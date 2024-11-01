Amazon se harta de Correos Express: "Pulsan un botón y dicen que han intentado entregar el paquete, pero ni lo han intentado"

Negocios.com ha podido saber, tras hablar con varias fuentes internas de Amazon, que la compañía está seriamente disgustada con la forma de trabajar de Correos Express, la filial de paquetería urgente de Correos. Según estas fuentes, los retrasos, las incidencias y la falta de profesionalidad en las entregas están generando un malestar creciente dentro del gigante del comercio electrónico.
A cierta hora del dia, tienen que cortar el reparto y hacer recogidas en empresas, es ahi cuando marcan el "ausente" a toda la paqueteria que le ha quedado por repartir, casualmente casi siempre es la de Amazon dado que no le dan prioridad, pagan miseria y compañia por cada entrega de paqueteria de Amazon a los autonomos de Correos Express y no les resulta rentable si esta en una punta de una poblacion, ir a la otra para entregar un paquete al que le van a pagar 0.25€ (por decir un precio, ronda mas o menos asi, segun me dijo uno de SEUR)
Les cargan de paquetes la furgoneta para un día normal trabajando a tope, pero si ese día pasa algo, ha atascos fuera de lo normal, tarda más en aparcar en varios repartos, u otro motivo que les genere un retraso fuera de lo habitual y no dan repartido lo de ese día, si marcan en el sistema que no les dió tiempo les penalizan y los llegan a despedir con el tiempo por falta de productividad, incluso me suena de hablarlo que… » ver todo el comentario
El problema no es del repartidor, sino de la empresa que no contrata suficiente gente.
A veces por intentar defender al trabajador conseguimos que se precaricen sus condiciones de trabajo.
Hay que denunciar todo incumplimiento de contrato
es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Goodharty sus enlaces abajo del todo
es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Goodhart
Un día entré en la oficina de Correos con un aviso de llegada, y salí con cuatro cajas. Dos estaban a punto de devolverlas. La que me atendió en el mostrador estaba tan abochornada que me dio ella misma el teléfono de la supervisora para tener un par de palabritas con el repartidor.
No sirvió para nada y tuve que pedir a la editorial cambiar a mensajero.
Correos hace tiempo funcionaba bastante decentemente, cada vez está peor.
Eso sí, deben depositarte el aviso de llegada (sí o sí) en tu casillero domiciliario para que lo recojas en tu Oficina de referencia.
La cosa es saber si tu cartero depósito correctamente los avisos y si si Jefe de Unidad se los dió.
Correos, empresa maravillosa donde las haya
A mi lo que me fastidia es el "no está en casa" cuando tengo el amazon ring que saben perfectamente si me han llamado al timbre o no, y lo que es peor, en teoría el repartidor de amazon puede abrir la puerta (lo tengo así configurado) para dejar el paquete en el buzón aunque no esté y no lo han hecho nunca... siempre intento pedir el envio a un locker, así no tengo que estar pendiente.
Cabe decir que tambien me ha pasado eso y que a final de la tarde, llamen al timbre para la entrega.
Yo pienso que aquí hay un problema más grande, y básicamente es a causa del alto volumen de trabajo por persona, con el correspondiente abuso al empleado; y el bajo margen por operación.
En Portugal creo que funciona medio bien pero en España depende exclusivamente de trabajadores subcontratados a los que les cobran hasta el uniforme y el alquiler de la PDA con la que trabajan.
Si el envío es previsible que no quepa en el buzón o si hay antecedentes de robos en buzones por esa zona lo habitual es que se deje el aviso de llegada o te llegue un SMS de intento de entrega fallido (deberían cambiar el texto del SMS porque da a entender que no había nadie en casa).
Otro problema añadido es si el teléfono / email está mal grabado (o no está grabado en el campo del MENSAJE SMS) y va a parar a otro teléfono en vez de al destinatario.