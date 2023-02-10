Ni la Iglesia Católica ni el Islam: esta es la religión de los 200.000 millones de dólares

Según algunas estimaciones la riqueza de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Iglesia SUD a partir de ahora) supera los 200.000 millones de dólares y se estima que alcance el billón entre 2040 y 2045, dependiendo de la rentabilidad de las inversiones. Eso hace que la Iglesia SUD sea más rica que Iglesias conocidas por su riqueza, como la Iglesia Católica Alemana, la Iglesia Católica Francesa o el Setad (la organización paraestatal que controla la política y las principales empresas de Irán).