Amazon se harta de Correos Express: "Pulsan un botón y dicen que han intentado entregar el paquete, pero ni lo han intentado"

Negocios.com ha podido saber, tras hablar con varias fuentes internas de Amazon, que la compañía está seriamente disgustada con la forma de trabajar de Correos Express, la filial de paquetería urgente de Correos. Según estas fuentes, los retrasos, las incidencias y la falta de profesionalidad en las entregas están generando un malestar creciente dentro del gigante del comercio electrónico.