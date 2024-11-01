edición general
Por qué el fascismo del siglo XXI se disfraza de influencer

En los años treinta, el fascismo necesitaba uniformes, desfiles y masas ordenadas bajo una bandera. En el siglo XXI, le basta con un anillo de luz, un micrófono y un millón de seguidores. La ideología que antaño se impuso con violencia hoy se viraliza con humor. El nuevo fascismo no llega en camiones militares, sino en formato vídeo de treinta segundos. Se presenta como ironía, como rebeldía, como “voz libre”.

6 comentarios
SeñorPresunciones
#0 Buen detector de nazis que es este artículo ;)

Tarod
Mas basura de spanishrevolution

valandildeandunie
#1 Si algo como tú llora de esta forma, es que el artículo es más que bueno.

Enhorabuena por Spanishrevolution.

Enhorabuena por Spanishrevolution.

Almirantecaraculo
En general el humano medio es cobarde y le es más cómodo tener un guía, un pastor que guíe el rebaño, o un chulo, que les diga a quien venderse. Cuando esa cobardía no queda satisfecha por una figura autoritaria, buscan algo más duro, como un rey o un dictador. Por eso personajes como Trump hoy en día están en auge, mientras otros como Pedro, que cambia de opinión les hacen sentir debilidad y miedo, aunque a efectos prácticos sea igual de resolutivo (estemos o no de acuerdo con sus soluciones, obviamente).

Ayuso deja morir a los viejos, Mazon a la gente ahogada, pero huyen hacia adelante, lo que a estos personajes debiles y vagos les transmite seguridad.
Ayuso deja morir a los viejos, Mazon a la gente ahogada, pero huyen hacia adelante, lo que a estos personajes debiles y vagos les transmite seguridad.

kaos_subversivo
#3 soberana estupidez acabas de soltar. Trump no cambia de opinión?

No has oido nunca lo de TACO?
No has oido nunca lo de TACO?

Almirantecaraculo
#5 pero sus votontos se lo compran, la izquierda es más autocrítica y superior moralmente para comprar tremendas chorradas.


