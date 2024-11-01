edición general
18 meneos
32 clics
Delcy Rodríguez exige a EEUU prueba de vida de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Delcy Rodríguez exige a EEUU prueba de vida de Nicolás Maduro y Cilia Flores

La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informa que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, En un audio difundido en los medios oficiales, Rodríguez exige al gobierno de Estados Unidos, prueba de vida de Maduro y su esposa, luego del ataque perpetuado en infraestructuras militares y puertos venezolanos.

| etiquetas: delcy rodríguez , maduro , chavismo , venezuela
15 3 0 K 254 actualidad
15 comentarios
15 3 0 K 254 actualidad
Comentarios destacados:      
pitercio #3 pitercio
Pues nada, la siguiente en la lista de secuestros pasa a ser la presidenta de Dinamarca.
5 K 77
WcPC #5 WcPC
#3 El siguiente es el de Colombia y está al lado.
2 K 32
#11 Indiana.Collons
#5 Ni Dinamarca ni Colombia son dictaduras. El siguiente es Cuba.
0 K 6
porcorosso #15 porcorosso
#11 Go to #2
0 K 14
WcPC #4 WcPC *
Es extremadamente gordo lo que acaba de pasar.
Un país ha atacado a otro y ha secuestrado al primer ministro...
Es tela de gordo.
Este tipo de cosas no ocurría desde el s XIX y recordemos que no estamos en el sXIX.
6 K 71
Sinfonico #6 Sinfonico *
#4 Y como pasó cuando los nazis invadieron Polonia el resto del mundo mirará hacia otro lado hasta que sea demasiado tarde y el subnormal este campe a sus anchas en medio mundo
0 K 11
oceanon3d #7 oceanon3d *
#4 Ni declaración de guerra ni santas pascuas ... no se ajusta a la carta de derecho internacional ni de lejos.

Y aquí algunos amorales sin seso justificándolo y hablando de que Maduro es un dictador no se que como si a Trump le importara algo los venezolanos .... la realidad es que Trump ataca por motivos electorales internos y por apropiación de recursos naturales.

Ahora solo nos hace falta las palabras de la hdp de la premio Nobel.
1 K 18
EsUnaPreguntaRetórica #10 EsUnaPreguntaRetórica
#4 Este tipo de cosas no ocurría desde el s XIX

No pillo si es un comentario sarcástico o si llevas dos siglos en coma.
0 K 10
manbobi #12 manbobi
#4 Irak? Libia? Chile? Panamá? Siria?...
0 K 10
oceanon3d #2 oceanon3d *
Ayuso o Feijoo debería pedirle a Trump que bombardee Madrid ¿no dicen que el gobierno de España es ilegitimo y el Perro un dictador?

Bonito mundo de mierda nos esta quedando ... y al loco hdp yanki solo lleva un año y ya le ha dado tiempo para bombardear siete países y invadir uno.

Solo falta pasar el mal trago, para los cuidadnos con algo de moral, de la UE agachándose para pegarle una mamada al pelo panocha.

Me quiero bajar de este siglo de idiotas amorales ...pero no se como.
5 K 47
#13 surco
#1 De hecho esto daría crédito a la captura de Maduro.
Me resulta complicado pensar que se pueda capturar así a un presidente sin una ayuda interna considerable. Creo que al régimen le quedan horas.
0 K 11
Connect #14 Connect
El siguiente paso de Trump será decir que en Venezuela ya no hay dictadura y que se acaba el asilo político. Así que todos los venezolanos deberán volver. Incluso los que le votaron. Verás que risas se van a echar!!
0 K 11
#8 poxemita
Que le manden el bigote.
0 K 11
oceanon3d #9 oceanon3d
#8 Otro mas ... que vergüenza dan algunos joder.
0 K 8

menéame