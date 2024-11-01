EEUU comunica a sus aliados que reducirá su presencia militar en Europa

El Gobierno de Estados Unidos ha comunicado a los países miembros de la OTAN su voluntad de reducir a corto plazo su despliegue militar en Europa, según ha informado el Ministerio de Defensa de Rumanía, que ha señalado un posible recorte específico en el flanco oriental de la Alianza Atlántica. Trump ha reiterado a sus aliados que asuman más responsabilidad en la defensa del continente europeo. Además, en la última cumbre de líderes, exigió un aumento significativo del gasto militar, que se tradujo en un compromiso conjunto para elevar el presu
Lo de las dictaduras pues ya un día abrirás los ojos y verás que también vives en una.
Sobre el imbécil de Putin, no le tengo más cariño que a los retrasados mentales de Trump y Zelenski. Lo que si creo es que deberías dejar de repetir discursos propios de la guerra fría y actualizar un poco tu repertorio, que estás un poco desfasado y vives un poco ajeno a la política internacional.
Y alguien debería explicarte que acercarte a un país no implica adoptar sus formas de gobierno, ignorante.
Lee un poquito más, que das vergüenza ajena.
Quiero que la tenga toda
Pero eso también significa comprar cero armas a nadie de fuera de Europa, y que las bases de EEUU se vayan todas fuera.
"El gasto militar en Estados Unidos representó el 3,74% del PIB en 2020, según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI).
En 2023, el gasto en defensa alcanzó el 3,36% del PIB, una ligera subida de 0,02 puntos porcentuales respecto al 3,34% del año anterior.
El valor más alto en las últimas seis décadas fue del 9,42% del PIB en 1967, mientras que el más bajo fue del 3,09% en 1999.
En 2024, el porcentaje del PIB destinado a defensa se estimó en 3,97%".
Taiwaneses daos por jodidos. Israelíes id preparando el equipaje si no queréis vivir vuestro juicio final.