Feijóo demuestra en una manifestación en Madrid que no es presidente aunque quiere

El líder de la derecha española esconde los símbolos y la historia del PP en una movilización “contra la corrupción” para pedir elecciones. Le tiende la mano a Vox y a UPN mientras insinúa la complicidad de Junts y PNV con la corrupción del PSOE. Dijo que aparcaría las siglas, pero la plana mayor encima del escenario y entre el público ha sido la del Partido Popular. Dijo que sería una convocatoria “contra la corrupción”, pero ha sido la escenificación de su incapacidad parlamentaria para llevar adelante una moción de censura contra............

10 comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Alberto Núñez Feijóo dijo que lo de este domingo en el madrileño templo de Debod sería una manifestación, pero en realidad ha sido un mitin para volver a demostrar que no es presidente aunque quiere.
2 K 43
colipan #2 colipan
Manifestación dice..... Jajajaja jajaja, mayoría silenciosa ha hablado. M.Rajoy dixit
0 K 11
Mala #3 Mala
¡¡¡Anda que lo tenemos claro!!! Uno que no es Presidente aunque quiere, otro que es Presidente por cohoneh. Uno que llama corruptos a los otros ignorando que nunca ha habido tanta corrupción como cuando gobernaban los suyos y otro que que tiene a los suyos, mejores amigos-colaboradores y familiares más allegados, metidos en asuntos de corrupción y otras cosas, cuando menos, poco claras pero que tambien dice que lo ignora todo.
0 K 11
Kantinero #5 Kantinero
Alguien le conoce a este alguna propuesta política ?
0 K 9
#10 Leon_Bocanegra
#5 últimamente parece ser que ha propuesto algunas cosas que ya se están llevando a cabo en España. Incluso alguna ley que ya existe.
0 K 8
#6 Leon_Bocanegra
Están desesperados por llegar al poder, sea como sea. Al precio que sea.
0 K 8
Mala #7 Mala
#6 "El precio que sea" es el que estuvo dispuesto a pagar Sanchez y acabamos pagando todos, a cambio de los votos de Junts. Lo único que le mantiene es que JUnts no apoyaria la moción de censura porque perdería el poco crédito que le queda y que mantiene, a duras penas, dando por saco.
0 K 11
#8 Leon_Bocanegra
#7 Uy si, todavía estoy yo pagando las concesiones de Sánchez a Junts. (1)

Por otro lado, la suerte que tenemos es que cuando entren estos con apoyo de Junts, no les van a hacer concesiones, Junts va a dar sus votos a PP/Vox por amor a España.

(1) No, no estoy pagando una mierda
0 K 8
#4 Emotivo
Es un personaje político sin carisma.
Cae desagradable.
0 K 7
#9 perica_we
con todo lo que odian y lo "malo que ha hecho" pedrito mínimo tenían que haberle plantao 6 mociones de censura.
peeeeeeeeeeero......
0 K 7

