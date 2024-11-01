Vox pide a Israel que explique y "corrija" lo ocurrido tras prohibir la celebración de la misa de Domingo de Ramos

El partido de ultraderecha ha hecho público un breve mensaje en la red social X a última hora del domingo en el que señala que el gobierno de Israel "debe explicar y corregir lo ocurrido" este domingo en Jerusalén, donde la policía israelí ha impedido la celebración de la misa católica en la iglesia del Santo Sepulcro por parte del Patriarca Latino.
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Estamos totalmente invadidos
Prefiero mas el mensaje de la embajada de Irán luchar por la justicia: Que el mensaje de #Jesucristo nos inspire hoy #DomingoDeRamos a sembrar paz donde haya conflicto y a luchar por la justicia donde haya desigualdad.
#SemanaSanta x.com/IraninSpain/status/2038198520662941823
Y de postre el otro Santiago, Segura, ridiculizando y "humanizando" a NOX.
Ni un incesto hechizado, ni Bolivar, ni los gringos en cuba, ni siquiera el cruzado franco les enseño