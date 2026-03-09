edición general
Vox denuncia a un concejal del PSOE en Aranjuez por lanzarle un vaso tras llamarle fascista

El portavoz de Vox y concejal de Desarrollo Tecnológico e Informática, Transporte, Movilidad del Gobierno de Aranjuez (Madrid), David Esteban Fernández Domínguez, ha denunciado ante la Policía Nacional al concejal socialista José María Cermeño por "lanzarle al rostro un recipiente con café" durante una comisión. El partido de Santiago Abascal ha difundido un vídeo en el que se ve el lanzamiento del objeto. El PSOE dice que hubo amenazas de muerte Por su parte, los socialistas han afirmado que los hechos relatados "son falsos".

Menos lo del vaso,todo verdad
Si es cierto, esta persona no es apta para la política. Si los otros mienten tampoco.
Vamos a ver hasta donde llega esta noticia... que si comparamos con otras, se justificará muy mucho
