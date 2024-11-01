EEUU comunica a sus aliados que reducirá su presencia militar en Europa

El Gobierno de Estados Unidos ha comunicado a los países miembros de la OTAN su voluntad de reducir a corto plazo su despliegue militar en Europa, según ha informado el Ministerio de Defensa de Rumanía, que ha señalado un posible recorte específico en el flanco oriental de la Alianza Atlántica. Trump ha reiterado a sus aliados que asuman más responsabilidad en la defensa del continente europeo. Además, en la última cumbre de líderes, exigió un aumento significativo del gasto militar, que se tradujo en un compromiso conjunto para elevar el presu