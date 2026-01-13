edición general
Dinamarca transmite a Moncloa que "va a ser muy difícil" evitar que Trump se quede Groenlandia

No pasemos por alto que el intento de Trump por hacerse con Groenlandia sienta un «precedente». Y que ese «precedente» interpela directamente a España. Si pensamos en la lógica MAGA, ¿por qué Groenlandia ahora sí y Ceuta en el futuro no? ¿O Melilla? ¿Qué pasará si Trump necesita satisfacer a su socio estratégico marroquí, que es el clavo del abanico de la estrategia de EEUU e Israel para influir en el mundo musulmán? O, ya puestos, ¿qué pasa si Trump necesita Canarias como base para competir mejor con China y Rusia en el continente africano?

#3 Leon_Bocanegra
Si Trump viene a por Ceuta o Melilla, Abascal y los suyos pondrán el culo en pompa. Y bien lubricado.
#4 Ricochet
#3 Ya Pedro Sánchez lo tiene bien lubricado con Mohamed VI. Agricultura, inmigración, mucho dinero de por medio en medios...
#6 Leon_Bocanegra
#4 pues que le den porculo a Pedro Sánchez. Algo más?
jonolulu #5 jonolulu
#3 Abascal y los suyos harán un ridículo similar a la de Corona Machado
#1 Pixmac
Si le ponen la "alfombra roja" es seguro. Si hay rechazo militar entonces es posible que Trump no actúe, que no podrá justificar el uso de la fuerza a un país aliado. O ponen armamento de defensa o Trump entrará.
jonolulu #2 jonolulu *
Da carta libre a que Turquía invada islas griegas o que Marruecos intente quedarse Ceuta y Melilla o Canarias

