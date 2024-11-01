El Gobierno incrementa su apuesta por China e India ante las amenazas de Trump a Europa

Pese a que la política a nivel nacional se ha paralizado prácticamente esta semana tras la tragedia ferroviaria en Adamuz, la agenda internacional ha tenido, y tiene por delante, varios hitos de relevancia en el contexto actual. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este jueves a Bruselas donde está convocado una reunión informal de líderes de la UE con las amenazas de Donald Trump a Groenlandia como telón de fondo.