El Gobierno incrementa su apuesta por China e India ante las amenazas de Trump a Europa

Pese a que la política a nivel nacional se ha paralizado prácticamente esta semana tras la tragedia ferroviaria en Adamuz, la agenda internacional ha tenido, y tiene por delante, varios hitos de relevancia en el contexto actual. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este jueves a Bruselas donde está convocado una reunión informal de líderes de la UE con las amenazas de Donald Trump a Groenlandia como telón de fondo.
Feijóo por su parte estaría haciendo lo que suelen hacer los derechistas españoles en épocas de vicisitudes: NADA. Que suena mal, pero que realmente es infinitamente mejor que lo que hacen los ultraderechistas, o sea lo que estaría haciendo Abascal, que ya en su momento hizo Aznar: comerle la polla, los huevos y el ojete a EEUU.
No se puede confiar en los EEUU.