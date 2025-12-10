Trump asegura que Petro será el siguiente objetivo de EE. UU. después de Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este miércoles que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, será el próximo en sufrir la presión de Estados Unidos tras Nicolás Maduro, en Venezuela. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario republicano descartó la posibilidad de negociar con Petro, asegurando que el jefe de Estado colombiano "ha sido bastante hostil con EE. UU.". "Espero que me esté escuchando. Será el siguiente", expresó Trump.