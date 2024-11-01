·
11

21
clics
Carolina del Sur prohíbe a un ateo trabajar como miembro de una mesa electoral a menos que jure ante Dios (Eng)
La insistencia del estado en que los miembros de las mesas electorales digan «que Dios me ayude» ha convertido un servicio cívico en una prueba de lealtad religiosa.
|
etiquetas
:
dios
,
juramento
,
estado
,
eeuu
,
ateo
,
trabajador
,
carolina
#2
Ovlak
Pero si come jamón...
1
K
32
#1
angeloso
Habría que acabar con el regimen talibán...
1
K
22
#4
XtrMnIO
Para un ateo eso es como jurar ante Espinete.
Bueno, igual ante Espinete da más reparos.
1
K
20
#3
aupaatu
Cosas de la democracia y sus protocolos divinamente constitucionales.
Cosas de creacionistas instaladas en la legislación del siglo XXI
0
K
8
