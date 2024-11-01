Santiago Segura blanquea a la ultraderecha fascistoide

Santiago Segura lleva años presentándose como figura “de concordia” y “harta” de la España de “fachas y rojos.” Esa retórica de equidistancia sitúa en el mismo plano a la ultraderecha heredera del franquismo y a la izquierda democrática, blanqueando de facto a la primera. Quien se declara por encima de la política pero acepta conducir una gala donde se ensalza a figuras de la ultraderecha digital, está ejerciendo una forma de complicidad, aunque no pronuncie él mismo los insultos
| etiquetas: santiago seguro , blanquea , ultraderecha , fascistoide
Pues no, no es suficiente, ahora algún desnortado igualmente quiere cancelarlo. En fin, la izquierda ha perdido el norte.
Solo cobardes y hooligans sin respeto ni educación actúan así.
El artículo da pena, eso sí.
Pues no, no es suficiente, ahora algún desnortado igualmente quiere cancelarlo. En fin, la izquierda ha perdido el norte.
No es un tema de izquierdas o derechas, sino de demócratas o no.
Vale, pues los ultras desean que vuelvan esos
Cuentan que el embajador estadounidense se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores durante la Dictadura. El embajador reprochaba al Ministro la falta de libertad de expresión en España.
- Aquí no pueden ustedes expresarse libremente- le decía- En los Estados Unidos yo puedo gritar en plena calle "¡Abajo el Presidente de los Estados Unidos!" con total
… » ver todo el comentario
Pero cuando dicen Ayuso hdp, asesina y demás, son también demócratas? o solo se aplica cuando a vosotros os salga de las pelo***?
www.youtube.com/watch?v=TnJn-cIZ3Dc