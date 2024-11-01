·
clics
EE.UU. exigirá a los ciudadanos de la UE que proporcionen todos los datos biométricos, incluido el ADN, en los nuevos requisitos del ESTA
Documento oficial del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.
|
etiquetas:
:
ee. uu.
,
usa
,
viajar
,
ue
,
etsa
,
adn
65 comentarios
#1
hipernes
Que se vayan a cagar
28
K
271
#20
Pacman
#1
de ahí pueden sacar el adn
14
K
141
#25
mam23
#20
y algunos tipos de enfermedades
0
K
7
#27
escalibrur
#20
pero seria el suyo
1
K
19
#28
aPedirAlMetro
*
#1
Y verás
cómo
cuando todos esos datos terminen en manos de Palantir... como nos vamos a reir..
3
K
44
#32
Verdaderofalso
#28
Palantir ya tiene muchos de nuestros datos
0
K
20
#46
BiRDo
#32
Dónde están sus servidores?
0
K
10
#53
thorpedo
#32
seguro que tus cuentas de redes sociales las tienen
0
K
11
#61
Verdaderofalso
#53
espero que nadie vea mi historial de interné
0
K
20
#38
hokkien
*
#1
A parte que van a conseguir de buen grado que baje el turismo europeo en gUSAlandia, sobre todo por mi parte, la UE debería empezar a tratar a los ciudadanos de ese país del mismo modo, o incluso incrementar requerimientos. Se iba a acabar una parte de los problemas de vivienda en esta parte.
1
K
21
#63
txirrindulari
#38
si que dan ganas, pero ¿para qué?. Muchísimos americanos les gustaría parecerse más a europa. ¿Tenemos que copiarles a ellos?
0
K
9
#48
mjmx
#1
dales ideas...
0
K
9
#2
Pitchford
El que vaya a EEUU por placer, que no venga quejándose después..
14
K
159
#12
karaskos
*
#2
Es que justo si es por placer...
0
K
7
#40
Malaguita
#2
Ir a Estados Unidos por placer es vicio y como tal hay que penalizarlo.
Me da pena porque tengo entendido que tiene paisajes de belleza impresionante, pero no que fuera el único sitio en el mundo con paisajes bonitos.
0
K
10
#59
colorincolorado
#40
yo he visitado su naturaleza y no solo es impresionante, es lo bien organizado que está. A mí me apena muchísimo, he disfrutado enormemente durante varias vacaciones a lo largo de mi vida de los tesoros de ese país y de su gente. Pero mientras estén gobernados por dementes no voy a volver.
1
K
19
#64
troll_hdlgp
#40
Comprate unas gafas de RV decentes y usa el Google Earth en modo 3D, al estar los sitios interesantes muy mapeados, los vas a ver igual, más cómodo, más barato que el viaje y encima te llevas unas gafas RV de regalo.
0
K
10
#4
Ildrain
Creo que por la propia seguridad de la UE en su conjunto y de los estados que la componen, además de la seguridad individual, debería prohibirse viajar a EEUU. Es peligrosísimo que otro Estado, claramente hostil, tenga toda esa información de la ciudadanía, aunque sea sólo de la que viaja allí. Y la gente es lo bastante inconsciente como para darla sin preguntas
17
K
149
#3
el.dani.el
Recopilación de peticiones (sacado de Reddit):
a. Números de teléfono utilizados en los últimos cinco años;
b. Direcciones de correo electrónico utilizadas en los últimos diez años;
c. Direcciones IP y metadatos de fotos enviadas electrónicamente;
d. Nombres de los familiares (padres, cónyuge, hermanos, hijos);
e. Números de teléfono de los familiares utilizados en los últimos cinco años;
f. Fechas de nacimiento de los familiares;
g. Lugares de nacimiento de los familiares;
h. Residencias de…
» ver todo el comentario
13
K
146
#11
AntiTankie
#3
Si quisieran destruir por completo su industria turística, esto sería el golpe final. Sinceramente, no creo que lo hagan.
3
K
33
#13
Lerena
#11
Lo harán, y al poco tiempo tendrán que recular. Van dando palos de ciego.
1
K
16
#55
thorpedo
#13
no creo que reculen . La gente tragará como siempre
0
K
11
#42
tierra_del_hielo
*
#11
pues sí.
De hecho están perdiendo la hegemonía en el cine, que era uno de sus altavoces de propaganda turística. Las series coreanas se están poniendo cada vez más de moda en Netflix por ejemplo.
0
K
7
#17
themarquesito
#3
Va a ir a EE.UU quien yo te diga. A mí no me van a ver el pelo por esos lares
4
K
74
#33
Verdaderofalso
#17
solo por las noticias que compartimos acabamos en El Salvador
3
K
57
#43
themarquesito
#33
Celda premium en CECOT
0
K
20
#51
BiRDo
#33
Yo seré el que entró gordo y a los tres días estaba en la enfermería. Allí estaré atrincherado.
0
K
10
#26
hexion
*
#3
Si esa locura es medio verdad, la próxima vez que me digan en el curro que vaya allí les voy a mandar la lista con una foto de mi dedo del medio levantado.
0
K
10
#5
MisturaFina
Hace muchos años que no iria eeuu ni de regalo.
9
K
99
#7
cocococo
Que le hagan lo mismo a los ciudadanos norteamericanos que vayan a viajar a Europa.
7
K
72
#8
alfre2
#7
a priori sería lo suyo, (y habrá quien no pase de ahí) pero no se responde al fascismo con más fascismo. Es más sensato desaconsejar viajar allí.
5
K
62
#23
crysys
#7
#8
Hace más de veinte años fui a Brasil de vacaciones. Al bajaren el aeropuerto me encontré con un carril que ponía "Ciudadanos de USA" y, como un tonto, empecé a a buscar el de la UE o similar. Un brasileño que volvía a su país, detrás mío, me dijo que fuera con él y el resto a la fila genérica. Resulta que EEUU les había puesto de condiciones tomar todas las huellas a los brasileños al entrar en su país y ellos se la devolvían con lo mismo sólo para los usanos.
"Tocar el piano" me dijo que se llamaba en jerga.
4
K
43
#37
Verdaderofalso
#7
#8
más la cartilla de vacunación al día
1
K
30
#57
Sacronte
#37
En este caso creo que mas bien pediran que no la tengas
0
K
10
#54
BiRDo
#7
Dos injusticias no equivalen a un acto justo.
0
K
10
#9
pirat
Dejad que se retraten
3
K
49
#21
GerardoSinMana
Me parece bien, en un país de subnormales es importante controlar que no se cuele alguna persona inteligente.
3
K
41
#44
Mustela
#21
Lo que me preocupa es qué ocurre u ocurrirá con los inteligentes o buenas personas que viven allí, que los hay.
0
K
11
#6
Torrezzno
Les van a dar por el orto. Yo fui el año pasado y espero no tener que volver a hacerlo
2
K
35
#15
euacca
Está la cosa que vas por trabajo y lo mismo acabas en una cárcel del Salvador. No sé si ha sucedido así tal cual, pero da miedo de que te pueda llegar a pasar.
1
K
29
#39
Verdaderofalso
#22
y en Jordania y China
1
K
27
#10
gershwin
Desde hace 15 años al entrar aduanas te capturan huellas dactilares (que son datos biométricos)
2
K
27
#14
Pablosky
#10
eso no me parece la idea más idiota del mundo, es lo mismo que hace España con el DNI.
Lo flipante es todo lo demás.
0
K
10
#35
tierra_del_hielo
#14
bueno hace 20 años si que nos parecía una locura. Pero la ventana de overton se va moviendo lentamente...
0
K
7
#22
Kasterot
#10
en Perú también
0
K
14
#45
BM75
#10
Lo hacen en muchísimos países...
0
K
7
#18
sxentinel
Pues ya sabemos, reciprocidad para entrar en la UE y a ver que opina el caracheeto.
2
K
21
#29
elbuit
#18
Venia a buscar esto, me parece bien que quieran esos requisitos, pero deberían aplicarse en reciprocidad a los ciudadanos americanos que viajen a Europa.
Ya verías tu como no les parece bien.
De todas formas con lo bonita y diversa que es Europa ¿Para que ir a EEUU?
1
K
17
#30
sxentinel
#29
Ademas la reciprocidad es algo que permiten las leyes internacionales, no es como si nosotros hubiéramos querido abusar de ellos, simplemente hacemos lo mismo que ellos hacen.
0
K
11
#16
ipanies
Como esta corea del norte oigan!!!!
1
K
19
#49
Manuel.G
Bueno, creo que mis planes de ir a USA a recorrer lo que queda de la ruta 66 se atrasarán... hasta mi próxima vida.
0
K
11
#58
hexion
Uno de los comentarios en Reddit dice que el plan es que esa lista sea
para visas de más de 90 días
.
Aún así, que les den por el mismísimo culo, y que vaya ahí su abuela.
0
K
10
#34
z1018
La clave es la siguiente: Vd. ha olvidado un número de teléfono antiguo o se ha equivocado en la fecha o lugar de nacimiento de su abuelo, eso significa que ha mentido en el formulario de inmigración y ha cometido un delito, así que lo podemos detener preventivamente.
Aparte hacer un chiste sobre Trump también es motivo para rechazar la entrada y luego hablamos de Corea del Norte.
1
K
10
#62
Paisos_Catalans
Lo mejor, sería exigir lo mismo0 a todos los de EEUU que visiten Europa
0
K
9
#52
Paisos_Catalans
Pero todo eso no lo tenían ya al aceptar las condiciones de Apple (sin leerlas) ? para que las quieren otra vez?
0
K
9
#50
nemeame
Sin olvidar las cámaras que "ven" a través de la ropa y te graban desnudo. Solo les falta sodomizarte en el control de aduanas para compobar que no llevas nada
0
K
9
#31
fendet
Los EE.UU se están yendo a la mierda a pasos agigantados, va a ser la risión
0
K
9
#41
Frank39
Que con su pan se lo coman....Antes no me planteaba ir a tierra usana, ahora menos todavia...
0
K
9
#19
solomonovolumen
Por eso y por muchas razones más es el último destino en mi lista ...
0
K
9
#60
bubiba
*
#19
antes me voy a Irán que al menos tiene Persepolis y entras sabiendo exactamente donde vas y sin sorpresas con todas las normas bien claras. Paso de ir aún autoproclamado paraíso de la libertad que me pode más cosas que China
0
K
10
#56
baronluigi
Como en Demolition Man. Pero ahí se criticaba el comunismo.
0
K
8
#24
pozz
Menudo tiro en el pie que se han pegado con esta medida... A ver si hay suerte y en un año y muy poco le patean con un impeachment despues de la previsible catastrofe electoral de los republicanos en las mid term.
0
K
8
#65
Rbbc
Aunque exijan todo eso y más, no va a ser un país más seguro. Van a acumular un montón de datos innecesarios que no sirven para nada. Van a rechazar a unos cuantos turistas por la gilipollez del día que se le ocurra a cada agente. Habrá gente que no viajará a EEUU por semejante invasión innecesaria de la privacidad.
Tendrán un país a su medida
0
K
7
#36
Tiranoc
No me pueden exigir nada de eso.
0
K
7
#47
BM75
#36
Si no vas, obvio.
Si quieres ir, tendrás que pasar por el aro.
0
K
7
Ver toda la conversación (
65
comentarios)
