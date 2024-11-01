Por qué el fascismo del siglo XXI se disfraza de influencer

En los años treinta, el fascismo necesitaba uniformes, desfiles y masas ordenadas bajo una bandera. En el siglo XXI, le basta con un anillo de luz, un micrófono y un millón de seguidores. La ideología que antaño se impuso con violencia hoy se viraliza con humor. El nuevo fascismo no llega en camiones militares, sino en formato vídeo de treinta segundos. Se presenta como ironía, como rebeldía, como “voz libre”.
| etiquetas: politica , fascismo , nazis
Enhorabuena por Spanishrevolution.
Ayuso deja morir a los viejos, Mazon a la gente ahogada, pero huyen hacia adelante, lo que a estos personajes debiles y vagos les transmite seguridad.
No has oido nunca lo de TACO?