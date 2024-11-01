Delcy Rodríguez exige a EEUU prueba de vida de Nicolás Maduro y Cilia Flores

La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informa que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, En un audio difundido en los medios oficiales, Rodríguez exige al gobierno de Estados Unidos, prueba de vida de Maduro y su esposa, luego del ataque perpetuado en infraestructuras militares y puertos venezolanos.
| etiquetas: delcy rodríguez , maduro , chavismo , venezuela
Un país ha atacado a otro y ha secuestrado al primer ministro...
Es tela de gordo.
Este tipo de cosas no ocurría desde el s XIX y recordemos que no estamos en el sXIX.
Y aquí algunos amorales sin seso justificándolo y hablando de que Maduro es un dictador no se que como si a Trump le importara algo los venezolanos .... la realidad es que Trump ataca por motivos electorales internos y por apropiación de recursos naturales.
Ahora solo nos hace falta las palabras de la hdp de la premio Nobel.
No pillo si es un comentario sarcástico o si llevas dos siglos en coma.
Bonito mundo de mierda nos esta quedando ... y al loco hdp yanki solo lleva un año y ya le ha dado tiempo para bombardear siete países y invadir uno.
Solo falta pasar el mal trago, para los cuidadnos con algo de moral, de la UE agachándose para pegarle una mamada al pelo panocha.
Me quiero bajar de este siglo de idiotas amorales ...pero no se como.
Me resulta complicado pensar que se pueda capturar así a un presidente sin una ayuda interna considerable. Creo que al régimen le quedan horas.