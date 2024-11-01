Varios doctores dan voz de alarma confirmando temores de demencia de Donald Trump [EN]

La costumbre del presidente Donald Trump de presumir de haber superado múltiples pruebas cognitivas podría haber confirmado accidentalmente los peores temores sobre su estado de salud. En MS NOW, el Dr. Vin Gupta habló sobre la última fanfarronería del presidente, quien, a sus 79 años, volvió a presumir de haber obtenido un "100%" en un tercer examen cognitivo. "Los médicos de la Casa Blanca acaban de informar que tengo una salud perfecta y que acerté el 100% de las preguntas".