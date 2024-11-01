El Supremo certifica la victoria del bulo que difundió Miguel Ángel Rodríguez para proteger a la pareja de Ayuso

La sentencia del Tribunal Supremo que condena a Álvaro García Ortiz tiene un trasfondo que va mucho más allá de lo jurídico. Los magistrados han constatado que Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, difundió una versión “absolutamente falsa” de la actuación de la Fiscalía en el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pero concluyen que el Ministerio Público se excedió con el comunicado que usó para responder a ese bulo.