El Gobierno incrementa su apuesta por China e India ante las amenazas de Trump a Europa

Pese a que la política a nivel nacional se ha paralizado prácticamente esta semana tras la tragedia ferroviaria en Adamuz, la agenda internacional ha tenido, y tiene por delante, varios hitos de relevancia en el contexto actual. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este jueves a Bruselas donde está convocado una reunión informal de líderes de la UE con las amenazas de Donald Trump a Groenlandia como telón de fondo.

Supercinexin
Como debe ser y como debe hacer un Gobierno normal que se preocupe unos mínimos por su país.

Feijóo por su parte estaría haciendo lo que suelen hacer los derechistas españoles en épocas de vicisitudes: NADA. Que suena mal, pero que realmente es infinitamente mejor que lo que hacen los ultraderechistas, o sea lo que estaría haciendo Abascal, que ya en su momento hizo Aznar: comerle la polla, los huevos y el ojete a EEUU.
Gry
No somos solo nosotros. A la UE también le han entrado prisas por encontrar otros socios comerciales con la firma del Mercosur, que ahora mismo está en el aire de nuevo, y un nuevo acuerdo con India.

No se puede confiar en los EEUU.
perogrullobrrr
Hay que escapar de la decadencia  media
