Delcy Rodríguez exige a EEUU prueba de vida de Nicolás Maduro y Cilia Flores

La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informa que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, En un audio difundido en los medios oficiales, Rodríguez exige al gobierno de Estados Unidos, prueba de vida de Maduro y su esposa, luego del ataque perpetuado en infraestructuras militares y puertos venezolanos.