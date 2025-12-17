Maduro ordena a la Armada venezolana la escolta de buques petroleros

El régimen responde al bloqueo marítimo anunciado por Donald Trump. La Armada venezolana ha comenzado a escoltar buques petroleros provenientes de las costas orientales del país camino a alta mar. Las autoridades estadounidenses están al tanto de la decisión tomada en Caracas, de acuerdo con la información del NYT, y estudian alternativas para responder.
Hoy en día, existen muchas maneras "baratas" de hundir un barco muy caro, los barcos de USA están cerca de la costa de Venezuela...
Si recordamos los barcos de Rusia están sufriendo esos sistemas baratos cada dos por tres y si, la flota de USA es mejor, pero no tienen una diferencia tan enorme como para resistir un ataque coordinado desde varios puntos simultáneamente… » ver todo el comentario
Y además sería un acto de justicia.
La mayoría de los barcos de Rusia no han terminado por hundirse, pero si que han terminado muy tocados y luego convertidos en chatarra.
Vamos, llevan meses con la soga colocada en el cuello de Maduro, si no se ha preparado es más inútil de lo que yo creía (y eso que considero a Maduro bastante inútil)
Buenos sI ignoramos que puede provocar el casus belli que busca TACO.
Aquí el culpable más claro no puede estar. El problema es que el resto del mundo mira para otro lado.
No hace falta señal al culpable porque este está claro como los intereses reales.