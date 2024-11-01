Una batalla solitaria: ¿Porqué es Pedro Sánchez el único líder europeo que se opone a Trump? [ENG]

Mientras el primer ministro español denuncia la guerra en Irán, otros políticos no pueden –o no quieren– hablar en contra del presidente estadounidense. Pedro Sánchez se ha convertido. en uno de los pocos líderes europeos que ha rechazado abierta y enfáticamente las demandas de un presidente estadounidense cuyo estilo negociador característico es una mezcla errática de intimidación, humillación y autoengrandecimiento.
Es un aburrido que no se folla a niños, ni tiene muertos en el armario ni ha robado una mierda, así no se puede, joder!!!!!
2- Porque son unos cínicos y unos cobardes
3- Porque a Sánchez le viene bien hacer el papel de opositor a Trump y es coherente con su politica exterior desde que llegó a la presidencia.
Todavía hay alguno que le echa la culpa a ETA, pero muchos nos acordamos de aquello y no se lo perdonamos a Aznar.
Puede ser una apuesta electoral suicida (como todas las que ha hecho), porque las consecuencias de enfrentarse al “aliado” yankee son impredecibles, pero tiene una baza con eso, dado el desgaste que lleva.
Imagino que esto es lo que piensan los votantes de derechas.