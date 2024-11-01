Estudio: los estados religiosos de EE.UU. tienen tasas más altas de violencia armada, analfabetismo, obesidad, encarcelamiento y uso de antidepresivos [EN]

Observa un mapa de prevalencia de la obesidad. Ahora uno de adhesión religiosa. Son casi el mismo. Además, una mayor religiosidad predice menor nivel educativo, menores ingresos y antiintelectualismo significativamente mayor. También existe correlación negativa entre religiosidad e inteligencia. Los estados con mayor religiosidad presentan tasas más altas de mortalidad por armas de fuego. La ironía es casi absurda: las regiones más saturadas de mensajes religiosos sobre paz y perdón son las que tienen más armas y más muertes por armas de fuego.