
actualidad
32 comentarios
13
0
0
K
181
actualidad
#1
Feindesland
¿Y dónde viven?
Porque la culpa de la escasez de vivienda es de Airbnb...
12
K
36
#2
doppel
*
#1
si más inmigrantes significa más crecimiento, que vengan muchísimos más. Se solucionarían todos nuestros problemas... macroeconómicos
2
K
50
#5
Gry
*
#1
¿Habitaciones en pisos compartidos? Lo que ahora llaman coliving para que suene más cool.
#2
Los inmigrantes vienen porque tienen buenas expectativas en cuanto a encontrar empleo, si la economía española fuera un desastre se buscarían otro sitio.
2
K
39
#19
yarkyark
#5
Los inmigrantes viene porque en sus países no hay futuro. Se van a donde las películas y la televisión les muestra un mundo maravilloso.
0
K
12
#23
Gry
#19
y si no lo encontrasen aquí se largarian a otro lado.
0
K
16
#7
Enésimo_strike
#2
si diez personas producen 10 unidades cada una, y en lugar de eso pones veinte personas que produzcan 6, la economía crece, pero la gente está peor.
2
K
35
#9
pablisako
#2
Aumenta el PIB, pero disminuye el PIB per cápita.
4
K
58
#12
soberao
#9
¿Y el PIB per cápita qué mide? Es una división estúpida del PIB que no mide nada, sólo sirve para medir "la productividad" de paraísos fiscales.
0
K
15
#15
yarkyark
*
#12
Entonces nos convertiremos en una superpotencia tipo Pakistán, Nigeria o Indonesia.
0
K
12
#17
soberao
#15
Son medidas estúpidas porque no miden nada, como el PIB de la ciudad de Madrid.
0
K
15
#20
yarkyark
#17
Porque tu lo digas no miden nada.
0
K
12
#22
soberao
#20
¿Qué miden? Porque el PIB no depende de la producción individual así que hacer esa división de toda la población no mide nada.
0
K
15
#11
yarkyark
#2
Si el crecimiento de PIB lo haces solo aumentando población lo que consigues es aumentar la pobreza y empeorar todos los ratios que llevan aparejados: Educación, Sanidad, Seguridad, etc...
2
K
35
#26
Mesopotámico
*
#2
esto... no,
www.eleconomista.es/economia/noticias/13170535/01/25/el-estudio-que-de
Ojo que no es lo mismo un inmigrantes Venezolano que Argelino, la tasa de empleabilidad es de 67,5% en el primero y del 17% por en el segundo, siendo la media española del 41% (Datos del INE)
1
K
-4
#8
yarkyark
#1
Teniendo en cuenta que la construcción de viviendas en España es de poco mas de 100.000 anuales luego se preguntaran porque sube el precio de la vivienda.
1
K
31
#10
tromperri
#1
la culpa de la falta de vivienda es de años y años de políticas que han promovido el hacinamiento de personas en un puñado de grandes ciudades. No hay más culpables.
El capitalismo extractivo nos necesita bien concentraditos en ciertos lugares para exprimirnos.
3
K
53
#14
Peka
#1
3,8 millones de viviendas vacías, lo del alquiler turístico solo agrava el problema, pero en zonas en concreto se ha convertido en el principal problema, no es algo general.
1
K
22
#16
Feindesland
#14
sí, de las cuales 80 están en mi pueblo, de 250 habitantes.
Por supuesto que va por zonas. Todo.
2
K
34
#27
Feliberto
*
#1
En la puerta enfrente de mi rellano 10 venezolanos todos juntos, todos trabajando en negro repartiendo paquetería. Pero estamos en la champions de la economía otra vez.
0
K
10
#29
Ze7eN
#1
La gran mayoría vive en viviendas, porque los extranjeros son, precisamente, los que más vivienda compran, mucha más en porcentaje que los propios españoles, que no nos lo podemos permitir. En Baleares, sin ir más lejos,
el 40% las compran ellos
, y la mayoría paga en efectivo.
Lo que pasa es que desde tu aporofobia y prejuicios lees inmigrante y automáticamente te vas a…
» ver todo el comentario
1
K
29
#31
salteado3
#1
Ucranianos huyendo de la guerra con mucho dinero comprando casas a precios hinchados.
Genial (a corto plazo) para el que la vende. Una putada para los lugareños que compiten con el acudalado.
Me preocupa el mañana: dónde vivirán los nativos que no pueden comprar casa y si el recién llegado va a dedicarse a algo que beneficie a su nuevo hogar o simplemente va a extraer rentas cual garrapata.
0
K
13
#3
Enésimo_strike
Es decir, España (47 millones) absorbe en un solo año la mitad del número total de extranjeros que hay en toda China (1.500 millones)
2
K
31
#4
doppel
*
#3
china es para los chinos. Para los asiáticos el racismo y la xenofobia son un cuento chino occidental.
0
K
20
#6
Verdaderofalso
#3
luego vas y miras donde están trabajando mayormente, porque yo me visto una gran cantidad en trabajos poco remunerados y de baja cualificación.
Que casualmente son aquellos donde salen las patronales de empresarios a llorar porque les va todo mal
3
K
56
#13
Feindesland
#6
Pero acoger a todo elmundo es de izquierdas, ¿sabes?
1
K
31
#21
Enésimo_strike
#6
es decir, que dejamos que entre (dejamos porque 600.000 personas no es algo que pase desapercibido) mano de obra poco cualificada para explotarla laboralmente en beneficio de la patronal y en contra del interés del trabajador.
Supongo que te parecerá mal ¿no?
0
K
13
#25
Verdaderofalso
#21
los primeros que piden mano de obra barata son los empresarios porque no encuentran personal.
Habrá que levantar España digo yo
0
K
20
#28
Enésimo_strike
#25
habrá que subir sueldos en lugar de importar esclavos, digo yo.
0
K
13
#30
Ze7eN
#28
Pues ya sabes a quién votar, a los que suben sueldos y no a los que defienden a la patronal. Da ejemplo
0
K
18
#32
Enésimo_strike
#30
y esos quienes son?
0
K
13
#18
tierramar
*
Marruecos tiene ya un nivel de riqueza que puede pagar su propio estado de bienestar. ¿Por qué los pagafantas de siempre tenemos que pagar los servicios que el gobierno marroquí no quiere sufragar a su población? Que España pase la factura de los centros de menores, sanidad a Marruecos. Y si no lo permiten las relaciones internacionales, por lo menos, NO pagar nada a los que vengan, y que vuelvan a su pais a exigir sanidad, servicios sociales,... como la generación Z esta haciendo. Que el PPSOE siga pagando los servicios sociales a inmigrantes de países que no son pobres, es otra burla y robo a nosotros los contribuyentes. Cuando encima España es el pais con mayor pobreza de la UE
1
K
8
#24
NoMeVeas
*
No viene muy a cuento, pero con el mismo concepto los capitalistas se vanaglorian de que "han sacado de pobres" a muchos Africanos. Meterlos(obligarlos) en el circuito economico ya les hace, magicamente, ricos.
Y todos sabemos que los Africanos son pobres de cojones, y las locuras que han sufrido( y sufren) por culpa de los intereses capitalistas
0
K
7
