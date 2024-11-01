·
15
102 clics
102
clics
Rocío, propietaria de 5 pisos: "Alquilo 75 habitaciones a 400 euros, filtro mucho para no perder el tiempo"
Con el alquiler por las nubes, los pequeños inversores han encontrado su mina de oro: el alquiler por habitaciones. Una tendencia al alza que busca rentabilidad máxima donde los precios ya no pueden subir más.
|
etiquetas
:
especulacion
,
vivienda
13
2
0
K
289
actualidad
23 comentarios
13
2
0
K
289
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
ostiayajoder
*
Hija de puta.
18
K
191
#4
fofito
#3
Hay que decirlo más.
Y más alto.
7
K
63
#13
Narmer
#4
Y legislar para desincentivarles vía impuestos. El dinero proveniente de rentas debería gravarse muchísimo más que el del trabajo. No puede ser que haya gente deslomándose y pagando unos impuestos altos mientras otros parasitan al sistema y encima tienen mil y una desgravaciones.
Esto pasa porque nuestros legisladores lo permiten. Solución sencilla hay, pero habría que preguntarse si perjudica a quienes hacen y votan las leyes.
5
K
71
#19
Desideratum
#3
Más bien uno de los peores parásitos del subgénero de los pseudohumanos.
0
K
19
#1
obmultimedia
30,000€ que se saca al mes.
Los de las paguitas buenas son estos parasitos rentistas.
12
K
127
#17
antesdarle
#1
pero espera que ahora Ana Rosa te dirá que el problema de la vivienda es que no se metan en la casa de tu abuela unos hippies.
0
K
10
#20
El_dinero_no_es_de_nadie
#1
No, unos 8.000 € al mes.
Se ve que no has leído la noticia.
Ella alquila el piso completo al propietario y después lo alquila por habitaciones.
"obtiene un beneficio medio de unos 410 euros al mes por vivienda."
0
K
13
#7
tpm1
"A algunos propietarios les paga el alquiler completo del piso, unos 950 euros de media, para luego subarrendar las habitaciones"
Esto debería estar prohibido.
5
K
61
#5
Moixa
Me parece raro que tenga pisos de 15 habitaciones
2
K
38
#11
tpm1
#5
#6
#8
"Tiene cinco pisos, gestiona otros tantos bajo el modelo de rent to rent "
0
K
10
#12
jonolulu
*
#5
#8
De 25
0
K
17
#18
antesdarle
#5
tienes cinco en propiedad y otros tantos en alquiler, a su vez subalquilas las habitaciones y magia
2
K
39
#16
poxemita
"Tengo muy estudiado qué preguntas hacer desde la primera llamada para no perder tiempo".
Como enumere las preguntas que hace acaba en la carcel fijo.
2
K
29
#6
Josecoj
4 pisos y 75 habitaciones?? Hay pisos con tantas habitaciones?
1
K
22
#15
poxemita
*
#6
#14
tendrá 4 pisos propios y luego alquila pisos y realquila habitaciones.
0
K
10
#10
lonnegan
Exprópiese
1
K
20
#14
josde
Hay algo que no me cuadra, dice que tiene 5 pisos y alquila 75 habitaciones, como son los pisos o es que tiene muchos mas.
0
K
20
#2
NPCMeneaMePersigue
Otro invierno como este, el veranito a 40 grados y los tenemos a todos llorando porque se les hunde el negocio
Y ya no hablemos de las previsiones de la tecnoelite de sustituiirnos por IA y robots
0
K
19
#23
camvalf
"El plan de Rocío no es crecer “a lo bestia”, sino con
equilibrio y centrar su atención en sus niños pequeños
."
Vamos a terminar el articulo para que parezca que una persona con sentimientos
0
K
13
#8
Feliberto
¿15 habitaciones por piso? Invent.
0
K
10
#21
domadordeboquerones
Pero la gente quiere habitaciones o no
0
K
7
#9
dclunedo
Los que aquí ponen a la mujer a parir los regalarían si fuesen suyos
1
K
6
#22
sempregalaico
Nada que una estufa a gas y unos periódicos no solucionen...
0
K
6
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
