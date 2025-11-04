El socialista demócrata Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de Nueva York

Con un 75% de los votos contados, multiples medios desde NBC (enlace), New York Times (www.nytimes.com/live/2025/11/04/nyregion/nyc-mayor-election?smid=url-s
) hasta Decision Desk HQ (x.com/DecisionDeskHQ/status/1985890890737467888
) han proyectado una victoria del candidato del partido demócrata Zohran Mamdani, que se considera demócrata socialista, convirtiendose en el alcalde más joven de la ciudad en un siglo.
Ahora mismo aún se están contando votos.
Luego que por qué no llegan ciertas noticias importantes a portada...
Por cierto, estas elecciones locales de Nueva York han tenido la mayor participación de votantes desde 1969:
x.com/BOENYC/status/1985886200154997049
Y relativamente cerca de NY.
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52626796