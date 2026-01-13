Dinamarca transmite a Moncloa que "va a ser muy difícil" evitar que Trump se quede Groenlandia

No pasemos por alto que el intento de Trump por hacerse con Groenlandia sienta un «precedente». Y que ese «precedente» interpela directamente a España. Si pensamos en la lógica MAGA, ¿por qué Groenlandia ahora sí y Ceuta en el futuro no? ¿O Melilla? ¿Qué pasará si Trump necesita satisfacer a su socio estratégico marroquí, que es el clavo del abanico de la estrategia de EEUU e Israel para influir en el mundo musulmán? O, ya puestos, ¿qué pasa si Trump necesita Canarias como base para competir mejor con China y Rusia en el continente africano?