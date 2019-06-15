edición general
Por qué todo el mundo era rico en los países comunistas

Los ciudadanos de los países socialistas de Europa central y oriental apenas poseían riqueza privada, sin embargo, si se capitaliza el hecho de que a través del Estado tenían materialmente garantizado un acceso gratuito y universal a la vivienda, empleo, educación y asistencia sanitaria, además de pensiones y otros servicios sociales, obtendríamos el cálculo de que cada ciudadano de dichos paises contaba con una seguridad económica equivalente al de un millonario de Estados Unidos, siempre que no equiparemos el poder adquisitivo de consumo.

Veelicus #11 Veelicus *
#10 Si comparame la España de los 50-60-70 con la URSS, anda, no me jodas, ellos ya tenian gente dando vueltas por el espacio, misiles nucleares que llegaban a cualquier parte del mundo, una industria del acero de las mas potentes del mundo, unas universidades entre las mejores del mundo, la mujer con los mismos derechos que el hombre, con el aborto libre y gratuito desde 1920, enviando grandes cantidades de ayuda a multiples paises... mientras en España teniamos... un traje nuevo para ir los…   » ver todo el comentario
9 K 107
Expat_Guinea_Ecuatorial #27 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#11 Si te parece comparas un pais pequeño con un imperio (el sovietico). Pues menuda superpotencia que se fue a tomar por culo desde dentro
1 K 28
Veelicus #29 Veelicus
#27 No lo he comparado yo, lo ha comparado el usuario al que he respondido.
Por cierto, en los 1920 España no estaba por detras de la URSS en demasiados aspectos... lo que cambio la historia fue lo que paso en la URSS en 1945 y en España en 1939
2 K 30
azathothruna #8 azathothruna
Era simplemente porque se REDUCIA LA DESIGUALDAD, algo que muchos fachas, natontados y demas, se creen que la mano invisible es mejor. :shit:
Miren a China nomas
4 K 60
Tertuliano_equidistante #20 Tertuliano_equidistante
#8 Se reducía la desigualdad porque todos eran igual de pobres, salvo la élite.

China es la meca del capitalismo hoy en día.
1 K 28
azathothruna #26 azathothruna
#20 Capitalismo con collar.
Cualquier rico a la menor salida de guion, lo mandan a reeducar.
Mira a Jack Ma
0 K 12
Veelicus #21 Veelicus
#5 Negativo por falso.
1 K 25
#31 BoosterFelix
#14 Solo una observación: imagina que Cuba fuera el país mas capitalista del mundo, pero que la sometiesen a un embargo o aislamiento económico absolutamente estricto, de manera que absolutamente nadie en el resto del planeta pudiera comerciar con Cuba. ¿Crees que en esa Cuba completamente aislada pero completamente capitalista, el capitalismo haría que al menos el 80% de la población tuviera una vida económicamente razonable? ¿Sabes lo que significa "capitalismo"?
1 K 21
azathothruna #35 azathothruna
#31 Mi abuelo decia:
para que el socialismo funcione, toda la especie debe ser socialista, no solo paises, sino la gente.
0 K 12
#13 pozz
El comunismo fue tan exitoso, que en el este de Europa, en cuantito se desmantelo el régimen sovietico, la mayoria de paises huyeron en direccion a la UE y la OTAN, abrazando el capitalismo... desde entonces, esos paises han progresado y prosperado a pasos agigantados. Otro nefasto ejemplo del fracaso comunista, lo vemos en Cuba, pais arruinado por la robolucion que lso mantiene en la miseria y la pobreza.
4 K 56
angelitoMagno #12 angelitoMagno
vivienda, empleo, educación y asistencia sanitaria, además de pensiones y otros servicios sociales,
¿Si tienes todo esto eres rico? Pues en España no lo llamamos ni "clase media", pero si es en la URSS resulta que eras rico.
Que cosas.
3 K 49
#24 lamarisevadecañas
#12 Considerando que en España gente con hipoteca a 30 o 40 años ganando 1500€, mientras pagan 900 € de hipoteca, que no podrían afrontar un imprevisto de 500 € piensan que son clase media...
Pues sí, deben de ser ricos.
Por otro lado compara con EEUU, ese gran país en que tendrías que ser bastante rico para afrontar los gastos de una enfermedad complicada
3 K 46
cosmonauta #22 cosmonauta
Me encantan estos envíos. No se ha leído el artículo ni Dios.
2 K 42
bronco1890 #16 bronco1890
No, ricos de verdad eran una casta de dirigentes, el resto no quiere saber nada, los partidos comunistas o que se definen como descendientes de los partidos comunistas de Europa de este apenas recogen unos pocos votos.
Aunque si comparamos un socialismo utópico con un capitalismo muy real desde luego que el socialismo utópico gana por goleada.
2 K 40
#2 unocualquierax
Porque no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita.
3 K 35
#1 sisi
Millonarios que tenian que hacer cola para comprar el pan
17 K 35
letra #3 letra
#1 Que te lo crees tú después de que te hayan lavado la cabeza los que se lo quedan todo y dejan a la gente sin nada.
6 K 75
Veelicus #4 Veelicus
#1 Aqui algunos dias tambien hacemos cola para comprar el pan pero no tenemos esto:
En la Unión Soviética (URSS), la edad oficial de jubilación se estableció en los años 1930 y se mantuvo prácticamente igual hasta la disolución del país en 1991.

{0x1f449} Edades de jubilación en la URSS:

Hombres: 60 años

Mujeres: 55 años

Estas edades se fijaron por decreto en 1932 y luego se ratificaron en la Ley de Pensiones Estatales de 1956.

Sin embargo, había excepciones y reducciones:

Trabajos…   » ver todo el comentario
14 K 137
#10 --844906--
#7 Pues bien que votas positivo la chorrada de #4, que en España en la misma epoca tambien habia una edad de jubilacion que ya la quisieramos hoy en dia (y desde bastante antes que en la URSS)
7 K -8
Laro__ #15 Laro__
#10 Bulo! No me molesto ni en responderte con más detalle porque ni lo vas a leer (y menos aún entender).
0 K 20
#17 lamarisevadecañas
#10 en la misma época en España había una mierda pinchada en un palo...
2 K 23
Expat_Guinea_Ecuatorial #25 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#4 Te metian en un barco pesquero aunque no supieras nadar, te mandaban de pesca bien lejos y si te quedabas dormido cuando hacian recuento te metian una paliza. Y podria contar historias mucho has chungos donde quedaba claro que el obrero era una basura y un esclavo en la URSS pero paso de hacerlo para no poner mal cuerpo a nadie. Los que tenemos mas años e interactuamos con aquellos oficiales sovieticos tan simpaticos podemos contar cosas

Solo hay que ver el muro de Berlin, ametrallaban a los obreros que intentan huir de dicho paraiso y esto lo dejo como prueba porque lo de arriba, los rojos de aqui, me acusaran de mentir pero lo del muro cualquiera puede buscar las fotos
2 K 31
Veelicus #28 Veelicus *
#25 Y como tratan a los marineros liberianos por ejemplo los armadores de otros paises?, mucho mejor, peor o igual?.
Estas mezclando churras con merinas, estamos hablando de la vida normal de la gente, no de casos extremos en trabajos extremos, por eso que cuentas pasa a dia de hoy en paises con banderas muy democraticas.

En cuanto a lo del muro de berlin, es cierto, no se permitia salir a nadie, y a mi no me parece bien, pero nuevamente es mezclar las cosas, estamos hablando de la calidad de vida de la gente no de la represion politica.
Hoy paises muy democraticos como España no ametrallan a la gente que intenta salir, pero si que lanzan pelotazos a gente intentando llegar nadando aunque se ahogen, y se ahogan.
0 K 13
Supercinexin #7 Supercinexin
#1 No como en la España de la misma época, que el Pan te lo traían a casa los de Amazon. Y lleno de longanizas, jajajaj anda que menudas chorradas decís.
8 K 96
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
#1 Pero era para socializar :troll:
3 K 43
Bhuvaya #36 Bhuvaya
#1 lee un poquito que te están timando xD xD xD
0 K 6
#6 --844906--
Yo también tengo varias viviendas, empleo, educacion y asistencia sanitaria, ademas de pensiones y otros servicios sociales

Tengo entonces una seguridad economica equivalente a un millonario de Estados Unidos?

Texto para autenticos discapacidatos intelectuales, algo que se confirma viendo quien va apareciendo por aqui
9 K 34
#19 lamarisevadecañas
#6 Yo tengo 2 viviendas, empleo (soy autónoma), sanidad, me acaban de operar de un juanete después de 2 años de espera, y servicios varios como baja laboral pagada... la cual me han tenido que desbloquear después de inspección médica (después de una baja de mes y medio el año pasado, 2 juanetes y neuroma de morton) que me dio alta forzosa dado que al ser autónoma podía hacer lo que pudiese... sigo?
0 K 10
Pacman #23 Pacman
Es muy fácil derribar los mitos del comunismo.
En Alemania y demás zonas del telón de acero , la gente hacia que lado del muro saltaban?

Pues eso.
2 K 32
Veelicus #30 Veelicus
#23 Y has preguntando a los que ahora tienen 80-90 años si hechan de menos la vida entonces viendo como viven ahora y como vivian sus padres entonces?, o como vive la gente joven y la esperanza en el futuro que tienen?
Porque hay algunas entrevistas interesantes en Internet...
1 K 26
Robus #32 Robus *
#23 les habían dicho que el otro lado era mejor… cuando descubrieron la verdad ya era demasiado tarde.
0 K 13
Foxdie #18 Foxdie
xD xD xD xD xD
Hay que tener la cara bien dura para soltar tamaña gilipollez.
Incluso resulta admirable.
3 K 31
zentropia #34 zentropia *
Antes que la URSS cayera una delegacion visito USA. Fueton a visitar un supermercado random y se quedaron impresionadisimos. El super tenia productos que ni la elite sovietica podia soñar.

Seguro que eran todos millonarios. Segurisimo.
Aun recuerdo los trenes llenos de carne podrida con el colapso de la URSS.
1 K 28
Torrezzno #33 Torrezzno *
Como siempre se ha dicho no es mas rico quien mas tiene sino quien menos necesita.

El problema del estalinismo siempre a sido su carácter dictatorial. El socialismo no lo es tal si es el estado el que controla los medios de producción, y menos si es de manera forzada.
Cuando mas se echa de menos la libertad es cuando te privan de ella. Por eso sólo se veía gente saltando el muro de Berlin en una única dirección
0 K 20
#37 El_dinero_no_es_de_nadie
"siempre que no equiparemos el poder adquisitivo de consumo"
Si no podias comprar nada, pues ya me diras
0 K 18

