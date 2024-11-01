edición general
Una socióloga, a los especuladores: "Vivir de las rentas es un insulto, porque es vivir del trabajo de otros"

Una socióloga, a los especuladores: "Vivir de las rentas es un insulto, porque es vivir del trabajo de otros"  

Miriam Jiménez, socióloga, analiza el problema de la vivienda en España y manda un mensaje a los especuladores inmobiliarios: "El problema del alquiler es brutal porque está absorbiendo la capacidad de ahorro de mucha gente".

Comentarios destacados:        
NPCMeneaMePersigue
Lo decía Adam Smith que el rentista es un problema porque no crea riqueza, la extrae

Pero ahora el padre del capitalismo es comunismo woke progre charo
20 K 196
frankiegth
#1. Pues lo veo cogido con palillos ese argumento, en un mundo que gira en torno al concepto de "propiedad" una vivienda disponible y en alquiler es riqueza en si misma. Ese no es el problema, el problema es que todo hijo de vecino se vea obligado a dedicar muchísimo más del 30% de su salario al alquiler de una vivivenda. No tiene ningún sentido y lo veo hasta contraproducente porque reduce brutalmente el consumo en el resto de los sectores empresariales. Se trata de una concentración de riqueza insostenible.
0 K 12
NPCMeneaMePersigue
#7 #1 el padre del capitalismo coge con pinzas el capitalismo jajaja pero si estamos diciendo lo mismo!
0 K 20
frankiegth
#19. Buen intento en #26.  media
0 K 12
NPCMeneaMePersigue
#24 hace buen dia
0 K 20
#42 Nouveau
#7 no hace tanto vivían 3 generaciones en una misma casa, incluso 4 generaciones. Ahora si no te independizas eres un fracasado.

La gente como #1 se piensan que los rentistas se forran. Vencen por poco a la inflación y ya.
0 K 6
NPCMeneaMePersigue
#42 salario 1500, alquiler 1500
0 K 20
Priorat
#1 Eso hoy en día, lo has descrito bien, es comunismo. Es ideología radical de izquierda.
6 K 90
#23 mancebador
#16 En realidad, es mentira, pero vaya como "farmeador" de karma, inigualable el comentario.
1 K 3
mente_en_desarrollo
#23 Te pongo un comentario que le puse a findenton que no parecía entender mucho el origen de la ideología que dice profesar (aunque nada tiene que ver con el liberalismo clásico). No es exacto, pero tampoco me atrevería a llamarlo mentira respecto a lo que dijo.
Ahí va el copia/pega de mí mismo:

En general, durante siglos, todo el que pensaba un poco en la economía política (lo que entendemos por economía, siempre ha sido "economía política" porque no es posible la gestión de…   » ver todo el comentario
1 K 23
#41 VFR
#1 Lee a #11 que lo explica
0 K 8
#43 diablos_maiq
#1 Smith era el padre del capitalismo tanto como Darwin de la eugenesia.
0 K 10
NPCMeneaMePersigue
#43 spiderman tambien
0 K 20
Alegremensajero
#17 Ser rentista es ser un parásito de la sociedad. Y acaparar viviendas para dicho fin es especular. Si no entiendes los conceptos más básicos es tu problema.
4 K 58
#25 ContracomunistaCaudillo
#20 jajaja esto se lo dices al gobierno, a tu amado y querido Sánchez, si tan parásitos son, pues que acabe con ellos de una vez.
1 K 4
Alegremensajero
#25 ¿Sabes decir algo que no sea una gilipollez o un hombre de paja? Es una pregunta retórica, te lo especifico porque veo que no eres el lápiz más afilado del estuche.
3 K 44
Andreham
#25 Ahora crees que tienes la sartén por el mango.

Pero ten cuidado. No eres de los suyos, tú en todo caso eres el mango.
0 K 7
#8 eipoc
"El problema del alquiler es brutal porque está absorbiendo la capacidad de ahorro de mucha gente"

Si solo fuera el ahorro iríamos hasta bien. Es que ni siquiera da para vivir.
3 K 53
#11 mancebador
Se te ha "olvidado" el pequeño detalle de que Smith consideraba indeseables no a todos los rentistas, sino a aquellos que eran beneficiados de monopolios o prebendas del estado, y no a los que obtenían sus beneficios (rentas) de la inversión, de su ahorro y esfuerzo, en bienes o servicios.
Pero tranquilo.

Para #_1 que ya debe ser la enésima vez que le pongo en su sitio. xD
3 K 40
jonolulu
#12 Me da que tú no has visto sudor ni en la frente de tus familiares
2 K 37
#22 ContracomunistaCaudillo
#18 este tipo de frases a mí no, al gobierno socialista. Yo no quiero escuchar nada se esto, aquí estoy para intercambiar opiniones con gente que quiere salir adelante en la vida a pesar todos los palos que nos ponen.
1 K 16
jonolulu
#22 Salir adelante en la vida no es pisar a otros. ¿Cuánto has cotizado?
1 K 19
#32 ContracomunistaCaudillo
#27 menos que tú, misionero de la vida.
0 K 6
jonolulu
#32 Lo de menos que yo ya lo suponía, lo interesante es cuánto
0 K 12
Alegremensajero
#27 Menos que Abascal,
1 K 19
#2 ContracomunistaCaudillo
Vaya tontería, y cómo cree esta supuesta psicóloga que los rentistas se hicieron con los pisos? Fueron regalos del gobierno socialista?.

Flaco favor le hace a la sociedad con opiniones como la suya.
7 K 32
yabumethod
#2 ¿Como se hicieron con los pisos? Porque yo hago números con lo que cobro y no veo que pueda tener casa pagada hasta que llegue a los 60.
2 K 32
#4 ContracomunistaCaudillo
#3 pues busca un segundo trabajo, o pasate a una profesión mejor pagada, o emigra, o compra con un familiar o amigo, anda que no hay formas. No claro, es mejor esperar de papá estado que me regale vivienda digna porque es un derecho y lo pone la constitución. Así vamos
5 K -3
Alegremensajero
#2 #4 Para empezar es socióloga, no psicóloga, y para terminar, desde luego que varios pisos con el esfuerzo y mérito individual de cualquier hijo de vecino no se consiguen. Flaco favor le haces a la sociedad con opiniones así de gilipollas.
2 K 32
#10 ContracomunistaCaudillo
#6 pues nada, sigue llorando y quizá algún día el estado te regale un piso. Suerte
1 K 2
Alegremensajero
#10 ¿Qué tiene que ver el problema de la vivienda y la especulación inmobiliaria con que "papá Estado" te regale una casa? ¿Eres incapaz de razonar si no es repitiendo gilipolleces de tu grupo de telegram?
2 K 32
#17 ContracomunistaCaudillo
#13 el problema lo tienes tú por repetir frases enlatadas de ultra izquierda. Ser rentista no es especular, al contrario, es dar solución habitacional a miles de familias e individuos.
0 K 6
jonolulu
#3 Lo que tienes que hacer es heredar, hombre! Vaya ocurrencias tenéis los pobres
1 K 22
jonolulu
#2 Fueron comprados con el sudor de otros y así sucesivamente hasta poder vivir del cuento.

Aquí alguno necesita una hostia de realidad
1 K 22
#12 ContracomunistaCaudillo
#5 fueron comprados con su sudor, querrás decir. El que ha puesto la pasta ha sido el inversor para tomar posesión del piso.
1 K 3
Mauro_Nacho
#2 Para acabar con los rentistas, hay que poner más impuestos sobre la propiedad, sobre los que acumulan más de 2 pisos, sobre el patrimonio, sobre sucesiones.
Quién hace alarde de bajar impuestos es el PP y VOX.
0 K 11
#14 Mustela
#2 ¿Comprando VPO y descalificándola? ¿Comprando vivienda en los años 70-80 por la escalofriante hipoteca a 5-10 años y donde además había generalmente un sólo pagador en la familia?
0 K 11
#30 chocoleches
#2 Pues te lo explico yo, compras y con las rentas de alquileres vuelves a comprar, y el efecto bola de nieve es mayor a mayor sea el dinero con el que empiezas.

Me alucina que defendáis a los acaparadores de bienes de primera necesidad, economía improductiva, ni generan bienes, ni prestan servicios.
0 K 12
#39 ContracomunistaCaudillo
#30 es que no es improductivo como dices, es un fallo grave de base que tienes

Los inversores pagan muchos impuestos que van a parar a las arcas del estado, o sea te beneficia ti.

Luego está el hecho de que ponen a tu disposición para alquilar o comprar pisos que no están habitables, te quitan del jaleo de hacer reformas.

Encerrarse en la idea que rentistas es malo porque compran para acaparar, dejan los pisos cerrados,etc. esto es irrealista, nadie quiere perder dinero, nadie comprar un piso para dejarlo cerrado o al menos no la mayoría.
0 K 6
#53 chocoleches
#39 Que tiene de productivo la cesión de un activo a cambio de dinero? Los inversores pagan pocos impuestos, porque encima desgravan si el alquiler es para vivienda habitual. Las actividades improductivas tendrían que ser penalizadas.

Eso de las reformas demuestra que no tienes mucha idea, hoy día no tienes que reformar nada, se alquila todo sin necesidad de tocar nada. Aparte si hacen reformas son estéticas (pintar, cambiar algo del baño o la cocina) casi el 90% de los pisos de alquiler tienen la certificación energética más baja, donde están esas reformas?? Es más barato pintar que cambiar las ventanas.

No intentes disfrazar la avaricia de los que alquilan de servicio público, no cuela.
0 K 12
#31 Abril_2025
#2 Se quitaron un café a la semana, dejaron de usar netflix, y se compraron un piso.

/s
0 K 11
#34 Abril_2025
#2 No sé por qué crees que esta socióloga es una supuesta psicóloga :-P
0 K 11
#36 Abril_2025
No hace falta ser sociólogo para saberlo. Pero no está mal repetirlo.

Quien compra un piso para invertir es un cáncer para la sociedad.
1 K 23
#40 VFR
#36 y quien lo compra como ahorro?
0 K 8
#51 Abril_2025
#40 No sé, o para vivir o para invertir.

Si es para invertir estás haciendo más cara la vivienda para todos. Eres parte del problema
0 K 11
Quel
Vivir de okupa es un insulto, porque es vivir del trabajo de otros.
:troll:
1 K 14
Andreham
#21 Correcto, como ser empresario que sólo aparece por la empresa para poner el cazo.

O rentista.
0 K 7
bronco1890
La inmensa mayoría de los que alquilan un piso no viven de eso, si no que es un complemento a su nómina o a su pensión.
Además, de siempre el ladrillo ha sido el ahorro de la clase media y antes estos problemas no existían, mientras sigan herrando en el diagnóstico y echando la culpa a los especuladores, a los turistas, a los fondos o a lo que sea con tal de eludir su responsabilidad la vivienda seguirá siendo escasa y cara.
0 K 12
#48 BoosterFelix
Para ser socióloga está perdiendo bastante de vista la dimensión cultural. El factor cultural es poderosísimo: hasta la pobreza, el vivanlascaenismo y el elamocreamuchospuestosdetrabajismo pueden ser cultura.

La cultura, pues, es la verdadera riqueza, así que dejad en herencia a vuestras proles la rica cultura de la pobreza.

El que es pobre y sin vivienda es porque quiere votar capitalismo, monarquía y pobreza, con sus votos y con su prole.

La naturaleza, pues, el capitalismo y la monarquía…   » ver todo el comentario
0 K 10
#38 VFR
malo si alquilas y vives de rentas, malo si no alquilas. Parece que lo único que les hace felices es verte sin patrimonio
0 K 8
Fran_Ramos
#38 parecen que solo quieren un país lleno de pobres como en la union sovietica...

Todo el patrimonio para los cerdos de rebelión en la granja...
0 K 6
#29 ContracomunistaCaudillo
sabes hacer otra cosa que no sea ladrar como un pequeño Chihuahua?
0 K 6
#52 Dedalos
Suena a estupidez de lejos, a desvio de atención del verdadero problema.
Mejor hablar de bancos y del propio capitalismo, no señalar solo ciertos problemas, sino su conjunto y tener el valor de proponer soluciones.
0 K 6

