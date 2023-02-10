edición general
17 meneos
65 clics
Ni la Iglesia Católica ni el Islam: esta es la religión de los 200.000 millones de dólares

Ni la Iglesia Católica ni el Islam: esta es la religión de los 200.000 millones de dólares

Según algunas estimaciones la riqueza de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Iglesia SUD a partir de ahora) supera los 200.000 millones de dólares y se estima que alcance el billón entre 2040 y 2045, dependiendo de la rentabilidad de las inversiones. Eso hace que la Iglesia SUD sea más rica que Iglesias conocidas por su riqueza, como la Iglesia Católica Alemana, la Iglesia Católica Francesa o el Setad (la organización paraestatal que controla la política y las principales empresas de Irán).

| etiquetas: iglesia , islam , religión , mormón , catolicismo , setad , vaticano
15 2 0 K 155 actualidad
8 comentarios
15 2 0 K 155 actualidad
themarquesito #1 themarquesito
Si alguien tiene interés, Alyssa Grenfell (exmormona) tiene un vídeo de una hora de duración sobre cómo la iglesia mormona se hizo tan rica:
www.youtube.com/watch?v=UuHh-LDNJzs
1 K 32
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
El capítulo que South Park dedica a los mormones es para mear y no echar gota
1 K 23
Cuñado #6 Cuñado *
¿Ni la católica? :palm: Sólo en activos financieros, el Vaticano tiene más de mil millones de dólares. Si sumamos las propiedades inmobiliarias nos peta la calculadora.

Y la comparación con el Islam no tiene ningún sentido. No existe un equivalente a la Iglesia Católica o a la Mormona en el Islam. La gran mayoría de las comunidades se administran locamente.
1 K 19
themarquesito #8 themarquesito *
#6 La iglesia católica tiene unos 73.000 millones en activos, mientras que el fondo de inversiones de la iglesia mormona supera los 100.000.
La cifra es especialmente impresionante si consideras que es una iglesia con 200 años de antigüedad y menos de 20 millones de fieles.
Eso sí, con la iglesia católica ocurre que hay muchos activos de valor literalmente incalculable, como el propio complejo de la Ciudad del Vaticano y su colección artística y documental.
0 K 20
Suigetsu #3 Suigetsu
Obligan a todos sus miembros a dar el 10% de sus ingresos a la Iglesia. Solo que se haga un gasto responsable es el mejor negocio posible. Ya le gustaría a la Iglesia Católica poder cobrar este impuesto.
0 K 11
themarquesito #4 themarquesito
#3 En la iglesia mormona, si no pagas el diezmo pierdes el derecho de entrar al templo. Luego está la cuestión de toda la mano de obra que usan gratis: la propia congregación se ocupa de limpiar los templos de manera voluntaria y proveerlos de los necesario, los misioneros mormones no cobran sino que pagan a la iglesia unos 300-400 dólares al mes por el privilegio de predicar, y mil cosas más.
Recordemos que esta iglesia no llega a los 20 millones de fieles, pero amasa una fortuna de más de 200.000 millones de dólares.
0 K 20
Spirito #7 Spirito *
Vaya, ¿Quién podría pensar que la religión es un gran negocio?

Sólo les falta salir en bolsa, a unos y a otros.
0 K 9
aupaatu #5 aupaatu *
Pues parece que si reino si es de este mundo,para no desentonar con el resto de vendedores de Paraísos.
0 K 8

menéame