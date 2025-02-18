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El déficit público cierra 2025 en el 2,18% del PIB, con 36.780 millones, y mejora el objetivo del Gobierno
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#1
Atusateelpelo
Si es que todo son malas noticias financieras para España...
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#2
Feindesland
Y gracias a que no tenemos presupuestos.
La mejor manera que he visto en mi vida de hacer recortes. Mis dieces, Perro.
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La mejor manera que he visto en mi vida de hacer recortes. Mis dieces, Perro.