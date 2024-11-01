Donald Trump gana el premio FIFA de la paz

El sorteo del Mundial de la FIFA que se está celebrando en Estados Unidos ha tenido una primera estrella: el presidente estadounidense Donald Trump, que se ha llevado el premio FIFA de la paz, un galardón que se entregaba por primera vez y que se lo ha dado su íntimo amigo Infantino, presidente de la máxima organización del fútbol internacional.
Aquí él mismo poniéndose una medalla.
Tan representativo de lo que ha sido siempre su vida.
Propongo rebautizarlo "Premio FIFA al Choteo Involuntario"
Nos vamos a la mierda
Casi vomito.
Por supuesto, el premio es una cosa doradita de esas que tanto gustan a Trump.
Probablemente hasta el nuevo alcalde de News York ha usado algún sistema parecido para preparar su reunión con Trump.
Que mundo la mierda este en el que vivimos ... la maldad, la hipocresía y la amoralidad va ganando de largo.
Es vomitivo.
Como ha dicho Miguel Quintana, está foto y este premio están bastante bien para pasársela a tu colega el que te dice que no “mezcles política con deporte”, como si no llevaran 70 años yendo de la mano de forma tan lógica como desagradable.
Es una de las cosas más ridículas, miserables y chupa culos que he visto en mi vida. ¿La gente no tiene dignidad?