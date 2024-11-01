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Vox expulsa a su afiliado número 1, Ignacio Ansaldo, y a Toscano por ser afines a Ortega Smith
Los dos concejales del Ayuntamiento de Madrid han recibido la comunicación y ahora podrán recurrir la decisión del partido de Abascal
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vox
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#2
Fotoperfecta
Al final van a terminar llamando a ese partido AVOXcal
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#10
Herumel
#2
Como te escuche el Sr. X... verás.
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#12
vicus.
Ansaldo por estar de saldo y Toscano por tosco y aburrido.
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#4
Albarkas
Ya no quieren a los "camisas viejas"
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#7
lawerka
Cuánta razón tenía Abascal al decir que no hay democracia interna en los partidos!
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#13
Priorat
*
Y lo hacen en jornada de reflexión en Castilla y León. ¿Y sabéis por qué? Porque si el candidato de Vox a la junta de CyL fuese un mono, también lo votarían sus fieles. Y lo sabe.
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13
#6
makinavaja
Luego dicen de los piolets....
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#9
omega7767
Estas luchas internas fijisimo que les va a costar muchos
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11
#14
DenisseJoel
Cómo todos los expulsados de Nox monten otro partido, los de Vagascal van a empezar a ponerse nerviosos.
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#3
Ka1900
A este paso quedará el barba cabra y su familia...bien me parece.
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#5
Cehona
#3
Les queda lo mejor, frigodedo.
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#1
DayOfTheTentacle
A este paso van a parecer la izquierda de berdaz
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#11
Supercinexin
#1
Absolutamente todas las acusaciones que se le hacen a la izquierda, la derecha siempre las supera multiplicadas por mil. Da igual el país, el momento histórico, el partido, lo que sea.
Nos hemos hartado de oír quince años que si Querido Líder que si piolets... y mira éstos y antes Ciudadanos y mira también Pablo Casado y los suyos dónde acabaron.
Es que te tienes que reír. A la Derecha, hay que quererlos así.
1
K
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#8
Bombástico
Ya no queda bocsemia auténtica.
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K
8
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14
comentarios)
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Nos hemos hartado de oír quince años que si Querido Líder que si piolets... y mira éstos y antes Ciudadanos y mira también Pablo Casado y los suyos dónde acabaron.
Es que te tienes que reír. A la Derecha, hay que quererlos así.