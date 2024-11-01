edición general
Santiago Segura blanquea a la ultraderecha fascistoide

Santiago Segura blanquea a la ultraderecha fascistoide

Santiago Segura lleva años presentándose como figura “de concordia” y “harta” de la España de “fachas y rojos.” Esa retórica de equidistancia sitúa en el mismo plano a la ultraderecha heredera del franquismo y a la izquierda democrática, blanqueando de facto a la primera. Quien se declara por encima de la política pero acepta conducir una gala donde se ensalza a figuras de la ultraderecha digital, está ejerciendo una forma de complicidad, aunque no pronuncie él mismo los insultos

#1 Santiago Segura es el tío que más se ha reído de los fachas en toda España.

Pues no, no es suficiente, ahora algún desnortado igualmente quiere cancelarlo. En fin, la izquierda ha perdido el norte.
#11 DenisseJoel
#9 La democracia, no, los demócratas. Un demócrata no va por ahí llamando Hijo De Puta (aunque tú te escondas usando siglas, valiente) al representante de todos los españoles. Menos aún en grupo.
Solo cobardes y hooligans sin respeto ni educación actúan así.
7 K 106
ttestt #24 ttestt
#11 Depende, yo por ejemplo no solo llamo hijodeputa al presidente y al resto de mafiosos de todo nuestro sistema político, sino también a esos que aún sabiendo que votan a un sistema que no es democrático y que carece de toda separación de poderes como es nuestro caso, aún así lo llaman democracia.
0 K 9
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
¿Lo de ir señalando con el dedito no era cosa de los fachas? En fin...
9 K 87
Andreham #6 Andreham
#2 Criticar a una persona no es ponerle una diana y decir "quien pueda hacer que haga".

El artículo da pena, eso sí.
3 K 40
Atusateelpelo #16 Atusateelpelo
#6 ¿Apostamos algo a que cuando haga cualquier cosa se le va a dar hasta en el carnet de identidad? No hay ninguna diferencia con lo que hace la "fauna voxemita" cuando decide apuntar con el dedito a alguien.
0 K 16
Findeton #1 Findeton
Santiago Segura es el tío que más se ha reído de los fachas en toda España.

Pues no, no es suficiente, ahora algún desnortado igualmente quiere cancelarlo. En fin, la izquierda ha perdido el norte.
17 K 80
#5 DenisseJoel
#1 ¿No has leído el artículo? Este sujeto está de maestro de ceremonias de un acto en el que se llama "hijo de puta" al presidente de gobierno.
No es un tema de izquierdas o derechas, sino de demócratas o no.
11 K 133
makinavaja #8 makinavaja
#5 Y de educación, respeto y convivencia.
4 K 72
Findeton #9 Findeton
#5 Perdona, ¿qué tiene la democracia que ver con que el presidente sea o no un HDP?
3 K 36
El_empecinado #18 El_empecinado
#9 Y además qué obligación y autoridad tiene un maestro de ceremonias para censurar a los galardonados o al público.
0 K 6
LeDYoM #20 LeDYoM
#9 Lo dices por Argentina o por EEUU?
1 K 22
#12 Luiskelele
#5 insultar al presidente es deporte olímpico en todos los países del mundo. Siempre ha sido así, y el problema lo tendremos cuando no se pueda hacer.
1 K 17
Kantinero #15 Kantinero
#12 Eso, insulta a Franco o a Hitler en vida

Vale, pues los ultras desean que vuelvan esos
3 K 50
El_empecinado #23 El_empecinado
#15 Por eso Franco y Hitler eran dictadores y no Presidentes. Y por cierto, con Franco sí había libertad de expresión:

Cuentan que el embajador estadounidense se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores durante la Dictadura. El embajador reprochaba al Ministro la falta de libertad de expresión en España.

- Aquí no pueden ustedes expresarse libremente- le decía- En los Estados Unidos yo puedo gritar en plena calle "¡Abajo el Presidente de los Estados Unidos!" con total

…   » ver todo el comentario
0 K 6
Kantinero #25 Kantinero
#23 Y por cierto, con Franco sí había libertad de expresión:
xD xD xD xD xD xD xD
0 K 13
#19 vGeeSiz
#5 jajaajjaa, segurooo

Pero cuando dicen Ayuso hdp, asesina y demás, son también demócratas? o solo se aplica cuando a vosotros os salga de las pelo***?
0 K 10
#10 VFR
#7 los de izquierdas deciden que es facha y que es democracia :wall:
2 K 20
#3 DenisseJoel
Por lo que parece, no está "blanqueando" nada, está colaborando directamente con los fascistas. Esto no es una relación indirecta como la de Iglesias con los Ayatolás. Aquí el tipo está de maestro de ceremonias de un mitin fascista.
4 K 61
#21 vGeeSiz
#3 yo creo que no sabéis que significa fascista ni por donde os da el aire
0 K 10
Kantinero #14 Kantinero
Santiago Segura lo que quiere es hacer caja y no renuncia a la pasta de la izquierda ni de la derecha y si puede les cobra entrada a las gallinas
2 K 38
#17 UNX
Yo aquí lo tengo claro: se aplica el conocido dicho de la mesa y los nazis.
0 K 11
LeDYoM #22 LeDYoM
Pues no estoy de acuerdo con el artículo. Se le ha dado mucha cancha a los premios esos que sólo conocían los premiados.
0 K 10
erperisv #26 erperisv
Vosotros seguid señalando a todo el mundo, cuando eso haga que ellos y sus simpatizantes se alejen de ese bando, os sorprenderán las elecciones.
0 K 9
CharlesBrowson #13 CharlesBrowson
al final con tanta fomoso cordon sanitario, se han hecho un bonita horca :popcorn:
0 K 7

