edición general
15 meneos
102 clics
Rocío, propietaria de 5 pisos: "Alquilo 75 habitaciones a 400 euros, filtro mucho para no perder el tiempo"

Rocío, propietaria de 5 pisos: "Alquilo 75 habitaciones a 400 euros, filtro mucho para no perder el tiempo"

Con el alquiler por las nubes, los pequeños inversores han encontrado su mina de oro: el alquiler por habitaciones. Una tendencia al alza que busca rentabilidad máxima donde los precios ya no pueden subir más.

| etiquetas: especulacion , vivienda
13 2 0 K 289 actualidad
23 comentarios
13 2 0 K 289 actualidad
Comentarios destacados:        
ostiayajoder #3 ostiayajoder *
Hija de puta.
18 K 191
fofito #4 fofito
#3 Hay que decirlo más.
Y más alto.
7 K 63
Narmer #13 Narmer
#4 Y legislar para desincentivarles vía impuestos. El dinero proveniente de rentas debería gravarse muchísimo más que el del trabajo. No puede ser que haya gente deslomándose y pagando unos impuestos altos mientras otros parasitan al sistema y encima tienen mil y una desgravaciones.

Esto pasa porque nuestros legisladores lo permiten. Solución sencilla hay, pero habría que preguntarse si perjudica a quienes hacen y votan las leyes.
5 K 71
Desideratum #19 Desideratum
#3 Más bien uno de los peores parásitos del subgénero de los pseudohumanos.
0 K 19
obmultimedia #1 obmultimedia
30,000€ que se saca al mes.
Los de las paguitas buenas son estos parasitos rentistas.
12 K 127
antesdarle #17 antesdarle
#1 pero espera que ahora Ana Rosa te dirá que el problema de la vivienda es que no se metan en la casa de tu abuela unos hippies.
0 K 10
#20 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 No, unos 8.000 € al mes.
Se ve que no has leído la noticia.

Ella alquila el piso completo al propietario y después lo alquila por habitaciones.
"obtiene un beneficio medio de unos 410 euros al mes por vivienda."
0 K 13
#7 tpm1
"A algunos propietarios les paga el alquiler completo del piso, unos 950 euros de media, para luego subarrendar las habitaciones"

Esto debería estar prohibido.
5 K 61
Moixa #5 Moixa
Me parece raro que tenga pisos de 15 habitaciones
2 K 38
#11 tpm1
#5 #6 #8 "Tiene cinco pisos, gestiona otros tantos bajo el modelo de rent to rent "
0 K 10
jonolulu #12 jonolulu *
#5 #8 De 25
0 K 17
antesdarle #18 antesdarle
#5 tienes cinco en propiedad y otros tantos en alquiler, a su vez subalquilas las habitaciones y magia
2 K 39
#16 poxemita
"Tengo muy estudiado qué preguntas hacer desde la primera llamada para no perder tiempo".

Como enumere las preguntas que hace acaba en la carcel fijo.
2 K 29
Josecoj #6 Josecoj
4 pisos y 75 habitaciones?? Hay pisos con tantas habitaciones?
1 K 22
#15 poxemita *
#6 #14 tendrá 4 pisos propios y luego alquila pisos y realquila habitaciones.
0 K 10
lonnegan #10 lonnegan
Exprópiese
1 K 20
josde #14 josde
Hay algo que no me cuadra, dice que tiene 5 pisos y alquila 75 habitaciones, como son los pisos o es que tiene muchos mas.
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Otro invierno como este, el veranito a 40 grados y los tenemos a todos llorando porque se les hunde el negocio xD xD

Y ya no hablemos de las previsiones de la tecnoelite de sustituiirnos por IA y robots xD xD
0 K 19
camvalf #23 camvalf
"El plan de Rocío no es crecer “a lo bestia”, sino con equilibrio y centrar su atención en sus niños pequeños." Vamos a terminar el articulo para que parezca que una persona con sentimientos
0 K 13
#8 Feliberto
¿15 habitaciones por piso? Invent.
0 K 10
domadordeboquerones #21 domadordeboquerones
Pero la gente quiere habitaciones o no
0 K 7
#9 dclunedo
Los que aquí ponen a la mujer a parir los regalarían si fuesen suyos :take: :troll:
1 K 6
sempregalaico #22 sempregalaico
Nada que una estufa a gas y unos periódicos no solucionen...
0 K 6

menéame