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El déficit público cierra 2025 en el 2,18% del PIB, con 36.780 millones, y mejora el objetivo del Gobierno

El déficit público cierra 2025 en el 2,18% del PIB, con 36.780 millones, y mejora el objetivo del Gobierno

El déficit público es el más bajo en 18 años, desde el estallido de la crisis financiera

| etiquetas: españa , deficit , publico
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2 comentarios
3 1 0 K 46 actualidad
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Si es que todo son malas noticias financieras para España... {0x1f608}
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Feindesland #2 Feindesland
Y gracias a que no tenemos presupuestos.
La mejor manera que he visto en mi vida de hacer recortes. Mis dieces, Perro.
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menéame