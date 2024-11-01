·
El bosque petrificado mejor conservado del mundo está en España: declarado de interés geológico mundial y con árboles en posición de vida
Su relevancia se puso de manifiesto por primera vez en 1998, remarcando su importancia a nivel internacional debido a su singularidad y buen estado de conservación.
#6
Pointman
Yo estuve por allí de crío. Es espectacular
1
K
32
#1
pazentrelosmundos
Uala! No conocía esto, mola muchísimo!!!
0
K
20
#2
ChatGPT
#1
sí, y ahora estás contribuyendo a su masificación
0
K
10
#3
Tensk
#1
#2
La imagen no es del lugar, es de USA.
0
K
11
#4
ChatGPT
#3
no cuela, ahora pienso ir, y haré una barbacoa en pleno julio!
0
K
10
#5
Tensk
#4
Ah, entonces bien, como está mandado
0
K
11
#7
reivaj01
#1
"El expolio sufrido por estos fósiles durante décadas, ha reducido su número hasta su casi desaparición por lo que es importantísimo proteger los pocos que quedan."
geoparquemolina-altotajo.com/item/bosque-fosil-de-la-sierra-de-aragonc
1
K
32
#8
daTO
El bosque petrificado no era una película del Bogart?
0
K
10
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
