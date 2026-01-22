Brutal agresión grupal a una pareja de adolescentes en Argentona (Barcelona)

Durante la madrugada del viernes al sábado, en plena celebración de la Festa Major d’Hivern en Argentona, una pareja de adolescentes —un chico de 18 años y una chica de 16— sufrió una violenta paliza a manos de un grupo de aproximadamente 20 jóvenes, en su mayoría menores de edad. La agresión fue salvaje y prolongada: golpes de puño y patadas durante varios minutos. La chica quedó inconsciente y sufrió una fractura craneal (occipital), mientras que el chico presentó múltiples contusiones.
| etiquetas: agresion , argentona
Son sus costumbres y hay que respetarlas
Si se les pusieses un lacito y se les mandara de vuelta a su país estas cosas ocurrirían menos.
Se les da una oportunidad de buscar una vida mejor es España, que no la aceptas? Pues a tu puta casa
Pareja de 18 años él y 16 años ella, sentados en un banco. Se le acerca uno, les pide fuego ... no fuman, no tienen ... empieza a molestarles, le dicen que se vaya, que está incordiando.
Este se va, y al rato vuelve con 20 amigos.
Por decir que deberiamos tirar a esta calaña por un avion? Y me da igual si son magrebies, italianos o españoles y muy españoles... Evidentemente no los lanzaria de un avion, pero que los metia en una celda y tiraba la llave al fondo del mar, seguro.