El bosque petrificado mejor conservado del mundo está en España: declarado de interés geológico mundial y con árboles en posición de vida

Su relevancia se puso de manifiesto por primera vez en 1998, remarcando su importancia a nivel internacional debido a su singularidad y buen estado de conservación.

Pointman #6 Pointman
Yo estuve por allí de crío. Es espectacular
pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos
Uala! No conocía esto, mola muchísimo!!!
ChatGPT #2 ChatGPT
#1 sí, y ahora estás contribuyendo a su masificación :troll:
#3 Tensk
#1 #2 La imagen no es del lugar, es de USA.
ChatGPT #4 ChatGPT
#3 no cuela, ahora pienso ir, y haré una barbacoa en pleno julio!
#5 Tensk
#4 Ah, entonces bien, como está mandado :-)
reivaj01 #7 reivaj01
#1 "El expolio sufrido por estos fósiles durante décadas, ha reducido su número hasta su casi desaparición por lo que es importantísimo proteger los pocos que quedan."
geoparquemolina-altotajo.com/item/bosque-fosil-de-la-sierra-de-aragonc
daTO #8 daTO
El bosque petrificado no era una película del Bogart?
