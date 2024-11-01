edición general
Estudio: los estados religiosos de EE.UU. tienen tasas más altas de violencia armada, analfabetismo, obesidad, encarcelamiento y uso de antidepresivos [EN]

Observa un mapa de prevalencia de la obesidad. Ahora uno de adhesión religiosa. Son casi el mismo. Además, una mayor religiosidad predice menor nivel educativo, menores ingresos y antiintelectualismo significativamente mayor. También existe correlación negativa entre religiosidad e inteligencia. Los estados con mayor religiosidad presentan tasas más altas de mortalidad por armas de fuego. La ironía es casi absurda: las regiones más saturadas de mensajes religiosos sobre paz y perdón son las que tienen más armas y más muertes por armas de fuego.

12 comentarios
calde #2 calde
Y dónde está la noticia...? :roll:
javierreta #7 javierreta
#2 La noticia está en que si no se les deja el control del Estado a las religiones en educación y salud, las cosas mejoran. Como en 3l caso de Utah.
calde #12 calde
#7 Pero eso ya se sabe, no es nuevo.
tul #1 tul
la religion del amor
rogerius #5 rogerius
En los otros Estados la gente hace pactos con Satán y, como se sabe, El Maligno prefiere gente guapa y en forma, racional, culta y autocontrolada que si no las orgías son una mierda.
Laro__ #11 Laro__ *
A ver... tienen tasas más altas de violencia armada, analfabetismo, obesidad, encarcelamiento y uso de antidepresivos. Sin mirar me la juego: También son más de derechas; son los republicanos más MAGAs.
#10 XXguiriXX
¿Solución? Echarle la culpa a los inmigrantes :shit:
Chinchorro #3 Chinchorro
Pero seguro que no hay relación. Seguuuuuuuuuuro... :troll:
reithor #4 reithor
La correlación no implica causalidad siempre. Pero en ocasiones si, y aquí, tenemos el milagro.
ur_quan_master #9 ur_quan_master
Cuando la cultura entra por la puerta la religión salta por la ventana
#6 Shibuya
Extra extra el agua moja
platypu #8 platypu
Ahora revisad los ex urss de alemania y veras que risa. Afd, desempleo, pobreza, etc etc
