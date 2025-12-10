Trump asegura que Petro será el siguiente objetivo de EE. UU. después de Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este miércoles que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, será el próximo en sufrir la presión de Estados Unidos tras Nicolás Maduro, en Venezuela. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario republicano descartó la posibilidad de negociar con Petro, asegurando que el jefe de Estado colombiano "ha sido bastante hostil con EE. UU.". "Espero que me esté escuchando. Será el siguiente", expresó Trump.
| etiquetas: estados unidos , petro , maduro , venezuela , colombia
Tranquilidad hay tiempo de comer
"Primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada, porque yo no era socialista.
Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada, porque yo no era judío.
Luego vinieron por mí, y no quedaba nadie para decir nada".
El resumen de las sociedades que miran a otro lado.
Trump ha prometido que “pronto” comenzarán los ataques dentro de territorio venezolano, mientras que Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contras las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas.
Al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre [...] Petro, el republicano ha argumentando que el mandatario colombiano “ha sido bastante hostil con Estados Unidos”.
“Espero que me esté escuchando. Será el siguiente”, expresó Trump.
cnnespanol.cnn.com/2025/12/10/eeuu/trump-petro-siguiente-maduro-efe
Hoy, y no hace tres semanas, ha cumplido la primera de estas amenazas.
La cosa es que los fanáticos se tragan cualquier cosa absurda e infantiloide.
¿Qué importa eso a los lobos y al silencio de los corderos?
Este este más loco