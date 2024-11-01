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Guerra en Irán, en directo | Trump: "Podríamos eliminar Irán entero en una noche y esa noche puede ser mañana"

Guerra en Irán, en directo | Trump: "Podríamos eliminar Irán entero en una noche y esa noche puede ser mañana"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece este lunes una rueda de prensa en la Casa Blanca, acompañado por mandos militares, para actualizar sobre la situación en Oriente Medio. "Irán podría ser eliminado en una noche, y esa noche podría ser mañana mismo", ha dicho Trump en la comparecencia.

| etiquetas: guerra , irán , trump , noche
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81 comentarios
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Comentarios destacados:                    
#16 #7 España es un país potente y cabe la posibilidad que un amigo, y colaborador, de un narcotraficante mas un pirado como Abascal sean los que lo gobiernen.

Nunca pongas limite a la estupidez de los que votan a estas bandas; ni en Estados Unidos, ni en España, ni en otros sitios; hablamos de los lapices menos afilados del cole junto con los matones del patio de recreo.
eltxoa #11 eltxoa
Cuando dice eliminar Irán, en realidad dice asesinar gente. Asesinar mucha gente.
56 K 499
Eibi6 #24 Eibi6 *
#11 ya pero esos muertos no tendrán que vivir bajo una dictadura así que mucha de la gentuza que pulula por meneame estilo la profe, Mysto o findeton estarán super felices y buscarán la manera de justificarlo{wall} :wall: :wall:
5 K 56
ronko #65 ronko
#24 Uno de los mentados creo que ha cambiado la y por la e en el nick actualmente.
1 K 17
taSanás #7 taSanás
es terrorífico ver como un país potente como EEUU puede elegir a un tipo como este... la democracia está rotísima. (o funciona demasiado bien.... según se mire)
22 K 190
UnbiddenHorse #15 UnbiddenHorse
#7 democracia si la gente no está verazmente informada es democracia ? Es un debate que tendríamos que tener
18 K 168
angelitoMagno #47 angelitoMagno
#15 ¿No había información suficiente sobre que clase de persona era Trump?
1 K 25
HaCHa #81 HaCHa
#47 Haberla la había. Sepultada en toneladas de propaganda a medida.
2 K 20
#48 meneanet *
#15 la trampa está en "verazmente". Término tan interpretable como terrorismo o seguridad nacional.
0 K 6
Malaguita #70 Malaguita
#15 La información disponible es la misma para todo el mundo. A algunos les horroriza Trump y otros le idolatran. Lo que pasa es que es más cómodo debatir si la gente está bien informada a si la gente usa su voto de forma lógica y responsable porque entonces "es que la gente vota mal porque no vota lo que a ti te gusta".
0 K 10
oceanon3d #16 oceanon3d *
#7 España es un país potente y cabe la posibilidad que un amigo, y colaborador, de un narcotraficante mas un pirado como Abascal sean los que lo gobiernen.

Nunca pongas limite a la estupidez de los que votan a estas bandas; ni en Estados Unidos, ni en España, ni en otros sitios; hablamos de los lapices menos afilados del cole junto con los matones del patio de recreo.
51 K 467
#12 chocoleches
En la ONU no hay nadie que haya dicho nada a estas alturas? Aunque sólo sea para que figure en el expediente.
18 K 156
sotillo #29 sotillo
#12 Si lo han dicho trataran de taparlo
2 K 30
perrico #39 perrico
#12 A la ONU no pa escucha ni el tato.
La ONU, hablar, ha hablado.
2 K 42
BM75 #40 BM75
#12 La ONU es un club de socios donde hay socios que mandan más que otros. No es ningún tipo de organización neutral que vele por nada.
Desengañémosnos.
2 K 30
#58 txelin
#12 si, pero tienen encima el culo de trump, y ahoga todo lo que puedan decir
0 K 9
#20 laruladelnorte
El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, ha asegurado que este lunes se realizará el mayor número de ataques sobre Irán: "Siguiendo las instrucciones del presidente, hoy se registrará el mayor número de ataques desde el primer día de esta operación. Mañana, incluso más que hoy." "Irán tiene una opción. Elijan sabiamente porque este presidente no se anda con rodeos", ha añadido en la rueda de prensa junto al presidente estadounidense, Donald Trump.

Un demente y un loco...lo mejor de cada casa reunidos para el mal. :-P
12 K 129
sotillo #30 sotillo
#20 Me caguenlaostia que sus mató a todos
2 K 34
#41 Tunguska08Chelyabinsk13
#30 Eso con una Ouija que se lo diga al Ayatolá :shit:
0 K 14
javierchiclana #10 javierchiclana *
Matón de barrio :palm: Podría haber completado con Qué estoy mu lokoooo.
9 K 126
josde #79 josde
#10 Le dijo la sartén al cazo........
0 K 20
jm22381 #14 jm22381
No es Ayatolá de Irán porque no quiere :troll:
8 K 115
#13 unomas23
Este tío ha perdido el juicio. El imperio se va a tomar por culo.
9 K 105
Nube_Gris #17 Nube_Gris
A los americanos les sentaría muy bien una buena cura de humildad... pero no ahora; hace ya muchísimo tiempo.
10 K 99
emmett_brown #3 emmett_brown
Y pasado mañana EEUU sería un país paria, embargado por el resto del mundo y arruinado.
8 K 99
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#3 Lo dudo mucho, los incondicionales del mundo libre no lo permitirían.
22 K 229
sotillo #27 sotillo
#6 Torres gemelas más altas han caído
25 K 229
chatOGT #8 chatOGT
#3 y seguramente Israel tendría varias bombas sucias en su territorio
12 K 124
#38 manuelnw
#3 Tristemente, lo dudo mucho.
2 K 16
Arkhan #42 Arkhan
#3 Embargado por el resto del mundo excepto por la propia UE con la Von Der Brujen aplaudiendole la gracia hasta con las orejas.
1 K 15
#51 CosaCosa
#3 los siervos no se rebelan contra el amo
0 K 6
Battlestar #69 Battlestar
#3 Yo creo que los americanos tiran un pepino nuclear en irán y la UE emitiría un comunicado firme pero educado mostrando su preocupación.
Si lo americanos no lo hacen es por no dar pie a sus "enemigos" a hacer lo mismo, pero "aliados/vasallos" pondrán el culo las veces que haga falta
2 K 34
#22 Pitchford
Amenazando con ataques nucleares. Por algo no quieren que Irán tenga armas nucleares. Les gusta utilizarlas sin miedo a represalias, como hicieron con Japón.
6 K 84
#56 ManTK
#22 ¿Armas nucleares?, ni Irán ni USA (es decir NADIE)
0 K 9
#59 Pitchford
#56 Nunca digas nunca jamás..
0 K 20
#1 lamarisevadecañas
Que digo en una noche... en diez minutos!!!
5 K 63
#23 surco
#1 No te metas con el Chetos que se está haciendo un Raphael.
Que pasará, que misterios habrá, puede ser mi gran noche....la, la, la, la
13 K 126
#68 R2dC
#23 Y nos dieron la una y las dos....
0 K 9
#53 Shynea
#1 Bueno, parece insinuar que les va a tirar un misil nuclear (de hecho necesitaría varios)
1 K 16
#55 visk0vitz
#1 podría. Ten en cuenta que irán está siendo atacado por dos países sin escrúpulos, gobernados por nazis que tienen bombas nucleares. Poca broma.
5 K 59
Manuel.G #54 Manuel.G *
Estoy escuchándolo en directo ahora mismo. TRato de transcribir lo que puedo, pero disculpadme erratas, que traduzco en directo



- Que si no hubiera actuado, Irán tendría armas nucleares y habría arrasado Israel

- Que hay alguien "al otro lado" dispuesto a negociar (pero no puede decir más)

- Le han preguntado sobre el ataque a infrastructuras civiles, que podrían ser crímenes de guerra, ha intentado desviar la atención hacia la posible arma nuclear de Irán. Ha dicho que los…   » ver todo el comentario
6 K 58
gelatti #63 gelatti
#54 jajaja muchas gracias. Hay que tener la paciencia de un santo para tratar de encontrar una lógica a tal cantidad de estupideces.
1 K 21
#73 Mustela
#54 ¡Muchas gracias!
1 K 21
#21 Eukherio
Como no va a poder pasar a la historia como el mejor presidente de Estados Unidos va a ver si lo intenta como el mayor criminal de guerra. No se me ocurre un escenario en el que "eliminen Irán" sin cientos de miles de muertos, con lo que él sabrá.
5 K 55
anonimo115 #52 anonimo115
No es más fácil eliminar a Trump?
3 K 46
radon2 #50 radon2
Pensad que unos 77 millones de USAnos han votado por este demente.
2 K 43
#9 Sacapuntas
El show de Trump.
3 K 41
jm22381 #25 jm22381
CNN informa que tanto Estados Unidos como Irán han rechazado un acuerdo de alto el fuego que fue mediado a través de Pakistán
2 K 34
Fisionboy #26 Fisionboy
#25 Irán no está para negociar nada. Ya lo han intentado dos veces, y les han acuchillado por la espalda. Esta guerra solo terminará cuando USA se retire.
18 K 174
sotillo #31 sotillo
#26 Ni eso, mientras Israel siga asesinando gente no va a parar
8 K 81
#57 ManTK
#26 Es que les han dicho que salgan con los brazos en alto.
0 K 9
#32 Suleiman
El problema, es que es verdad... Lo que podia parecer una gilipollez o una ida de olla, sinceramente con este gilipollas, todo puede ser verdad. Que no lance alguna atómica.....
2 K 33
jm22381 #34 jm22381 *
Ahora no encuentra a Melania... y la tiene al lado. Junto al conejito de pascua. Surrealista. xcancel.com/atrupar/status/2041169040249324026
Y le preguntan a Melania cual es su mensaje a los niños en zonas de guerra. Los reporteros clavando cuchillo xcancel.com/atrupar/status/2041175995533684828
1 K 29
#43 Eretmocerus38
El boicot mundial a todas las marcas de EEUU los arruinaría.
Yo tendría la lista memorizada.
2 K 27
#67 omega7767
que alguien le de el premio nobel de la paz que se lo merece
1 K 22
fofito #4 fofito
No hay huevos!!!
1 K 21
sotillo #28 sotillo
#4 Hombre así de pronto, pero recuerda que habla de asesinar a millones de familias enteras
7 K 87
#66 KerryCaverga
#28 y Pakistan ha amenazado con hacerles lo mismo hasta donde yo se, lo que no se es desde donde lo tirarían, no creo que tengan submarinos capaces de llegar a rango de la usa continental
0 K 6
sotillo #78 sotillo
#66 Si llegas cerca de Israel terminas con el estado mayor y el gobierno de EEUU, incluso millones de estadounidenses estarían agradecidos por el servicio prestado
0 K 10
#80 KerryCaverga
#78 pero matas de radiación a todo gaza, el libano, etc… es peor casi el remedio que la enfermedad
0 K 6
BM75 #35 BM75
#4 Me parece bastante frívola como expresión... Solo el intento costaría la vida a centenares de miles de inocentes...
0 K 7
fofito #74 fofito
#35 y la ironía que te parece?
0 K 10
Herumel #2 Herumel
E. 25a
1 K 21
#49 PerritaPiloto
#2 Vance no va a invocar la enmienda.
0 K 9
pepel #18 pepel
La noche de los fantasmas. uh uh uh.
0 K 19
Atusateelpelo #36 Atusateelpelo
Si, y hasta abrir el Estrecho de Ormuz cuando quisieramos.

Pero ahora nos da pereza.
0 K 17
SeñorPresunciones #76 SeñorPresunciones
Es un criminal, ni siquiera de guerra. Es un psicópata asesino.
1 K 15
chemari #33 chemari *
Porque querría hacer eso? si ya ganaron la guerra con Irán hace semanas
1 K 14
Mltfrtk #71 Mltfrtk
Es muy probable que los Estados Unidos utilicen la bomba atómica. Muy probable.
0 K 14
Paladio #64 Paladio *
¿Arde París?
0 K 13
gelatti #60 gelatti
Al final tendría su gracia que fueran los propios judíos los que trajeran al "salvador" y los que acabaran con la humanidad utilizando a este anticristo naranja.
0 K 10
thalonius #72 thalonius
No se dan cuenta de que el pueblo iraní no reacciona a las amenazas ni se achanta con la pérdida de líderes.
En la tradición chií existe una fuerte cultura de resiliencia y sacrificio. La muerte de los suyos se interpreta muchas veces a través de la doctrina del martirio. Cada año conmemoran el martirio de Husayn ibn Ali, nieto de Mahoma, en la festividad de Ashura, símbolo de resistencia frente a la injusticia.
Amenazarles rara vez produce el efecto esperado: muchos tienen interiorizada la idea de soportar el sufrimiento con honor.
0 K 10
sieteymedio #37 sieteymedio
Si hicieran una peli de esto, me gustaría ver cómo se lo montan para que Estados Unidos vuelvan a quedar como los buenos.
0 K 10
#45 laruladelnorte
#37 Eso ya es imposible,si de algo ha servido el mandato del presidente delincuente ha sido para que todo el mundo sepa como son en realidad los EEUU y eso ya no hay peli que lo revierta.
0 K 10
#61 txelin
#37 que lastima que Leslie Nielsen haya fallecido, teñido de naranja lo iba a clavar
0 K 9
#77 aladeriva2
Esto es una amenaza absurda e imposible de cumplir porque detonar bombas atómicas en Irán también afectaría a otros países de la zona como Arabia, Emiratos, Dubai (pobre emérito),Pakistán.......que son aliados de los USA, esto solo es atribuible a la verborrea absurda y contradictoria del monstruito naranja que empieza a parecer que chochea.
0 K 9
Butters #62 Butters
Podríamos eliminar Irán entero en una noche y esa noche puede ser mañana mismo al mediodía
0 K 8
GuerraEsPaz #19 GuerraEsPaz
si lo hace, que se vayan el, putin y sus respectivos sequitos directos al infierno por ser los artifices de querer montar la tercera guerra mundial para beneficio propio...
0 K 8
nosomosnaiderl #44 nosomosnaiderl
#19 hay que ver lo que hacen por mantenerse en el puesto
1 K 26
#46 wictor69
El loco este es capaz de usar armas nucleares y destrozar no solo irán si no todo el golfo
0 K 7

menéame