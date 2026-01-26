edición general
La UE prohibe las monodosis de kétchup, mostaza y mayonesa

La prohibición, aprobada el pasado 22 de enero, se extiende también al aceite, el vinagre y la sal y se hará oficial el próximo 12 de agosto.

11 comentarios
#2 daniMate
Joder, pero si hace pocos años que prohibieron las aceiteras y vinagreras rellenables??
A ver si se aclaran.
7 K 81
Harkon #4 Harkon
#2 Sí, pero nadie prohibió que se usara una botella de aceite con dosificador que no se pudiera quitar, es decir, son las empresas las que tiraron por el camino de intentar colarnos lo más caro porque puedes poner una botella de aceite de medio litro con su dosificador, lo mismo con el vinagre
0 K 14
woody_alien #6 woody_alien
#3 No, como dice #2 vetaron las aceiteras "rellenables", en los restaurantes (al menos donde voy a comer) te ponen botellines no rellenables que sirven para varios comensales.
0 K 11
eltxoa #8 eltxoa
#6 aquí lo que he visto son pequeñas tarrinas de aceite como las que te ponen de mermelada en los desayunos. Eso de compartir un botellín de aceite como con el vino no lo he visto.
1 K 20
#9 daniMate
#6 ¿No rellenables? Como el whisky de importación que venía con un tapón especial en los 80 y 90 y que los hosteleros rellenaban de garrafón antes de abrir cada noche.
0 K 11
#7 mcfgdbbn3 *
#2: Los hosteleros tienen que estar que trinan, como este chiquitín:  media
0 K 12
#10 Nasser
#2 Eso fue por el Covid
0 K 6
eltxoa #3 eltxoa
pero no entiendo! no obligaron a monodosis de aceite y vinagre en los restaurantes? ahora te ponen el bote de 5 kilos de mahonesa en la mesa y te sirves lo que quieras?
3 K 42
#11 username
#3 junto con el vino de la casa y la botella de casera, para el tinto de verano
0 K 11
Findeton #1 Findeton
Lo peor: "avanzar hacia un modelo económico más circular". ¿Economía circular? ¿Todavía están con esa chorrada de analfabetos?
1 K 17
#5 Eukherio
#1 No, estás confundiendo economía circular con anarcocapitalismo. De nada.
0 K 8

