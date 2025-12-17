edición general
Maduro ordena a la Armada venezolana la escolta de buques petroleros

El régimen responde al bloqueo marítimo anunciado por Donald Trump. La Armada venezolana ha comenzado a escoltar buques petroleros provenientes de las costas orientales del país camino a alta mar. Las autoridades estadounidenses están al tanto de la decisión tomada en Caracas, de acuerdo con la información del NYT, y estudian alternativas para responder.

Comentarios destacados:    
#2 Nasser
Poco pueden hacer contra la flota pirata del capitán zanahorio, pero me parece lo normal que intenten proteger su petróleo de los ladrones.
WcPC #4 WcPC *
#2 Puede que no, pero si atacan a un barco de la marina de Venezuela es el equivalente a una declaración de guerra...

Hoy en día, existen muchas maneras "baratas" de hundir un barco muy caro, los barcos de USA están cerca de la costa de Venezuela...
Si recordamos los barcos de Rusia están sufriendo esos sistemas baratos cada dos por tres y si, la flota de USA es mejor, pero no tienen una diferencia tan enorme como para resistir un ataque coordinado desde varios puntos simultáneamente…   » ver todo el comentario
calde #6 calde *
#4 Menudas risas serían si Venezuela se carga la flota de eeuu... :-D

Y además sería un acto de justicia.
WcPC #9 WcPC
#6 Cargarse no, pero tocar alguno o hacer que se retire si que no es algo imposible que ocurriera.
La mayoría de los barcos de Rusia no han terminado por hundirse, pero si que han terminado muy tocados y luego convertidos en chatarra.

Vamos, llevan meses con la soga colocada en el cuello de Maduro, si no se ha preparado es más inútil de lo que yo creía (y eso que considero a Maduro bastante inútil)
Dene #5 Dene
Yankis go home!
calde #8 calde
#5 Yankees fuck off! Go screw yourself!
camvalf #3 camvalf
Que puede salir mal.
Buenos sI ignoramos que puede provocar el casus belli que busca TACO.
calde #7 calde
#3 ya el hecho de bloquear los barcos venezolanos, y más aún después de robar uno de ellos, es una declaración de guerra.

Aquí el culpable más claro no puede estar. El problema es que el resto del mundo mira para otro lado.
camvalf #10 camvalf
#7 pero eso solo no da cobertura completa para iniciar una invasión. Sigo diciendo que le está haciendo un Ucrania a Venezuela esperando que sea Venezuela la que inicie el conflicto abierto con solo un disparo al aire.
No hace falta señal al culpable porque este está claro como los intereses reales.
