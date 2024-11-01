Guerra en Irán, en directo | Trump: "Podríamos eliminar Irán entero en una noche y esa noche puede ser mañana"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece este lunes una rueda de prensa en la Casa Blanca, acompañado por mandos militares, para actualizar sobre la situación en Oriente Medio. "Irán podría ser eliminado en una noche, y esa noche podría ser mañana mismo", ha dicho Trump en la comparecencia.
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Nunca pongas limite a la estupidez de los que votan a estas bandas; ni en Estados Unidos, ni en España, ni en otros sitios; hablamos de los lapices menos afilados del cole junto con los matones del patio de recreo.
Nunca pongas limite a la estupidez de los que votan a estas bandas; ni en Estados Unidos, ni en España, ni en otros sitios; hablamos de los lapices menos afilados del cole junto con los matones del patio de recreo.
La ONU, hablar, ha hablado.
Desengañémosnos.
Un demente y un loco...lo mejor de cada casa reunidos para el mal.
Si lo americanos no lo hacen es por no dar pie a sus "enemigos" a hacer lo mismo, pero "aliados/vasallos" pondrán el culo las veces que haga falta
Que pasará, que misterios habrá, puede ser mi gran noche....la, la, la, la
- Que si no hubiera actuado, Irán tendría armas nucleares y habría arrasado Israel
- Que hay alguien "al otro lado" dispuesto a negociar (pero no puede decir más)
- Le han preguntado sobre el ataque a infrastructuras civiles, que podrían ser crímenes de guerra, ha intentado desviar la atención hacia la posible arma nuclear de Irán. Ha dicho que los… » ver todo el comentario
Y le preguntan a Melania cual es su mensaje a los niños en zonas de guerra. Los reporteros clavando cuchillo xcancel.com/atrupar/status/2041175995533684828
Yo tendría la lista memorizada.
Pero ahora nos da pereza.
En la tradición chií existe una fuerte cultura de resiliencia y sacrificio. La muerte de los suyos se interpreta muchas veces a través de la doctrina del martirio. Cada año conmemoran el martirio de Husayn ibn Ali, nieto de Mahoma, en la festividad de Ashura, símbolo de resistencia frente a la injusticia.
Amenazarles rara vez produce el efecto esperado: muchos tienen interiorizada la idea de soportar el sufrimiento con honor.