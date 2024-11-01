RootedCON difunde una plantilla para demandar a las operadoras por los bloqueos de LALIGA

El conflicto por las miles de webs legítimas bloqueadas a instancias de LALIGA da un paso más en el ámbito jurídico, de la mano de la conferencia RootedCON, que ha difundido este viernes una plantilla de demanda para reclamar a las operadoras telefónicas. El documento debe ser presentado por los afectados con abogado y procurador, y se explica que las medidas adoptadas por las demandadas son bloquear el acceso a los recursos (página web) para que no se pueda acceder por parte de sus usuarios e intercepción de comunicaciones.