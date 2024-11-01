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Tel Aviv bajo fuego. EEUU prepara concesiones a Irán. Pánico en Europa con Ormuz  

Se empiezan a escuchar voces pidiendo la dimisión de Hegseth. No habíamos sido conscientes de lo débiles que eran los estados árabes de la zona. Los radares destruidos por irán sobre que EEUU no sea capaz de darles ya protección. Irán está lanzando bombas de 1 Tn.

| etiquetas: iran , eeuu , guerra , ormuz , hegseth , fracaso , geopolitica
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8 comentarios
9 2 0 K 124 actualidad
Spirito #5 Spirito
Mientras Israel cometía el genocidio, con el apoyo de EEUU, todos mirando para otros mientras miles de niños eran masacrados.

Ahora que están recibiendo de lo suyo por permitir a EEUU lanzar ataques desde allí hacia Irán, se echan manos a la cabeza.
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vicus. #1 vicus.
Pues me lo creo, si hacen concesiones con los rusos copradoles el petróleo, porque no con Irán?.
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calde #4 calde
#1 Realmente lo acabo de ver y justo eso creo que no lo deberían haber puesto, creo que no han dado ninguna información relevante, es más una intuición suya, pero sí, yo también creo que eeuu está muy mal.
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#3 Alcalino
cuando un video tiene tantos colorines y dramatismo en la portada, me hace pensar que es basura propagandística.
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calde #7 calde
#3 pues sí, es muy habitual hoy en día tanta pompa, y luego cuentan las cosas como si estuviesen radiando un partido.

Pero llevo todo el conflicto siguiéndolos (no los conocía de antes), y creo que siempre han ido dando una versión más realista del conflicto que la mayoría de medios y youtubers. Y creo que el tiempo les ha ido dando la razón contra los que se limitaban a repetir las tonterías de Trump de que ya habían ganado la guerra desde los primeros días.
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pitercio #8 pitercio
#3 He esperado un momento a ver si salía el poli loco, los sacamantecas o René la montaña, pero no.
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calde #2 calde
Aunque en este video no dan ninguna novedad destacable, lo pongo porque creo que hacen un seguimiento bastante realista, divertido frente a la prensa general y los youtubers pro usa y pro Israel que siempre dan por buenas las versiones de esos países.
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Lerena #6 Lerena
Hemosido engañado xD
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menéame