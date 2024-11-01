edición general
4 meneos
83 clics

Por qué USA está perdiendo el control de los petrodólares, explicado con plátanos  

El sistema del petrodólar lleva más de cincuenta años sosteniendo la hegemonía del dólar estadounidense. Este vídeo mono explica cómo se construyó, por qué funciona y qué está pasando ahora para que empiece a resquebrajarse. En 1975, Estados Unidos selló un acuerdo con Arabia Saudí: todo el petróleo mundial se vendería en dólares a cambio de protección.

| etiquetas: petrodolar , usa , crisis , oriente medio , deuda , crack bursaril
3 1 3 K 18 actualidad
7 comentarios
3 1 3 K 18 actualidad
efectogamonal #7 efectogamonal
#6 Más te vale :hug: {0x1f525}
1 K 32
efectogamonal #1 efectogamonal *
Explicar la economía con plátanos, es lo mejor que vas a poder ver un lunes por la noche.

Disfruta de la fruta y aprende {0x1f525}
2 K 25
Sinfonico #4 Sinfonico *
#0 Ya sé que en el vídeo está mal escrito, pero cambia ese "porqué" por un "por qué"...por fa, que me escuecen los ogos xD
Edito: Gracias
0 K 12
efectogamonal #5 efectogamonal *
#4 Sus deseos son órdenes.

Ahora menealo perraka :foreveralone: {0x1f525}
1 K 32
Sinfonico #6 Sinfonico
#5 Meneado está
1 K 32
#2 ces *
Ejem, Ejem, Lo de sellar un acuerdo con Arabia Saudi a cambio de proteccion es una manera de explicarlo, aunque si la "proteccion" es mafiosa, se acepta. A cambio de poner las ganancias en una cuenta controlada por USA, de la que no podian sacar mas que los intereses. Si no lo firmaban, invadian el pais. Aceptaron de buen grado. Fue por 50 años y expiró hace poco. No se si lo han renovado
1 K 10
#3 arreglenenlacemagico
si los ecomonos saben de economia es que garzon no sabe de economia? o al reves , menudo dimela xD
0 K 7

menéame