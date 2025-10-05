·
27
62 clics
62
clics
El casting para alquilar piso en València se endurece: "Me piden ser médico o funcionario"
La generalización del seguro de impago exige a los inquilinos triplicar en ingresos el precio de sus alquileres.
|
etiquetas:
:
alquiler
,
valencia
,
crisis
22
5
0
K
330
actualidad
31 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
Dragstat
"Además te dicen que no puedes tener mascota, ni fumar dentro, ni llevar visitas. Quieren que seas un mueble y te cohibas en tu propia casa"
Lo de llevar visitas me ha matado, se están cargando las ventajas que tiene no vivir en casa de los padres.
7
K
102
#10
elmakina
#7
esas cosas no te las pueden prohibir en un alquiler, forman parte del uso y disfrute de la vivienda.
1
K
18
#12
Gadfly
#10
lo de las mascotas si te lo pueden prohibir.
0
K
7
#31
elmakina
#12
exacto, eso sí
0
K
10
#11
audrey2012
*
#7
Lo siguiente es que no puedas comer, beber alcohol ni pernoctar dentro.
1
K
27
#21
Ricochet
*
#7
Si te gusta, bien, pero sino te gusta, eres libre de no aceptar. Las condiciones las pone el arrendador y, será reflejado en el contrato para que cuando incumplas la norma, te pueda echar y quedarse con la fianza.
Una cosa mas que yo pondría en contrato es que no puedas tu realquilar la casa o las habitaciones.
0
K
6
#25
pedrobotero
#21
en el contrato también puede poner que has de facilitarle al arrendador el derecho de pernada y como comprenderás...
1
K
19
#28
Nusku
#7
Si al menos prohibiese follar lo tendríamos más fácil.
0
K
9
#14
Meneanauta
#13
Nuevo clon. F.Hierro jugó en el R. Madrid. No digo más
2
K
54
#1
oricha_1
*
Chorprechaaaa !!!!
recomiendo mucho leer el libro EL ECONOMISTA CAMUFLADO
www.kimerius.es/app/download/5797049409/El+economista+camuflado.pdf
Explica muy bien como los politicos hacen leyes con la mejor de las intenciones que luego tienen efectos contrarios o inesperados
3
K
48
#2
Icelandpeople
#1
En breve, como está pasando en Madrid, ya ni eso.
0
K
20
#8
Antipalancas21
#2
Ahí hay que ser extranjero y millonario.
1
K
40
#3
tul
#1
con las mejores intenciones? cuales son esas? coger el dinero y salir corriendo?
1
K
22
#5
oricha_1
#3
crear mas vivienda disponible para la poblacion, limitar los precios del alquiler, etc .
0
K
7
#6
daniMate
#1
no sé cuáles serán esas "buenas intenciones" en un gobierno como el valenciano donde no hay un sólo político sin intereses particulares en el sector inmobiliario. En sus declaraciones de bienes todos tienen varias casas , pisos en inversiones en fondos.
No van a legislar contra sus propios intereses
3
K
39
#22
Cabre13
#13
Le estas hablando de meneantes medios a una cuenta creada hoy solo para montar bronca defendiendo a Israel y presumir de tener varios pisos en alquiler.
1
K
30
#9
F.Hierro
*
Yo tengo varios pisos de alquiler en Valencia y el seguro de impago es imprescindible hoy en día. Y no le alquilo ni de coña a nadie que tenga pinta de que puede ser vulnerable, porque los seguros no son indefinidos, tienen un máximo de impagos que te cubren.
Que disfruten lo votado, y que se lo agradezcan al que les convenció de que las leyes que impiden echar a una persona vulnerable les protegían.
5
K
28
#13
Gadfly
#9
tu, para el memeante medio , eres el demonio. En cuanto detecten tú comentario te van a freír a negativos
0
K
7
#15
Icelandpeople
#9
Luego los empresarios a llorar porque no hay trabajadores, ¿ein?
0
K
20
#20
oricha_1
#15
Estamos creciendo a ritmo de 1 millón de inmigrantes cada año. Van a vivir todos a base de paguitas?
Que se quejen que no hay trabajadores , lo que en verdad quieren decir =. NO hay trabajadores para ese rango de salarios
0
K
7
#29
Nusku
#9
Ya no te atreves a poner "a por la 16"?
Cobardica!
0
K
9
#18
Connect
Si el seguro te echa para atrás el inquilino, entonces no puedes pedir al propietario que se arriesgue solo.
El mejor inquilino es aquel que es funcionario con plaza fija. Si no paga, a ese se le embarga, seguro. Puedes tardar dos, tres años, pero luego lo cobras todo, los intereses y las costas.
A partir de aquí, por más buen sueldo que tengas en una buena empresa, siempre puede pasar que te dejen de pagar y el tio haya dejado su buen trabajo. Entonces las compañías de seguro miran la edad…
» ver todo el comentario
1
K
25
#23
Yorga77
#18
Tengo un conocido que tiene varios pisos, y chalets, adosados etc y lo hace todo a través de una inmobiliaria (se quedan el 10%) y nunca a tenido problemas. Pero yo creo que es porque los pisos que alquila no son asequibles a una familia normal o un trabajador asalariado.
0
K
17
#30
Nusku
#17
Perdón, no te estaba escuchando..., me lo vuelves a repetir?
0
K
9
#4
GEP_Gun
solo en valencia? si eso ya se hacia desde antes sobretodo en capitales. la de veces que he oido a mucha gente en murcia que solo alquilan a funcionarios o pedir las ultimas tres nominas, el contrato de trabajo y tres meses de fianza...
0
K
9
#26
Borgiano
El cobete
0
K
8
#24
jaramero
Más abusos...
Debería establecerse por ley un contrato estándar y que cualquier exigencia adicional de la garrapata rentista suponga una reducción del precio de alquiler publicitado a favor del inquilino.
Ya está bien de blindarle el beneficio a los mayores parásitos de la sociedad.
0
K
7
#16
BoosterFelix
No sé, yo a esta noticia le noto cierto tufillo aporofóbico, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, porque al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o negativas de manera objetiva (es decir, para todo el mundo), está también implicando indirectamente que no está bien hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, lo cual es aporofobia, y por tanto está tomando por malvadas o tontas, y…
» ver todo el comentario
1
K
2
#17
BoosterFelix
#16
Y es que no tiene ningún sentido técnico cuestionar un sistema que es lo mejor que sus individuos pueden construir.
Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad.…
» ver todo el comentario
1
K
2
#19
Connect
*
@admin
¿cuánto hemos de seguir aguantando a este troll y sus comentario repetitivos y largos creados por IA?
#16
0
K
17
#27
BoosterFelix
#19
No te preocupes, ya te respondo yo: tú no tienes que seguir aguantando nada, te basta ponerme un ignore, como el que yo te acabo de poner a ti.
0
K
9
Ver toda la conversación (
31
comentarios)
