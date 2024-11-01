edición general
20 meneos
99 clics
Amazon se harta de Correos Express: "Pulsan un botón y dicen que han intentado entregar el paquete, pero ni lo han intentado"

Amazon se harta de Correos Express: "Pulsan un botón y dicen que han intentado entregar el paquete, pero ni lo han intentado"

Negocios.com ha podido saber, tras hablar con varias fuentes internas de Amazon, que la compañía está seriamente disgustada con la forma de trabajar de Correos Express, la filial de paquetería urgente de Correos. Según estas fuentes, los retrasos, las incidencias y la falta de profesionalidad en las entregas están generando un malestar creciente dentro del gigante del comercio electrónico.

| etiquetas: amazon , correos express , mensajería
16 4 1 K 147 actualidad
31 comentarios
16 4 1 K 147 actualidad
Comentarios destacados:        
#1 ombresaco *
- Venía a la entrevista de trabajo para repartidor
+ Las entrevistas fueron ayer
- Vine, pero no había nadie
+ ¡Contratado!
15 K 169
obmultimedia #24 obmultimedia
#1 Amazon se ha cansado de que estas empresas de paqueteria cumplan con sus horarios y las reglas de entrega de paqueteria.
A cierta hora del dia, tienen que cortar el reparto y hacer recogidas en empresas, es ahi cuando marcan el "ausente" a toda la paqueteria que le ha quedado por repartir, casualmente casi siempre es la de Amazon dado que no le dan prioridad, pagan miseria y compañia por cada entrega de paqueteria de Amazon a los autonomos de Correos Express y no les resulta rentable si esta en una punta de una poblacion, ir a la otra para entregar un paquete al que le van a pagar 0.25€ (por decir un precio, ronda mas o menos asi, segun me dijo uno de SEUR)
1 K 24
#31 ombresaco
#24 obviamente, para todo hay un porqué, pero los más importante: no dejes que la realidad te arruine un chiste
0 K 10
YoSoyTuPadre #4 YoSoyTuPadre *
Los hacen todas las empresas por amigos que trabajaron en el sector.

Les cargan de paquetes la furgoneta para un día normal trabajando a tope, pero si ese día pasa algo, ha atascos fuera de lo normal, tarda más en aparcar en varios repartos, u otro motivo que les genere un retraso fuera de lo habitual y no dan repartido lo de ese día, si marcan en el sistema que no les dió tiempo les penalizan y los llegan a despedir con el tiempo por falta de productividad, incluso me suena de hablarlo que…   » ver todo el comentario
7 K 85
Veelicus #9 Veelicus
#4 yo no soy exigente con el trabajador, lo soy con la empresa con lo que tengo un contrato que no cumple.
El problema no es del repartidor, sino de la empresa que no contrata suficiente gente.
A veces por intentar defender al trabajador conseguimos que se precaricen sus condiciones de trabajo.
Hay que denunciar todo incumplimiento de contrato
6 K 62
#10 ombresaco
#4 no es la primera vez que lo recomiendo por aquí:
es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Goodharty sus enlaces abajo del todo
0 K 10
Mikhail #29 Mikhail
#10 Creo que tienes mal el enlace:
es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Goodhart
1 K 17
#30 ombresaco
#29 ahhhh, dankon!
0 K 10
obmultimedia #26 obmultimedia
#4 Todas las empresas de reparto tienen delimitado un horario de entrega de paqueteria y luego otro para recogida de pedidos a clientes, si coincide el horario con el de entregas hacen esas dos cosas a la vez, pero los que son recogidas de tarde ( 18.00 en adelante) ahi ya tienen que cortar definitivamente el reparto.
0 K 11
Imag0 #6 Imag0
Ahora probarán a trabajar con SEUR
2 K 35
radon2 #28 radon2
#6 Yo solo he tenido problemas con SEUR, lo típico de estar todo el día en casa esperando el paquete y a última hora enviarte un mensaje que estaba ausente.
0 K 11
johel #14 johel *
Si si, disgustadisima... por eso cuando les llamaba preguntando si se podian meter por el culo seur y correos express me decianque ni siquiera tenian la posibilidad de reflejar la queja (una patraña, ya) aunque hubiesen perdido media docena de paquetes. Por eso me estuvieron practicamente regalando el prime dos años cuando aun no les hacia boicot activo y de eso hace mas de 5 años... se la suda y mucho, les estaran aprentando para que les bajen aun mas los precios y puedan aumentar su beneficio que es lo unico que les importa.
1 K 22
#7 Hynkel
Hace un tiempo hice una subscripción de las de los fascículos.

Un día entré en la oficina de Correos con un aviso de llegada, y salí con cuatro cajas. Dos estaban a punto de devolverlas. La que me atendió en el mostrador estaba tan abochornada que me dio ella misma el teléfono de la supervisora para tener un par de palabritas con el repartidor.

No sirvió para nada y tuve que pedir a la editorial cambiar a mensajero.

Correos hace tiempo funcionaba bastante decentemente, cada vez está peor.
1 K 20
Davidavidú #11 Davidavidú
#7 A ver, las editoriales tienen un tipo de envío de línea económica llamado PostLibris (para envíos sin seguimiento) que no incluye el reparto a domicilio. Es muy muy barato por eso.
Eso sí, deben depositarte el aviso de llegada (sí o sí) en tu casillero domiciliario para que lo recojas en tu Oficina de referencia.
La cosa es saber si tu cartero depósito correctamente los avisos y si si Jefe de Unidad se los dió.
1 K 16
Enésimo_strike #17 Enésimo_strike
Pedí un dron de AliExpress de 10€, me dejaron un aviso de que habían ido y no había nadie (mentira), al día siguiente fui a por el paquete a la oficina y me lo llevé. Al cabo de dos días del primer aviso me dejaron otro aviso, que habían pasado con el paquete y no había nadie. Como esperaba otro paquete pensé que sería otra cosa…. Pues no, era el aviso del dron que recogí el día anterior y además ya se había roto :-P

Correos, empresa maravillosa donde las haya
0 K 13
makinavaja #22 makinavaja
Pues debe ser por zonas. Donde yo vivo Correos Express funciona de maravilla.... Todo lo que dice el artículo sería aplicable a Seur (por supuesto) y a PAACK
0 K 12
ElRelojero #2 ElRelojero
Si al menos entregaran las cartas, ya me daría por satisfecho con Correos.
0 K 10
#3 hokkien
#2 pues a mí siempre me han atendido de puta madre.
1 K 21
#5 vantablack
#3 va por "barrios" y depende del trabajador, yo he tenido "problemas" con alguno y en cambio con otros aunque cambiasen de compañia todo genial (hablo de todas las compañias en general: correos, correos express, dhl, seur,...).


A mi lo que me fastidia es el "no está en casa" cuando tengo el amazon ring que saben perfectamente si me han llamado al timbre o no, y lo que es peor, en teoría el repartidor de amazon puede abrir la puerta (lo tengo así configurado) para dejar el paquete en el buzón aunque no esté y no lo han hecho nunca... siempre intento pedir el envio a un locker, así no tengo que estar pendiente.
2 K 26
#13 hokkien *
#5 con el "no está en casa" estoy de acuerdo. A mí también me ha pasado, y no sólo con correos exprés, sino con otros repartidores de amazon.
Cabe decir que tambien me ha pasado eso y que a final de la tarde, llamen al timbre para la entrega.

Yo pienso que aquí hay un problema más grande, y básicamente es a causa del alto volumen de trabajo por persona, con el correspondiente abuso al empleado; y el bajo margen por operación.
3 K 38
Mildranx #20 Mildranx
#3 correos no es correos express, son empresas diferentes aunq de la misma matriz, por decirlo asi...
0 K 9
JanovPelorat #23 JanovPelorat
#2 Correos Express pese al nombre es privada y son un puto desastre por otra parte y mienten mucho como dicen en el artículo
0 K 9
obmultimedia #25 obmultimedia
#2 Correos Express es una filial de Correos.
0 K 11
Battlestar #15 Battlestar
A mi los cabrones siempre me dejan un papelito que dice que "no estaba usted a tal hora" ahora cuando son correos ni papelito ahora te llega, te llega un email en el que te dicen cosas como "su paquete no ha podido ser entregado" así en genérico sin especificar o "por exceder el tamaño permitido" y es un paquete mas pequeño que una carta del banco con 4 arandelas (va, no os voy a mentir, no eran arandelas, era una minifigura de lego suelta sin paquete/caja ni nada)
0 K 10
Davidavidú #19 Davidavidú
#15 Probablemente te ocurrió lo que le he respondido en #16
0 K 7
Davidavidú #18 Davidavidú
Correos Express debería llamarse Correos Estrés.

En Portugal creo que funciona medio bien pero en España depende exclusivamente de trabajadores subcontratados a los que les cobran hasta el uniforme y el alquiler de la PDA con la que trabajan.
0 K 7
#12 Khanbaliq
Pues que se pasen a Ecoscooting
0 K 7
ExLibris #8 ExLibris
Ya no sólo con Amazon, también con los paquetes de Correos. Te dejan un aviso en el buzón, indicando que no estabas, pero en realidad ni lo traen, ni llaman, ni lo suben. A parte de esto, lo demás de Correos, sí funciona.
0 K 6
Davidavidú #16 Davidavidú
#8 Si el envío empieza por PH es para depositarlo en el buzón (muchísimo más barato que entregar en domicilio, bajo firma).

Si el envío es previsible que no quepa en el buzón o si hay antecedentes de robos en buzones por esa zona lo habitual es que se deje el aviso de llegada o te llegue un SMS de intento de entrega fallido (deberían cambiar el texto del SMS porque da a entender que no había nadie en casa).
Otro problema añadido es si el teléfono / email está mal grabado (o no está grabado en el campo del MENSAJE SMS) y va a parar a otro teléfono en vez de al destinatario.
0 K 7
JanovPelorat #27 JanovPelorat
#8 hombre, si se toman la molestia de ir al domicilio a dejarte el aviso, pensar que no te llevan el pedido y no se molestan en picar es un poco absurdo. Qué me hablas de un paquete de 15 Kilos que hay que subir a un 5° piso del ascensor y te toque un repartidor muy vago pues... pero eso sería la excepción pienso yo.
0 K 9

menéame