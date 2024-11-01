Tel Aviv bajo fuego. EEUU prepara concesiones a Irán. Pánico en Europa con Ormuz  

Se empiezan a escuchar voces pidiendo la dimisión de Hegseth. No habíamos sido conscientes de lo débiles que eran los estados árabes de la zona. Los radares destruidos por irán sobre que EEUU no sea capaz de darles ya protección. Irán está lanzando bombas de 1 Tn.
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Ahora que están recibiendo de lo suyo por permitir a EEUU lanzar ataques desde allí hacia Irán, se echan manos a la cabeza.
Pero llevo todo el conflicto siguiéndolos (no los conocía de antes), y creo que siempre han ido dando una versión más realista del conflicto que la mayoría de medios y youtubers. Y creo que el tiempo les ha ido dando la razón contra los que se limitaban a repetir las tonterías de Trump de que ya habían ganado la guerra desde los primeros días.