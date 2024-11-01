El Supremo certifica la victoria del bulo que difundió Miguel Ángel Rodríguez para proteger a la pareja de Ayuso

La sentencia del Tribunal Supremo que condena a Álvaro García Ortiz tiene un trasfondo que va mucho más allá de lo jurídico. Los magistrados han constatado que Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, difundió una versión “absolutamente falsa” de la actuación de la Fiscalía en el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pero concluyen que el Ministerio Público se excedió con el comunicado que usó para responder a ese bulo.
Pero eh, Maduro nosequé, Cuba nosecuántos, la URSS, Stalin.
Me invento una analítica con Photoshop, la publico y digo que el médico que ha hecho esa analítica es un incompetente.
Tiene, o no tiene ese médico derecho a defenderse? Porque en el momento que el médico sale diciendo que esa analítica es falsa, estaría implícitamente revelando información sobre la verdadera.
Con lo cual esto se convierte en un mecanismo para cargarse a alguien legalmente: acusas a alguien de algo cuya única defensa es revelar un secreto, si se calla admite la culpa, y si se defiende, también culpable por revelar secretos
En cualquier caso, es un tema ya tratado en el juicio. Varias personas de la fiscalía y la abogacía del estado se negaron a firmar la nota explicando que sobrepasaba límites al revelar información. ¿Puede la fiscalía emitir notas? Sí,… » ver todo el comentario
Es un estilo de vida.
Ya perdió con el Dr. Montes del hospital de Leganés, y a qué precio.
También perdió contra Wyoming que no le denunció por calumnias tras acusarle de ser un camello cocainómano.
Nada que no sea normal en la Justicia Española, muy española y mucho española.
Lawfare, con todos los condimentos, que quieras añadirle... atado y bien atado... quien pueda hacer, que haga....
El comunicado de prensa emitido por el FGE... "durante el procedimiento", no era punible... así lo estipuló uno de los jueces (marchena)
Si una vez, deliberan, deciden cambiar esa premisa... obviamente, se ha producido una indefensión del acusado.
Aplaudid con las orejas... esta sentencia, tendrá ecos en otros tribunales, y os las van a dejar calentitas.
Bulo que no puedes respaldar porque es inventado.
>así lo estipuló uno de los jueces (marchena)
Doble bulo.
Los que estais contra la sentencia siempre contais bulos, eso explica estar en contra de ella.
si recuerdas el propio tribunal supremo le dijo al juez instructor que la nota de prensa no constituía delito pq toda la información ya era pública, eso deja al acusado en indefensión pq no sabía durante el juico frente a que se estaba defendiendo realmente...
Yo sí que recuerdo el caso y por eso sé que esas afirmaciones son bulos que no se pueden respaldar, porque no han ocurrido.
La comparación no es tramposa, es perfectamente lógica. Por mucho que yo te robe una analítica y la publique en medios, siempre existe la duda de si ese expediente es real, o a lo mejor manipulado, puedo haberlo hecho con photoshop, etc.
En el momento que sale tu médico a decir que es un expediente real, está revelando datos, esto es igual. Ojalá la víctima no fuera alguien del PP para que lo entendierais.
Si es que te tienes que desescrotar de la risa.
No era esperable menos mediocridad de una pandilla de presuntos prevaricadores que ha llegado a esos puestos por ser unos sinvergüenzas y que, por tanto, presuntamente deberían estar en Soto del Real en lugar de enmierdando sentencias al peso en un tribunal superior.
Bulo, ninguna normativa dice eso.
De hecho es al contrario, la fiscalía no debe hacer esas cosas porque desvelaría todo el rato información privada. Bastaría con que los medios publicaran bulos a diario de casos que lleva la fiscalía y esperaran el desmentido para que sea la propia fiscalía la que filtre información reservada. Absurdo.