CATL revienta el mercado con sus baterías de sodio: baratas, aguantan millones de km y soportan temperaturas de -40 ºC

CATL, el mayor fabricante de baterías del mundo, ha presentado oficialmente las primeras baterías de sodio de producción en masa para vehículos comerciales. Encuadradas dentro de la serie Tianxing II, han sido diseñadas para microfurgonetas, furgonetas pequeñas e incluso camiones ligeros. La serie Tianxing 'a secas' debutó en 2024 como una línea de baterías específica para vehículos comerciales. La nueva serie Tianxing II está formada por cuatro modelos, de los cuales sólo uno es de sodio: la versión diseñada para bajas temperaturas…