La DGT retira la homologación a 4 balizas, estrenando un nuevo listado de modelos "sin vigencia" ¿Qué pasa si los has comprado?

3 de las balizas retiradas están fabricadas en China por la empresa Yuyao Jiming Electronic Co., Ltd a petición de Ledel Solutions Co., Ltd. Son el modelo V16IoT, comercializado bajo las marcas Don Feliz, The Boutique For Your Car e Ikrea. La 4ª baliza es de fabricación española a cargo de la empresa Ditraimon S.L., que la comercializa con la marca Call SOS.
La cabeza del director de la DGT tendria que estar cortada antes de que acabase el dia.
No sería descabellado exigir que el personaje tuviera que dar 0,0 en el ejercicio de su cargo aunque le lleve el chófer que le pagamos entre todos.
Si se comprueba que han variado las especificaciones del producto homologado lo que tienes que hacer es publicar una circular interna y una comunicacion externa avisando que los productos fabricados con fecha posterior a "X" y numero de serie "Y" carecen de la homologacion valida.
Lo que no puedes hacer es borrar de un plumazo un producto que tu mismo has homologado sin dar explicacion alguna.
Mi impresion es que… » ver todo el comentario
Al consumidor no le pasa nada.
La preocupacion de los ciudadano asi como el tiempo perdido del recurso por hacer mal las cosas. (Igual que lo del patinete que salio ayer o antes de ayer). Es de una falta de prevision, cuando no incompetencia, digno de hacerselo mirar...
Debería ser un comunicado privado a las empresas para que cesen su producción, en vez de añadir más confusión al publicarlo sin más, pero ahí está. Eso es lo que significa. Si los policías (que suelen ser unos HDP) se saltan eso, es culpa de los ellos. Es obvio que a los policías hay que atarlos más cortito para que no babeen demasiado, así que esto no es bueno, tal como dices, pero la noticia se publica de una forma y llegamos a la verdad del asunto al final del todo de la noticia, cuando ya te has llevado la impresión contraria en el resto de la noticia.
Porque vamos a suponer que la fabricacion ya se habra parado...¿y los comercios que las tienen compradas y para la venta desde hace tiempo? ¿O me vas a decir que todos todos todos los comercios van a saber de esta deshomologacion mañana a 1ª hora?
Chapuza digna de Pepe Gotera y Otilio. Y que ademas se suma a la de los patinetes de ayer o antes de ayer. (ya no entro en los problemas de visibilidad de las balizas porque en el fondo lo de que esten comunicadas con la DGT me parece un acierto ya que no todo el mundo usa movil, por raro que sea hay gente asi, o tiene coches nuevos con sistemas e-call)
así que por un lado dicen que no es válido pero por otro te dejan que lo uses ¿cumple su función? sí o no? si la cumple debe estar homologado, si no la cumple, no debería permitirse su uso... pero las dos cosas a la vez es imposible. no puedes quitarle la homologacion pero decir que siguen siendo usables...
es una puta verguenza de gestión, y no pasa nada