edición general
35 meneos
46 clics
El director del Israel-Premier llama a los solidarios vascos «grupo violento de terroristas»

El director del Israel-Premier llama a los solidarios vascos «grupo violento de terroristas»

«No nos sorprendió cómo nos recibieron en el País Vasco, una región conocida como bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas a los que les gusta protestar, pero incluso con eso, nunca había visto tal dosis de odio»

| etiquetas: sionismo , genocidio , gaza , palestina , vuelta , israel , euskadi
30 5 0 K 351 actualidad
14 comentarios
30 5 0 K 351 actualidad
Comentarios destacados:      
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"grupo violento terrorista"
Principio de transposicion... como no, metodologia nazi

"nunca había visto tal dosis de odio»"
Yo si, en los soldados genocidas de Israel, en sus esferas politicas, en sus medios, en su television, en su sociedad civil, incluyendo niños adoctrinados para odiar... cada dia
17 K 188
JackNorte #3 JackNorte
Los genocidas poniendo etiquetas. Hay algo que de mas orgullo cuando un nazi te diga que eres antinazi?
10 K 117
Khadgar #1 Khadgar *
A ver, hoy en día si Israel no te tacha de terrorista es altamente probable que seas uno de ellos. :roll:

P.D: A llorar a la llorería al muro de las lamentaciones. :troll:
8 K 88
#7 Suleiman
Y por eso no deben participar, estos comentarios lo confirman.
2 K 33
Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
No se con que legitimidad pueden utilizar los genocidas la palabra terrorismo, está insultando ba todos los españoles.
3 K 32
XtrMnIO #6 XtrMnIO *
Qué es el terrorismo?, dices mientras clavas
en mi cuerpo las balas de tu fusil.
Qué es el terrorismo? Y tú me lo preguntas?
Terrorismo... eres tú.
1 K 15
Imag0 #10 Imag0
Pero qué puto retrasado
0 K 15
#12 Leon_Bocanegra *
Ojalá fueran, no ya terroristas,porque no le deseo la muerte a nadie, pero si un grupo violento y te hubieran partido la cara, hijo de perra.
0 K 11
Cantro #9 Cantro
Así que nunca ha visto tanto odio

Puede ir a Israel o a Gaza y empaparse de lo que es odio de verdad.

Claro que, recibiendo el generoso dinerito que recibe, seguramente no tenga ganas
0 K 10
Draakun #13 Draakun
El hervor de sangre que tengo ahora mismo no es sano. Espero que algún representante con sangre fría, buena dicción (y cojones) pueda contestarle como se merece. Que este mendrugo sionista se venga a mi país a lucir palmito y equipo (de ciclismo) y a insultar a la gente se me hace insufrible.
0 K 9
JackNorte #14 JackNorte *
#13 Ojala viniera aqui a lucir palmito y equipo , es a algo peor, es a legitimar un genocidio y blanquearlo con el consentimiento de todos.
1 K 31
#4 Nusku *
Si antes tenía alguna duda ahora me acaban de convencer al 100%
0 K 8
#8 Ovidio
No, Naiz llama a esos tarados "solidarios vascos"
1 K 4
#11 Leon_Bocanegra
#8 tarados? Te habrás quedado agusto con la gilipollez!
0 K 11

menéame