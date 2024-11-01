edición general
Donald Trump gana el premio FIFA de la paz

El sorteo del Mundial de la FIFA que se está celebrando en Estados Unidos ha tenido una primera estrella: el presidente estadounidense Donald Trump, que se ha llevado el premio FIFA de la paz, un galardón que se entregaba por primera vez y que se lo ha dado su íntimo amigo Infantino, presidente de la máxima organización del fútbol internacional.

carademalo
La meneo sólo por los loles y los comentarios. xD :popcorn:
Grahml
#1 Directamente este esperpento es lo más patético que los putos desdentados nos están haciendo tragar.

Aquí él mismo poniéndose una medalla.

Tan representativo de lo que ha sido siempre su vida.  media
YeahYa
#1 Bueno, yo creo que ya nos podemos morir todos
DonaldBlake
#1 Sin comentarios.
Cantro
Bueno, en ocho años los saudíes se llevarán el premio a cualquier cosa que se le ocurra a la FIFA, como el premio a las libertades de las mujeres, libertades religiosas o a los derechos humanos.

Propongo rebautizarlo "Premio FIFA al Choteo Involuntario"
PerritaPiloto
Iba a decir una cosa pero #7 se me ha adelantado y lo ha dicho mejor de lo que yo pensaba decirlo.
Meneanauta
No puedo creer que no sea elmundotoday :shit:
Nos vamos a la mierda
Dramaba
#6 Los de elmundotoday están meditando si cierran el chiringuito ya o qué hacen... xD
Atusateelpelo
"El mundo es mejor gracias a mi liderazgo" ha terminado su discurso de agradecimiento.

Casi vomito.
#20 Eukherio
#15 Yo creo que es en serio. Saben que Trump quería el Nobel de la paz (y casi, casi), con lo que calcularán que si le hacen la pelota los tratará mejor, y por eso se inventan el premio. La FIFA no entiende de ironías, pero en lo que respecta a chanchullos son los números uno.
MiguelDeUnamano
A mí me la refamFIFA.
euacca
JAJAJAJA. Que le den el premio McDonald's de la paz, también. xD
Eukherio
Y porque Rubiales es un don nadie, que si llega a ser alguien le dan el de igualdad de género.
themarquesito
Ya sabíamos que se lo iban a dar en el momento en que Infantino anunció la creación del premio.
Por supuesto, el premio es una cosa doradita de esas que tanto gustan a Trump.  media
jm22381
Es tan fácil meterse a este señor en el bolsillo: darle un título absurdo y alguna cosa con pan de oro y ya le haces feliz ¬¬
crob
están los lameculos y luego estos
Dragstat
#5 veo esto y lo primero que pienso es que Infantino se esta riendo en la cara de Trump, pero viendo que Trump no lo pilla, adelante con ello.
DenisseJoel
#15 Es lo que están haciendo todos. Parece ser que Trump es incapaz de cuestionar los halagos, de manera que cualquiera que le haga la pelota obtiene automáticamente un trato de favor.
Probablemente hasta el nuevo alcalde de News York ha usado algún sistema parecido para preparar su reunión con Trump.
josete15
Joer, es buenísima la noticia, a falta de nobel tenemos el balón de oro de la paz, la bota de oro se la pueden dar a Putin o Netanyahu
Dramaba
#13 La bala de oro? :troll:
Kantinero
Después del boicot a Eurovisión debería de venir el boicot a la FIFA
gyllega
#26 no va a servir de nada porque no iba a ver poco más que la selección pero ahora ni eso. La fifa ya daba asco pero con esto ha puesto la guinda a la pila de mierda que es esa organización
lvalin
Es para darle una patada al futbol..... en todos los cojones, por supuesto.
oceanon3d
Estaba medio en estado de "sopor sofanero" viendo esta mierda del Mundial hasta que salio Infantino y le metió una comida de huevos a Trumpo de las que hacen historia por vergüenza ajena. Apague la TV sin mas.

Que mundo la mierda este en el que vivimos ... la maldad, la hipocresía y la amoralidad va ganando de largo.
meneantepromedio
Que gente de mierda.
Ze7eN
Que puta banda de mafiosos y vendidos.
Es vomitivo.

Como ha dicho Miguel Quintana, está foto y este premio están bastante bien para pasársela a tu colega el que te dice que no “mezcles política con deporte”, como si no llevaran 70 años yendo de la mano de forma tan lógica como desagradable.
termopila
El premio "FIFA de la paz" es a los premios de la paz, como el "premio Planeta" a los premios de los libros
Don_Pixote
Y el del PES quien lo ha ganado?
XtrMnIO
Sus millones de dinero de los gringos le habrá costado.
konde1313
¿A qué huele la FIFA?
gale
Ya está contento el niño Trump con su regalo.
Pointman
El bueno es el del ISS
Pacman
En España ya sabemos quien va a ganar el premio PC Futbol
Sacronte
#16 El presidente de dentro de 10 años?
NanakiXIII
Que alguien le avise al presidente de la FIFA que le chorrea de la boca un poco de mierda del culo de Trump.
Es una de las cosas más ridículas, miserables y chupa culos que he visto en mi vida. ¿La gente no tiene dignidad?
hakcer_dislexico
Jajajaja, decia eso mientras Infantino se limpiaba la comisura de los labios, pues se habia escapado un poquito y se habia manchado...
Kmisetas
Bien merecido.
luckyy
Pero no decía Ayuso que el deporte no debe hacer política????
pepitapulgarcita
A su manera....????
