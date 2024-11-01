Sociólogo Wolfgang Streeck: "Estados Unidos es invencible y puede permitírselo todo" [de]

Estados Unidos es invencible en su continente, flanqueado por dos océanos y con solo dos estados limítrofes que controla. Se permite, en materia de política exterior, actuar sin importar cuán inútil o sin sentido —Vietnam, Irak. Si sale mal, vuelve a casa donde ni el contrincante más victorioso puede seguirle. Esto explica por qué, como principio, mantiene viejas enemistades durante décadas: Cuba, Irán, Afganistán. No importa con qué frecuencia fracase, Estados Unidos no tiene que pagar daños ni hacer las paces ni aprender nada.
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Militarmente serán la caña, pero la economía está flaqueando, y llevar la guerra a la otra punta del mundo cuesta una pasta, y tampoco hay garantía de victoria, y mucho menos recuperar lo invertido en los conflictos, lo que les puede llevar al desastre económico.
Y cuando el pueblo empiece a notar las consecuencias, quién sabe lo qué puede pasar.
Se dice que el petróleo es efímero pero la geografía es eterna. Si España, el puñetero centro geográfico de este hemisferio, llegó a estar hundida en la mierda tras su decadencia, a ver en qué acaba EEUU con su escasa importancia estratégica.