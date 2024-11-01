edición general
RFK Jr urge a los americanos a comer más grasas saturadas, alarmando a expertos en salud (ENG)

Robert F. Kennedy Jr, secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), tiene previsto publicar unas recomendaciones en las que se anima a los estadounidenses a consumir más grasas saturadas, lo que contradice décadas de recomendaciones dietéticas y alarma a los expertos.

reithor #5 reithor
De todos los villanos yankees, es mi favorito. ¡Donuts! Grasas! Frie con margarina! No te vacunes! Bebe lejía!
OrialCon_Darkness #10 OrialCon_Darkness
#5 margarina es caca, hay que usar bloques de grasa xD
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso *
#5 es el único que tuvo un gusano en el cerebro.

Con eso ya le tiene ganado
Khadgar #16 Khadgar
#5 ¿Margarina? ¡Manteca de cerdo!
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Me recuerda a los de POX llevando la contraria a cualquier cosa medianamente sana siempre que lo diga el gobierno.

A ver si dicen que no se tomen cubatas de lejía.
eltxoa #17 eltxoa
#3 Pero el gobierno es él :troll:
0 K 11
oceanon3d #14 oceanon3d *
El gobierno de EEUU es un mene desde el primero al último con su jefe en la cumbre de los malvados/estúpidos.

Ya me estoy empezando a curar en salud y estás mierdas solo me dan para un arqueó de cejas y una sonrisa casi imperceptible.
Dragstat #6 Dragstat *
¿Más todavía?, este sí que es un buen Secretario de Salud :palm:
themarquesito #7 themarquesito
Otra extraña idea del gusano que se le comió parte del cerebro
#12 Albarkas
A ver cuanto tardan los imitadores locales de estos estúpidos en copiar sus melonadas.
#1 pcmaster
Que empiece comiéndolas él.
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#1 tiene su lógica, cuando comes muchas, hacen tope xD
perogrullobrrr #15 perogrullobrrr
Pura ingeniería social.
Es un claro facilitador del darwinismo social.
Eugenesia de clase encubierta.
Penetrator #9 Penetrator
#0 El titular está ml traducido. Todavía no ha hecho la recomendación, pero está planeando hacerlo.
#18 Jodere
Vaya gilipollas que es el kennedy ese, quiere acabar con la gente por lo que se ve.
eltxoa #19 eltxoa
Teniendo en cuanta que la gente normalmente hace lo contrario de lo que se les recomienda, si el gobierno recomienda grasas, la gente se pondrá a comer lechuga. :troll:
Aokromes #20 Aokromes
como sigan asi van a extingirse ellos solos, sin ayuda exterior.
pedrobotero #8 pedrobotero
Alarmando a expertos en salud y alegrando a los que comercian con la misma.
#4 Jacusse
Genocida!
Don_Pixote #2 Don_Pixote
Se nota que tiene acciones en Eli Lilly
