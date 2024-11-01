Piden juicio político contra Trump tras revelarse millonaria comisión en acuerdo con TikTok [ENG]

La administración de Donald Trump estaría a punto de recibir unos enormes 10 mil millones de dólares provenientes del acuerdo del presidente con TikTok, obteniendo grandes ganancias mientras inversionistas asumen el control de las operaciones de la aplicación en Estados Unidos, que pertenecían a su empresa matriz china ByteDance. Las compañías Oracle, Silver Lake y MGX encabezan la operación. Según informó The Wall Street Journal, ya habrían pagado 2,500 millones de dólares al Tesoro cuando el acuerdo se cerró en enero.