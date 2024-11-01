edición general
EEUU comunica a sus aliados que reducirá su presencia militar en Europa

El Gobierno de Estados Unidos ha comunicado a los países miembros de la OTAN su voluntad de reducir a corto plazo su despliegue militar en Europa, según ha informado el Ministerio de Defensa de Rumanía, que ha señalado un posible recorte específico en el flanco oriental de la Alianza Atlántica. Trump ha reiterado a sus aliados que asuman más responsabilidad en la defensa del continente europeo. Además, en la última cumbre de líderes, exigió un aumento significativo del gasto militar, que se tradujo en un compromiso conjunto para elevar el presu

#3 A_S
¿Pueden reducirla hasta cero?
#6 concentrado
#3 No, los agentes de la CIA seguirán a lo suyo.
Aokromes #19 Aokromes
venia a poner lo de #3 veo que ya esta puesto, me voy.
Andreham #11 Andreham
#8 De momento con uno se puede negociar y con el otro te pone aranceles.

Lo de las dictaduras pues ya un día abrirás los ojos y verás que también vives en una.
Findeton #15 Findeton
#11 Más bien a ti te gustaría vivir en una.
javibaz #2 javibaz
¿No pueden pagarlo?
Fj_Bs #9 Fj_Bs *
THANK YOU , GO HOME AND STAY GRACIAS, VAYANSE A CASA Y QUÉDENSE
Ze7eN #1 Ze7eN *
Es el momento de acercarse a China y asestar la puntilla definitiva a EEUU.  media
#8 Pepepistolas
#1 Claro , acercarse a esa democracia modelica . Fuera UUSA QUE los buenos son chinos y los coreanos del norte . Y de paso tambien al pobre paria de Rusia discriminado por ser tan filantropico.
Ze7eN #16 Ze7eN *
#8 En 2025, China parece tener bastante más salud democrática que EEUU, que es una dictadura fascista de facto. No se si Corea del Norte (la buena, para los amigos) es buena o mala, lo que si se es que EEUU se dedica a bombardear países y desestabilizar gobiernos mientras China tiende puentes comerciales y ayuda a países en desarrollo.

Sobre el imbécil de Putin, no le tengo más cariño que a los retrasados mentales de Trump y Zelenski. Lo que si creo es que deberías dejar de repetir discursos propios de la guerra fría y actualizar un poco tu repertorio, que estás un poco desfasado y vives un poco ajeno a la política internacional.

Y alguien debería explicarte que acercarte a un país no implica adoptar sus formas de gobierno, ignorante.
zentropia #20 zentropia
#16 No sabes si Corea del Norte es buena o mala?

xD xD xD xD xD
#22 Pepepistolas
#20 Es lo que hay cuando el argumento es insultar y decir 4 tonterias sin sentido. Dejalo que rumie.
Ze7eN #25 Ze7eN
#20 Los que no parecéis tenerlo claro sois tú y #22 :hug:
Bhuvaya #27 Bhuvaya
#8 típico comentario de un fanático: o blanco o negro.

Lee un poquito más, que das vergüenza ajena.
#4 Alcalino
A ver, yo no quiero que Europa tenga más responsabilidad en su autodefensa.

Quiero que la tenga toda

Pero eso también significa comprar cero armas a nadie de fuera de Europa, y que las bases de EEUU se vayan todas fuera.
Ze7eN #17 Ze7eN
#4 No veo problema en ello. Creo que lo firmaríamos todos los que tenemos más de una neurona.
ur_quan_master #23 ur_quan_master
#4 Tienes mi voto.
cocolisto #13 cocolisto
Munudo capullo.Quiere obligar al 5% del PIB cuando eeuu no llega al 4.

"El gasto militar en Estados Unidos representó el 3,74% del PIB en 2020, según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI).
En 2023, el gasto en defensa alcanzó el 3,36% del PIB, una ligera subida de 0,02 puntos porcentuales respecto al 3,34% del año anterior.
El valor más alto en las últimas seis décadas fue del 9,42% del PIB en 1967, mientras que el más bajo fue del 3,09% en 1999.
En 2024, el porcentaje del PIB destinado a defensa se estimó en 3,97%".
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
Pues Europa tendrá que pensar en tener su industria propia de defensa y dejar de depender de terceros.
Andreham #12 Andreham
#7 ¿Quién amenaza a Europa? ¿De quién nos protege USA?
Ze7eN #18 Ze7eN
#12 ¿No te has enterado de que el Comunismo y los islamistas quieren invadir Europa y de que Israel y EEUU son los únicos que se lo impiden? :troll:
Dene #21 Dene
Venga, España voluntaria!! Que se piren ya de Rota y Moron
Imag0 #24 Imag0
A ver si es verdad...
Deviance #14 Deviance
Pues ale, con Dios!!!!
#10 casicasi
Van a dejar la base de Kosovo también?
#5 solojavi
Van a necesitar muchos soldados para democratizar su propio país, y además hay muchas tensiones con Venezuela y Colombia.
Taiwaneses daos por jodidos. Israelíes id preparando el equipaje si no queréis vivir vuestro juicio final.
Bhuvaya #26 Bhuvaya
Yankee go home! Fuera de aquí, basura imperialista!
