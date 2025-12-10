edición general
Trump asegura que Petro será el siguiente objetivo de EE. UU. después de Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este miércoles que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, será el próximo en sufrir la presión de Estados Unidos tras Nicolás Maduro, en Venezuela. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario republicano descartó la posibilidad de negociar con Petro, asegurando que el jefe de Estado colombiano "ha sido bastante hostil con EE. UU.". "Espero que me esté escuchando. Será el siguiente", expresó Trump.

Comentarios destacados:    
autonomator
¿Cómo era aquello de vinieron a por...?
...
Tranquilidad hay tiempo de comer

Amoniaco
#1 hoy se termina la pesadilla. Las ocasd pueden ir bien o mal en el futuro. Pero mañana será un día soleado para los venezolanos.

#4 Tiranoc
#1 ¿Cómo era aquello de Austria, Sudetes de Checoslovaquia, resto de Checoslovaquia y Polonia?

#10 ezabarte
#1 Martin Niemöller (pastor protestante, 1930's):
"Primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada, porque yo no era socialista.
Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada, porque yo no era judío.
Luego vinieron por mí, y no quedaba nadie para decir nada".
8-D
El resumen de las sociedades que miran a otro lado.

salteado3
#1 El patio trasero de EE. UU.  media

Meneador_Compulsivo
Artículo de hace 3 semanas ...

frankiegth
#5. Y de total actualidad.

#9 Eukherio
#5 Ya, pero ahora adquiere otras connotaciones bastante más serias. Con Maduro podían puentear un poco por el tema de las últimas elecciones, pero aquí ya hablaríamos directamente de querer ir a por un mandatario que ganó limpiamente unas elecciones. Lo próxima ya sería que Estados Unidos decidiese qué partidos pueden presentarse o no a las elecciones en sudamérica.

Marco_Pagot
#5 Y de rabiosa actualidad, ya que en este caso el orden de los factores no altera el producto:

Trump ha prometido que “pronto” comenzarán los ataques dentro de territorio venezolano, mientras que Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contras las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas.

Al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre [...] Petro, el republicano ha argumentando que el mandatario colombiano “ha sido bastante hostil con Estados Unidos”.

“Espero que me esté escuchando. Será el siguiente”, expresó Trump.

cnnespanol.cnn.com/2025/12/10/eeuu/trump-petro-siguiente-maduro-efe

Hoy, y no hace tres semanas, ha cumplido la primera de estas amenazas.

Spirito
Ya están tardando en darle al Zanahorio el Novel de la Paz. :hug:

GanaderiaCuantica
Vaya, si zanahorio dice eso, el colombiano debe ser otro dictador. A ver qué excusa se inventan muchos ahora para justificarlo….

Spirito
#7 Dirán que Petro es un aliens a las órdenes de los marcianos y eso atenta la seguridad nacional de EEUU. xD

La cosa es que los fanáticos se tragan cualquier cosa absurda e infantiloide.

¿Qué importa eso a los lobos y al silencio de los corderos?

EGraf
Trump, el pacifista aislacionista decían :roll:

#16 Perrota
Vergonzosa la pasividad de Europa, y de los Brics. Mucha unión contra los yankis pero ahí están calladitos.

A.more
En que se diferencia este de Hitler?
Este este más loco

nemeame
Todos se burlaban de Corea del norte por empeñarse en tener armas nucleares y han sido los más listos... España debería hacer lo mismo

#8 VFR
De oca en oca ...


menéame