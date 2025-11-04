edición general
24 meneos
42 clics
El socialista demócrata Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de Nueva York

El socialista demócrata Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de Nueva York

Con un 75% de los votos contados, multiples medios desde NBC (enlace), New York Times (www.nytimes.com/live/2025/11/04/nyregion/nyc-mayor-election?smid=url-s) hasta Decision Desk HQ (x.com/DecisionDeskHQ/status/1985890890737467888) han proyectado una victoria del candidato del partido demócrata Zohran Mamdani, que se considera demócrata socialista, convirtiendose en el alcalde más joven de la ciudad en un siglo.

| etiquetas: nueva york , zohran mamdani , alcalde , elecciones
20 4 2 K 94 actualidad
15 comentarios
20 4 2 K 94 actualidad
Comentarios destacados:    
woody_alien #1 woody_alien
Trump es capaz de enviarle un prosciutto para felicitarlo.
1 K 20
ccguy #13 ccguy
#11 igual que CNN lo ha dado por confirmado. En eso consiste la proyección.
0 K 20
ccguy #14 ccguy
#12 es duplicada porque ha llegado más tarde, no hay más. Si te importa que llegue a portada la noticia, vota la primera.
0 K 20
Espartalis #9 Espartalis
#8 La tuya es una proyección y no la noticia definitiva. Tiene pinta de que por ansias te vas a quedar sin portada.
0 K 9
ccguy #10 ccguy
#9 la tuya también es proyección por mucho que el titular no lo ponga.

Ahora mismo aún se están contando votos.
0 K 20
#11 jamon_de_jaboogie
#10 no, lo dan por confirmado. New York y New Jersey ganan demócratas.
0 K 6
#12 carlos24
#8 ¿Me vas a votar duplicada por un enlace que he mandado exactamente en el mismo minuto que tú y que me he molestado en corroborar por 3?
Luego que por qué no llegan ciertas noticias importantes a portada...
0 K 9
#4 carlos24
Si algún admin puede cambiar el enlace que es un poco minuto y resultado por este, que es el primero más formal que he visto, estaría agradecido: www.nbcnews.com/politics/elections/new-york-city-mayor-election-winner

Por cierto, estas elecciones locales de Nueva York han tenido la mayor participación de votantes desde 1969:
x.com/BOENYC/status/1985886200154997049
1 K 13
#7 Pivorexico
#6 Bombardearla si fuera necesario .
0 K 12
WcPC #15 WcPC
#7 No sería la primera vez
Y relativamente cerca de NY.
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52626796
0 K 12
Espartalis #5 Espartalis
La noticia es en inglés. Añadiría un [EN] al titular.
0 K 9
Courtois #2 Courtois
Qué puede salir mal?
2 K -14
#3 Pivorexico
#2 Tranquilo ya va el ICE y buena parte del ejercito para detener al acalde electo , y democratizar a sus electores .
4 K 51
Courtois #6 Courtois
#3 mas les vale si no quieren perder otra ciudad
2 K -13

menéame