Una batalla solitaria: ¿Porqué es Pedro Sánchez el único líder europeo que se opone a Trump? [ENG]

Una batalla solitaria: ¿Porqué es Pedro Sánchez el único líder europeo que se opone a Trump? [ENG]

Mientras el primer ministro español denuncia la guerra en Irán, otros políticos no pueden –o no quieren– hablar en contra del presidente estadounidense. Pedro Sánchez se ha convertido. en uno de los pocos líderes europeos que ha rechazado abierta y enfáticamente las demandas de un presidente estadounidense cuyo estilo negociador característico es una mezcla errática de intimidación, humillación y autoengrandecimiento.

13 comentarios
Comentarios destacados:      
ipanies
Porque en su móvil solo encontraron fotos de la familia y resultados de la liga ACB...
Es un aburrido que no se folla a niños, ni tiene muertos en el armario ni ha robado una mierda, así no se puede, joder!!!!!

DatosOMientes
#2 La experiencia me dice que nunca pongas la mano en el fuego por un político.

kumo
#2 Bueno, yo creo que Mohammed VI algo tiene, visto que con Marruecos se vuelve blando, blandito :troll:

ipanies
#5 Si, claro, Mohamed tiene cosas y el Mosad no... A ver, que Marruecos es un protectorado Usaraeli.

malarte
#5 Sánchez es tan blando que hasta aplica a los niños marroquíes el tratado internacional más ratificado de la historia, La Convención de los derechos del niño (1989). Maldito perro.

lonnegan
1- Porque los conservadores gobiernan en la mayoría de paises europeos ahora mismo
2- Porque son unos cínicos y unos cobardes
3- Porque a Sánchez le viene bien hacer el papel de opositor a Trump y es coherente con su politica exterior desde que llegó a la presidencia.

Torrezzno
No tiene nada que perder. Está terminal :troll:

Dragstat
#4 Es un buen movimiento, sabe que PP y Vox siempre se van a plegar incondicionalmente a Estados Unidos. Ahora que más gente ve que no somos aliados, sino vasallos, oponerse es buena opción. Los otros dos se van a quedar inmóviles intentando justificar las locuras de Trump, y se van a llevar todo el foco porque este se desmarca.

Tertuliano_equidistante
#7 Puede haber mucho de cálculo político. El PP perdió las elecciones en 2004 por habernos llevado a la guerra de Irak, que nadie quería, y que nos trajo el terrorismo islamista.
Todavía hay alguno que le echa la culpa a ETA, pero muchos nos acordamos de aquello y no se lo perdonamos a Aznar.
Puede ser una apuesta electoral suicida (como todas las que ha hecho), porque las consecuencias de enfrentarse al "aliado" yankee son impredecibles, pero tiene una baza con eso, dado el desgaste que lleva.

malarte
#4 Sánchez está igual de terminal que Zaplana…

esbrutafio
No es cierto que Sánchez sea el único presidente europeo que se opone a la guerra. Meloni en Italia hace lo mismo.

www.meneame.net/story/meloni-rompe-cinco-dias-silencio-sobre-ataque-ir

rogerillu
La pena es que no están Feijoo y Abascal para ir a comerle los huevos a Trump como están haciendo el resto de mandatarios europeos.
Imagino que esto es lo que piensan los votantes de derechas.

Equidislate
Al final voy a tener que leerme su libro del manual de resistencia, aunque casi mejor espero a que acabe la trilogía.


