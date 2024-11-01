Feijóo demuestra en una manifestación en Madrid que no es presidente aunque quiere

El líder de la derecha española esconde los símbolos y la historia del PP en una movilización “contra la corrupción” para pedir elecciones. Le tiende la mano a Vox y a UPN mientras insinúa la complicidad de Junts y PNV con la corrupción del PSOE. Dijo que aparcaría las siglas, pero la plana mayor encima del escenario y entre el público ha sido la del Partido Popular. Dijo que sería una convocatoria “contra la corrupción”, pero ha sido la escenificación de su incapacidad parlamentaria para llevar adelante una moción de censura contra............
Por otro lado, la suerte que tenemos es que cuando entren estos con apoyo de Junts, no les van a hacer concesiones, Junts va a dar sus votos a PP/Vox por amor a España.
(1) No, no estoy pagando una mierda
Cae desagradable.
peeeeeeeeeeero......