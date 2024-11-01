edición general
Varios doctores dan voz de alarma confirmando temores de demencia de Donald Trump [EN]

La costumbre del presidente Donald Trump de presumir de haber superado múltiples pruebas cognitivas podría haber confirmado accidentalmente los peores temores sobre su estado de salud. En MS NOW, el Dr. Vin Gupta habló sobre la última fanfarronería del presidente, quien, a sus 79 años, volvió a presumir de haber obtenido un "100%" en un tercer examen cognitivo. "Los médicos de la Casa Blanca acaban de informar que tengo una salud perfecta y que acerté el 100% de las preguntas".

pingON #2 pingON
temores??? pero si son evidencias, el planeta entero lo está viendo en directo
cocolisto #4 cocolisto
Chalado está un rato,
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Y se dan cuenta ahora, ya lleva años siendo un loco demente, senil.
Furiano.46 #1 Furiano.46
Hostia, me cuadra...:troll:
Arzak_ #6 Arzak_
Ir a l isla de Epstein era un síntoma claro. 8-D
aupaatu #5 aupaatu *
Parece que no le preguntaron si existía realmente el cartel de los Soles en Venezuela,ni si era el primer emperador del mundo
