La DGT retira la homologación a 4 balizas, estrenando un nuevo listado de modelos "sin vigencia" ¿Qué pasa si los has comprado?

La DGT retira la homologación a 4 balizas, estrenando un nuevo listado de modelos "sin vigencia" ¿Qué pasa si los has comprado?

3 de las balizas retiradas están fabricadas en China por la empresa Yuyao Jiming Electronic Co., Ltd a petición de Ledel Solutions Co., Ltd. Son el modelo V16IoT, comercializado bajo las marcas Don Feliz, The Boutique For Your Car e Ikrea. La 4ª baliza es de fabricación española a cargo de la empresa Ditraimon S.L., que la comercializa con la marca Call SOS.

The_Ignorator
Si los has comprado seguro que la culpa es tuya por haber caído en algo tan burdo
9
Atusateelpelo
Y esperan a 6 dias antes de la entrada en vigor a retirar la homologacion.

La cabeza del director de la DGT tendria que estar cortada antes de que acabase el dia.
6
bronco1890
#4 Nadie podía imaginarse que teniendo de director de tráfico a un tipo de 73 años que odia a los coches iba a pasar algo así.
0
#16 pirat
#7 Siempre con chófer y así poder meterse todos los tempranos carajillos que su inmensa caradura de alcohólico infartao admita.
No sería descabellado exigir que el personaje tuviera que dar 0,0 en el ejercicio de su cargo aunque le lleve el chófer que le pagamos entre todos.
0
eltxoa
esto es como cuando incautan un montón de droga justo antes de que empiecen las fiestas. liquidar a la competencia :troll:
1
DarthMatter
#1 Reducir la oferta y aumentar el precio, para que solamente se venda la que va saliendo de comisaría (por la puerta de atrás). :troll:
0
Atusateelpelo
#15 Partamos del hecho de un producto homologado y valido.

Si se comprueba que han variado las especificaciones del producto homologado lo que tienes que hacer es publicar una circular interna y una comunicacion externa avisando que los productos fabricados con fecha posterior a "X" y numero de serie "Y" carecen de la homologacion valida.

Lo que no puedes hacer es borrar de un plumazo un producto que tu mismo has homologado sin dar explicacion alguna.

Mi impresion es que…   » ver todo el comentario
0
Jakeukalane
En esta tabla se recogen las marcas y modelos con certificados de vigencia finalizada que amparaban su fabricación siendo válidas para su uso por los conductores que las hayan adquirido hasta el fin de su vida útil.
Al consumidor no le pasa nada.
0
Atusateelpelo
#6 Cuando Trafico te pare y te pida la baliza ¿que les vas a explicar cuando vean que el modelo no esta en la lista de homologacion? ¿que la compraste antes de que se la quitasen? ¿llevaras el ticket de la compra encima? ¿o te llevaras la multa y tendras que recurrir aportando la factura de compra asi como la fecha de deshomologacion?

La preocupacion de los ciudadano asi como el tiempo perdido del recurso por hacer mal las cosas. (Igual que lo del patinete que salio ayer o antes de ayer). Es de una falta de prevision, cuando no incompetencia, digno de hacerselo mirar...
1
Jakeukalane
#8 ese párrafo es lo que indican en la tabla → "Siendo válidas para su uso por los conductores que las hayan adquirido".

Debería ser un comunicado privado a las empresas para que cesen su producción, en vez de añadir más confusión al publicarlo sin más, pero ahí está. Eso es lo que significa. Si los policías (que suelen ser unos HDP) se saltan eso, es culpa de los ellos. Es obvio que a los policías hay que atarlos más cortito para que no babeen demasiado, así que esto no es bueno, tal como dices, pero la noticia se publica de una forma y llegamos a la verdad del asunto al final del todo de la noticia, cuando ya te has llevado la impresión contraria en el resto de la noticia.
1
Atusateelpelo
#10 Has respondido pero no a lo que te he preguntado: ¿Como sabe Trafico que no la compraste antes de que le fuese retirada la homologacion?

Porque vamos a suponer que la fabricacion ya se habra parado...¿y los comercios que las tienen compradas y para la venta desde hace tiempo? ¿O me vas a decir que todos todos todos los comercios van a saber de esta deshomologacion mañana a 1ª hora?

Chapuza digna de Pepe Gotera y Otilio. Y que ademas se suma a la de los patinetes de ayer o antes de ayer. (ya no entro en los problemas de visibilidad de las balizas porque en el fondo lo de que esten comunicadas con la DGT me parece un acierto ya que no todo el mundo usa movil, por raro que sea hay gente asi, o tiene coches nuevos con sistemas e-call)
0
Jakeukalane
#13 para hacerlo bien a partir de ahora Tráfico debería comprobar las dos listas y que sus agentes tuvieran comprensión lectora. Como no tienen (y hay noticias sensacionalistas como esta que no ayudan), el resultado es el que estás implicando, que la gente va a ser multada por algo que no deberían. Por eso creo que deberían haberles parado la producción y no hacer nuevas listas o cambiarlo de listas, porque teóricamente siguen teniendo validez. Así que comunicativamente está mal hecho, concedo eso. Aunque quizás habría sido incluso peor, no lo sé. Tiene más implicaciones de las que soy capaz de imaginar ahora mismo.
0
ChatGPT
#6 cojonudo, un sistema de seguridad que deja de estar homologado, sigue siendo válido para usarlo.

así que por un lado dicen que no es válido pero por otro te dejan que lo uses ¿cumple su función? sí o no? si la cumple debe estar homologado, si no la cumple, no debería permitirse su uso... pero las dos cosas a la vez es imposible. no puedes quitarle la homologacion pero decir que siguen siendo usables...

es una puta verguenza de gestión, y no pasa nada
1
Cantro
Y otra cosa, Don Feliz tiene varias balizas, con diferentes números de homologación, así que habría que comparar si la que te has comprado tiene uno de esos, o no
0
Txikitos13
Menuda puta verguenza ,no se nota nada que lo que quieren es sacar dinero gratis(multiplica el dinero de los coches matriculados x lo que ganan por cada cacharro vendido)+ el que los crea claro que seguro que es amigo
1
Lamantua
#12 Porque son unos sinvergüenzas. Por eso miran a otro lado.
0
Lamantua
Qué vergüenza de DGT. No dan pena porque son unos JETAS. En vez de abonar esas balizas a quienes las hayan comprado dicen que se utilicen. PARÁSITOS.
0
#12 torrrquemada
#9 es lo que deberían hacer (en caso de tener el ticket/factura) pero como la culpa es de la DGT por valorarlo positivamente, y después rectificar, pues mejor mirar pa'otro lado.
0
ElenaCoures1
No puede pasar nada, porque hay una noticia en portada sobre un estafador absuelto porque su estafa era burda, y eso sienta jurisprudencia
0

