Ni la Iglesia Católica ni el Islam: esta es la religión de los 200.000 millones de dólares

Según algunas estimaciones la riqueza de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Iglesia SUD a partir de ahora) supera los 200.000 millones de dólares y se estima que alcance el billón entre 2040 y 2045, dependiendo de la rentabilidad de las inversiones. Eso hace que la Iglesia SUD sea más rica que Iglesias conocidas por su riqueza, como la Iglesia Católica Alemana, la Iglesia Católica Francesa o el Setad (la organización paraestatal que controla la política y las principales empresas de Irán).
Y la comparación con el Islam no tiene ningún sentido. No existe un equivalente a la Iglesia Católica o a la Mormona en el Islam. La gran mayoría de las comunidades se administran locamente.
La cifra es especialmente impresionante si consideras que es una iglesia con 200 años de antigüedad y menos de 20 millones de fieles.
Eso sí, con la iglesia católica ocurre que hay muchos activos de valor literalmente incalculable, como el propio complejo de la Ciudad del Vaticano y su colección artística y documental.
Recordemos que esta iglesia no llega a los 20 millones de fieles, pero amasa una fortuna de más de 200.000 millones de dólares.
Sólo les falta salir en bolsa, a unos y a otros.