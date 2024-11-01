La DGT retira la homologación a 4 balizas, estrenando un nuevo listado de modelos "sin vigencia" ¿Qué pasa si los has comprado?

3 de las balizas retiradas están fabricadas en China por la empresa Yuyao Jiming Electronic Co., Ltd a petición de Ledel Solutions Co., Ltd. Son el modelo V16IoT, comercializado bajo las marcas Don Feliz, The Boutique For Your Car e Ikrea. La 4ª baliza es de fabricación española a cargo de la empresa Ditraimon S.L., que la comercializa con la marca Call SOS.