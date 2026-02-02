·
9
meneos
16
clics
El porcentaje de parejas jóvenes que vive con sus padres alcanza su techo
Las 10.200 que están en esta situación suponen casi el 10% de todas las uniones entre gallegos de 25 a 34 años | Dificultades de acceso a la vivienda y económicas, entre las razones
etiquetas
pareja
vivienda
jovenes
actualidad
#9
Supercinexin
#3
En otros tiempos las parejas jóvenes también vivían con sus padres y muchos echaban el polvo despacito bajo las mantas de la cama con la suegra durmiendo al lado. Cualquier tiempo pasado, para muchos cientos de miles o millones de personas, no fue mejor. Quizá para algunos sí, para todos no.
3
K
50
#10
eb0la
#9
Ya sabes: cualquier tiempo pasado fue ANTERIOR
0
K
9
#1
NPCMeneaMePersigue
Entonces la elite no permite que los jovenes tengan casa, familia hijos pa que vengan guiris y se queden las casas
Pero te venden que te sustituyen los moros y los latinoamericanos para distraer
Tremenda la jugada de la elite de satanistas pederastas
2
K
38
#3
freeclimb
#1
De momento tampoco veo las calles ardiendo..
En otros tiempos protestábamos (algo)..
0
K
20
#6
WcPC
#3
En España ya han ocurrido varios incendios contra chabolas de inmigrantes, varios ataques contra organizaciones de izquierda y hasta un par de veces ciudades enteras se han levantado contra los que (según ellos) no eran lo suficientemente blancos para ser ejpañoles...
"Manifestaciones" de ese tipo si que vemos, otra cosa es que ese tipo de manifestaciones no van a ningún sitio, porque, como dice
#1
apuntan a donde no está el problema.
1
K
21
#2
Autarca
*
Lo típico de los gobiernos capitalistas,
pobreza para la mayoría
, pero una elite que no para de marcar récords de ganancias
www.meneame.net/story/riqueza-concentra-espana-mas-adinerados-brecha-c
www.meneame.net/story/33-ricos-espana-acumulan-mas-riqueza-39-poblacio
El PIB va de maravilla, pero se lo quedan los de siempre
2
K
32
#5
duende
#2
A diferencia de esos gobiernos comunistas en esos mundos imaginarios, ¿no?
0
K
10
#7
Dragstat
"Por otro lado, figura un cambio de valores. La tendencia nos muestra que cada vez hay un menor número de uniones formales"
Ya meten está coletilla de forma automática aunque no tenga nada que ver. Está hablando de que las parejas tienen que vivir cada uno con sus padres y luego dicen que es que cada vez hay menos uniones formales. ¿No será que tienen que vivir cada uno con sus padres lo que afecta a las uniones formales y no al revés?.
1
K
29
#8
Chinchorro
#7
En esos tiempos que los jovenzuelos tanto añoran como era el franquismo y en los que """"se vivía mejor""",lo más normal era casarse y vivir en casa de los padres o de los suegros hasta tener la vivienda en propiedad. Lo de casarse con hipoteca o habiendo dado la entrada de una casa y vivir de manera independiente es más de los ochenta o noventa.
La verdad es que es curioso cómo funcionan las tendencias.
0
K
12
#4
j-light
¿Estamos contentos o no estamos contentos porque el FInancial Times dice que somos una locomotora?
0
K
10
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
