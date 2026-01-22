Brutal agresión grupal a una pareja de adolescentes en Argentona (Barcelona)

Durante la madrugada del viernes al sábado, en plena celebración de la Festa Major d’Hivern en Argentona, una pareja de adolescentes —un chico de 18 años y una chica de 16— sufrió una violenta paliza a manos de un grupo de aproximadamente 20 jóvenes, en su mayoría menores de edad. La agresión fue salvaje y prolongada: golpes de puño y patadas durante varios minutos. La chica quedó inconsciente y sufrió una fractura craneal (occipital), mientras que el chico presentó múltiples contusiones.