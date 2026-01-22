edición general
CATL revienta el mercado con sus baterías de sodio: baratas, aguantan millones de km y soportan temperaturas de -40 ºC

CATL revienta el mercado con sus baterías de sodio: baratas, aguantan millones de km y soportan temperaturas de -40 ºC

CATL, el mayor fabricante de baterías del mundo, ha presentado oficialmente las primeras baterías de sodio de producción en masa para vehículos comerciales. Encuadradas dentro de la serie Tianxing II, han sido diseñadas para microfurgonetas, furgonetas pequeñas e incluso camiones ligeros. La serie Tianxing 'a secas' debutó en 2024 como una línea de baterías específica para vehículos comerciales. La nueva serie Tianxing II está formada por cuatro modelos, de los cuales sólo uno es de sodio: la versión diseñada para bajas temperaturas…

Comentarios destacados:    
sieteymedio
Pues Na...
9
HeilHynkel
A ver, que yo me pierdo ... ¿usan sodio en lugar de litio o solo cambian cosas en los electrodos que son mejoras, pero siguen dependiendo del litio?
2
gauargi
#2 si, se usan iones de sodio en vez de litio
6
HeilHynkel
#3

Eso puede ser la leche ... el litio es jodido de extraer, pero sodio ... tenemos en el mar a patadas.
2
berkut
#2 Buena pregunta
0
berkut
#2 Por lo visto no utilizan nada de litio
1
DORO.C
Esto puede acercar el coche eléctrico a las masas. Veremos.
1
scalvo
"Encuadradas dentro de la serie Tianxing II, han sido diseñadas para microfurgonetas, furgonetas pequeñas e incluso camiones ligeros. "
Y por qué no para coches?
1
DORO.C
#10 Me imagino que comercialmente le ven más salida, al menos inicialmente. Ya llegará.
0
chocoleches
Esto no lo dicen en la noticia, pero sI han empezado por furgones y camiones pequeños es porque son demasiado pesadas para ser útiles en motos.

Seguiremos esperando.
0
j-light
Aún recuerdo con media sonrisa una conversación animada con un meneante que sostenía que China no innovaba.
0
decker
Mientras tanto, en Europa les llevamos DÉCADAS de ventaja...  media
0
Macnulti_reencarnado
Cientos de miles de millones.
0
Abril_2025
La batería milagrosa del día.
1
DORO.C
#9 De milagrosa no tiene nada. Barata sí.
0
Palas_Memeces
#9 ¡Donde estén los gallardos Pickup con sus poderosos motores de explosión en cuatro tiempos!
0

