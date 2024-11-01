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Vox pide a Israel que explique y "corrija" lo ocurrido tras prohibir la celebración de la misa de Domingo de Ramos

Vox pide a Israel que explique y "corrija" lo ocurrido tras prohibir la celebración de la misa de Domingo de Ramos

El partido de ultraderecha ha hecho público un breve mensaje en la red social X a última hora del domingo en el que señala que el gobierno de Israel "debe explicar y corregir lo ocurrido" este domingo en Jerusalén, donde la policía israelí ha impedido la celebración de la misa católica en la iglesia del Santo Sepulcro por parte del Patriarca Latino.

| etiquetas: vox , israel , cristianismo
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
Ishkar #2 Ishkar
Les ha faltado decir "porfavorcito?", tanto machío y pro-cristianismo y ni siquiera pueden ponerse a la altura de la crítica que ha soltado el Vaticano. Menudos moñecos de paja que son.
7 K 104
calde #11 calde *
#2 "que explique y corrija" como si hubiese sido por error, como si no les escupiesen en la calle, .... si es que son ridículos. :shit:
1 K 30
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Este es el principal problema de España, que estamos vendidos a esta gente. Por mucho show del perro que haga de cara a la galería, luego no frena a los fondos especuladores de esta gente que nos suben los precios, nos tira del barrio, nos mete guiris borrachos que generan precariedad, trabajo basura, miseria. No digamos 500.000 deshaucios en la crisis de 2008 mientras se le regalaban pisos a sus fondos buitre

Estamos totalmente invadidos

Prefiero mas el mensaje de la embajada de Irán luchar por la justicia: Que el mensaje de #Jesucristo nos inspire hoy #DomingoDeRamos a sembrar paz donde haya conflicto y a luchar por la justicia donde haya desigualdad.
#SemanaSanta x.com/IraninSpain/status/2038198520662941823
5 K 83
Chinchorro #3 Chinchorro *
Cristianos de pacotilla, menudos católicos de cartón piedra. Ni para defender sus creencias en seres imaginarios sirven, vaya panda de inútiles.
3 K 52
#6 cajadecartonmojada
"Pero sin prisa, que si es para la misa del año que viene nos vale. Y si no os viene bien, para la del año siguiente también nos puede valer. Y perdón por las molestias."
2 K 45
ur_quan_master #4 ur_quan_master
A buenas horas mangas verdes
2 K 42
#5 Hynkel
Dicho con la boca pequeña, a sabiendas de que sus últimas payasadas ya le están costando votos a Vox. Pagascal purgando el partido como un matón, lamiéndole las botas a Trump, los gobiernos autonómicos sin formar...

Y de postre el otro Santiago, Segura, ridiculizando y "humanizando" a NOX.
2 K 29
#9 euacca
¿Y cómo lo va a corregir si el domingo de ramos ya pasó?
1 K 22
#15 yukatan
Bibi trooonnncoo que me desmontas el escenario... no me cambies el guioonn
1 K 20
azathothruna #7 azathothruna
Los ezpañistanies creen que siguen en la reconquista.
Ni un incesto hechizado, ni Bolivar, ni los gringos en cuba, ni siquiera el cruzado franco les enseño
1 K 16
Arkhan #8 Arkhan
Pero, ¿esos cuatro mataos que solo sirven para gritar qué poder creen tener en la política de otro país? ?(
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estemenda #12 estemenda
Creí que era elmundotoday
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#13 mcfgdbbn3
Llegan a esperar un poco más y lo dicen en la Pascua de Resurrección. :palm: #cristianos_de_pacotilla #sepulcros_blanqueados
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Mark_ #14 Mark_
Esto por lo que sea tampoco abrirá tertulias de Ana Rosa.
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#10 Tks4dTip
No me extrañaría que en los próximos días despidan a alguien. Los fines de semana son muy complicados sobretodo cuando no te cogen el teléfono los jefes. Todo mi apoyo al valiente que ha escrito el mensaje por su cuenta y riesgo.
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menéame