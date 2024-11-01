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Sociólogo Wolfgang Streeck: "Estados Unidos es invencible y puede permitírselo todo" [de]

Sociólogo Wolfgang Streeck: "Estados Unidos es invencible y puede permitírselo todo" [de]

Estados Unidos es invencible en su continente, flanqueado por dos océanos y con solo dos estados limítrofes que controla. Se permite, en materia de política exterior, actuar sin importar cuán inútil o sin sentido —Vietnam, Irak. Si sale mal, vuelve a casa donde ni el contrincante más victorioso puede seguirle. Esto explica por qué, como principio, mantiene viejas enemistades durante décadas: Cuba, Irán, Afganistán. No importa con qué frecuencia fracase, Estados Unidos no tiene que pagar daños ni hacer las paces ni aprender nada.

| etiquetas: estados unidos , imperialismo , irán , israel
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9 comentarios
8 1 0 K 117 actualidad
efectogamonal #2 efectogamonal
Nah, está en bancarrota, lo vamos a ver todos y sobre todo sufrir, muy pronto {0x1f525}
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jm22381 #5 jm22381
Lo mismo se pensaba la isla de la Pérfida Albión...
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#8 Leclercia_adecarboxylata *
Efectivamente, estos imbéciles anencéfalos que viven con la amenaza diaria de la FOX de que van a ser atacados por un país de Oriente Medio cuando solo puede contarse un ataque, de un grupo terrorista paramilitar no un estado, y no reciben apenas un rasguño quieren hacernos creer que son víctimas de algo.
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pepel #3 pepel
Es capaz hasta de ir a la Luna.
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Priorat #4 Priorat *
Si justamente una cosa enseña esta guerra, es que no todo es el poder militar. Por ejemplo:
www.meneame.net/story/porque-usa-esta-perdiendo-control-petrodolares-e
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Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
Se autodestruirán ellos solitos.
Militarmente serán la caña, pero la economía está flaqueando, y llevar la guerra a la otra punta del mundo cuesta una pasta, y tampoco hay garantía de victoria, y mucho menos recuperar lo invertido en los conflictos, lo que les puede llevar al desastre económico.
Y cuando el pueblo empiece a notar las consecuencias, quién sabe lo qué puede pasar.
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Arzak_ #9 Arzak_
Hasta imprimir su deuda 8-D
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#6 Hynkel
Estará flanqueado por dos océanos. Pero estando cerca de la quiebra, igual eso es lo que les convierte en el culo del mundo.

Se dice que el petróleo es efímero pero la geografía es eterna. Si España, el puñetero centro geográfico de este hemisferio, llegó a estar hundida en la mierda tras su decadencia, a ver en qué acaba EEUU con su escasa importancia estratégica.
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menéame