Por qué USA está perdiendo el control de los petrodólares, explicado con plátanos  

El sistema del petrodólar lleva más de cincuenta años sosteniendo la hegemonía del dólar estadounidense. Este vídeo mono explica cómo se construyó, por qué funciona y qué está pasando ahora para que empiece a resquebrajarse. En 1975, Estados Unidos selló un acuerdo con Arabia Saudí: todo el petróleo mundial se vendería en dólares a cambio de protección.